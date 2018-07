Seit Beginn ihrer Tätigkeit im Jahre 1949 hat die Industriekreditbank AG, Düsseldorf, fast 20 000 Investitionskredite im Gesamtbetrag von rund 3,5 Milliarden Mark gewährt. Nach dem Willen ihrer Gründer kümmert sie sich um die Investitionsfinanzierung der kleineren und mittleren Betriebe, denen der direkte Weg zum Kapitalmarkt verschlossen ist. Dabei ist es nicht ihr Ziel, selbst hohe Gewinne zu erwirtschaften, sondern möglichst günstig Finanzierungsmittel anzubieten. Da sie sich ihre auszuleihenden Gelder jedoch vom Kapitalmarkt (entweder durch Anleihen, Kassenobligationen oder durch Aufnahme von Refinanzierungsmitteln bei Kapitalsammelstellen) beschaffen muß, sind die Kreditkonditionen der Bank zwangsläufig auch marktabhängig. So begibt sie jetzt gerade eine neue sechsprozentige Anleihe über 60 Millionen Mark, die sie zu 98 Prozent anbietet. Ihre Laufzeit beträgt längstens 15 Jahre. Die neue Emission dient wiederum zur Finanzierung von mittel- und langfristigen Unternehmenskrediten.

Da die Bank nach kaufmännischen Gesichtspunkten arbeitet und genau wie jedes andere Kreditinstitut auf die Sicherheit ihrer ausgeliehenen Mittel achten muß, bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich möglichst tiefgehende Einblicke in die Lage ihrer Kreditnehmer zu verschaffen.

In der Konjunkturprognose für 1964 stimmt sie auf Grund praxisnaher Erkenntnisse mit den Voraussagen aller einschlägigen Institute überein. Sie erwartet 1964 für die meisten Unternehmen gute Geschäftsergebnisse. Beruhigend ist dabei ihre Feststellung: „Da für eine Geschäftsausweitung in den meisten Fallen noch ausreichende freie Kapazitäten verfügbar sind, scheint eine Anpassung an die anhaltend steigende Nachfrage aus dem In- und Ausland fürs nächste gewährleistet.“ Gefahren sieht die Bank in der angespannten Arbeitsmarktlage, besonders dann, wenn es zu weiteren Arbeitszeitverkürzungen kommt. Wenn weder die Produktion gedrosselt noch das Preisniveau erhöht werden soll, müßten die Rationalisierungsbemühungen der Unternehmer für einen Ausgleich sorgen. In diesem Zusammenhang taucht dann im Geschäftsbericht 1963/64 der Satz auf: . „Die zurückliegende Atempause des konjunkturellen Wachstums hat nicht ausgereicht, um die Konsolidierung der Finanzen überall zu Ende zu führen. Eine allzu starke Beanspruchung der Ertragskraft durch die erforderlichen Neuinvestitionen und durch gleichzeitige übermäßige Lohnsteigerungen oder Arbeitszeitverkürzungen wäre mithin bedenklich.“

Die großen Insolvenzen der vergangenen Jahre sind fast ausschließlich auf eine fehlerhafte Finanzierung der Investitionen oder – anders ausgedrückt – auf die unzureichende Eigenkapitalbasis zurückzuführen gewesen. Es gehört zwar auch zum unternehmerischen Mut, hier gelegentlich Risiken einzugehen, aber wer das tut, muß sich bewußt bleiben, daß es tatsächlich Risiken sind, die eines Tages – oder möglichst bald – beseitigt werden müssen. Und was für die „Großen“ gilt, trifft erst recht für die kleineren und mittleren Betriebe zu. Die Industriekreditbank mahnt deshalb nachdrücklich zu einer soliden Finanzierung, indem sie schreibt: „Nur unter der Voraussetzung ausreichenden Eigen-Kapitals kann auf die Dauer der Investitionskredit seine Funktion erfüllen!“

Zur Herstellung einer gesunden Eigenkapitalbasis wartet die Bank mit einem Katalog von Forderungen und Ratschlägen auf:

Die Bundesregierung soll in ihren konjunkturpolitischen Überlegungen alle Erwägungen fallen lassen, die auf eine Verschlechterung der steuerlichen Abschreibungsbestimmungen hinzielen. Sie wären in der augenblicklichen Situation wohl kaum zur Konjunkturdämpfung geeignet.

Die Bundesregierung soll unter allen Umständen an der beabsichtigten Änderung der Einkommensteuer festhalten. Die für 1965 vorgesehene Milderung der Steuerprogression in den mittleren Einkommensklassen würde die dringend notwendige Eigenkapitalbildung der kleineren und mittleren Betriebe erleichtern.

Zu den weiteren steuerlichen Maßnahmen, auf die sich die Wirtschaft inzwischen eingestellt hat, gehört die steuerfreie Auflösung stiller Reserven zum Zwecke von Neuinvestitionen. Das gleiche gilt für die Befreiung der sogenannten. „Kollegenlieferungen“ von der Umsatzsteuer.

Dennoch werden die Möglichkeiten zur Schaffung einer ausreichenden Eigenkapitalbasis wegen des in Zukunft noch steigenden Kapitalbedarfs vielfach nicht ausreichen, um eine krisenfeste Fundierung der Unternehmen zu ermöglichen. öfter als in den zurückliegenden Jahren sollte daher die Aufnahme von Beteiligungskapital in Erwägung gezogen werden. Die Industriekreditbank empfiehlt nachdrücklich die Zusammenführung von Beteiligungsinteressen.

-ndt