[it Recht empfinden die 11 000 Einwohner - der Gemeinde Schortens im niedersächsischen Kreis Friesland die Versicherung des Luftwaffeninspekteurs Werner Panitzki, ohne "Knall" könne in der Bundesrepublik keine wirksame Luftverteidigung aufgebaut werden, als wenig tröstlich. Nahezu Tag für Tag und zweimal in der Woche auch nachts werden sie durch den Lärm der auf dem nahen NATO Stützpunkt Upjever stationierten Düsenjäger vom Typ "Starfighter" aufgeschreckt — mit Phonstärken, die nach dem Urteil der Mediziner auf die Dauer der Gesundheit schaden.

Was General Panitzki dazu militärisch präzis in seiner kürzlich veröffentlichten Düsenlärmstudie feststellte, vermag die aufgebrachten Einwohner dieser größten Gemeinde Niedersachsens nicht zu beruhigen "Wir haben ja nichts gegen die Bundeswehr und sehen auch ein, daß die Luftwaffe für den Ernstfall üben muß, aber diesem Kampfauftrag sind doch dort Grenzen gesetzt, wo er nur auf Kosten der Bevölkerung erfüllt werden kann", sagen die Sprecher der betroffenen Schortenser. Ihre Proteste, die sie in der Landeshauptstadt Hannover und in Bonn vorbrachten, verhallten zwar nicht ungehört, doch in der Praxis hat sich bisher kaum etwas geändert. Nach wie vor strapazieren 150 Starts und Landungen pro Tag — am 18. August waren es nach Angaben des niedersächsischen Ministers Bennemann ogar 500 bis 600 — ihre Nerven.

Bei Gemeindedirektor Dr. Ritter türmen sich die Beschwerden zu Bergen "Vom Kommandeur der Luftwaffenschule 10 in Upjever, Oberstleutnant Hohagen, waren wir schon vor Übernahme des Stützpunktes in deutsche Regie und vor Beginn des Flugbetriebs im März vorgewarnt worden", stellt der geplagte Verwaltungsmann fest. "Unsere schlimmsten Erwartungen wurden aber noch weit übertroffen Eine Unterhaltung mit ihm ist nur möglich, wenn die Fenster in seinem Dienstzimmer geschlossen sind "Nicht der Knall beim Durchbrechen der Schallmauer bereitet uns Kummer, sondern das Heulen und Pfeifen beim Starten und Landen der Flugzeuge", lautet defm auch der Haupteinwand gegen Panitzkis Studie. Untersuchungen des Gewerbeaufsichtsamtes Oldenburg ergaben im Mai Höchstwerte vom 110 Phon beim Start und 120 Phon beim Landen. Da Gesundheitsschäden bereits bei 90 Phon auftreten können und Geräusche ab 120 Phon vom Menschen als schmerzhaft empfunden werdei, kann man die Proteste der Schortenser nicht damit abtun, hier mache sich eine Voreingenommenheit gegenüber der Bundeswehr breit. "Was sollen wir tun", fragt Oberstleutnant Hohagen. Seine Antwort: "Wenn wir dem von der politischen Führung gestellten Auftrag nachkommen wollen, dann müssen wir unsere Piloten mit den hier herrschenden Flug- und Kampfbedingungen vertraut machen Der weitaus größte Teil der Ausbildung, rund 90 Prozent, wird in den USA vermittelt. Die restlichen zern Prozent können nach Auffassung der Luftwaffenführung nicht ohne Gefährdung der Einsatzbereitschaft "verlagert" werden, weil in Europa völlig andere Klima- und Sichtverhältnisse herrschen als über den Wüstenstrichen Arizonas. Um die Lärmbelästigung dennoch in gewissen Grenzen zu halten, hat Hohagen vor einiger Zeit bereits den Flugbetrieb beschränkt, und zwar unter die von der NATO gesetzte Norm, An Wochenenden fallen alle Starts und Landungen aus. Wie es jetzt weitergehen soll? Weder in Schortens noch in Bonn können die Verantwortlichen darauf eine bündige Antwort geben. Man wartet zunächst einmal den Besuch des Staatssekretärs Gumbel vom Bundesverteidigungsministerium ab, der sich für Mitte dieses Monats in Upjever angesagt hat "Eine Patentlösung wird auch er nicht mitbringen", meinen die Skeptiker in Friesland und plädieren dafür, rechtzeitig eine Klage zubereiten.