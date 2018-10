Inhalt Seite 1 — Nach Fischen und anderswohin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Westphal

Jetzt in der Nachsaison wird es erst richtig schön in den Allgäuer Alpen. Die Hitze dieses Sommers, übrigens des sonnigsten und heißesten in Bayern seit 1947, ist aus den Bergtälern gewichen, drückte sich noch ein Weilchen auf den satten Almen herum, wo sie dann ein erfrischender Wind auf die Schippe nahm und über die Berggipfel hinwegfegte, die sich nun so klar und majestätisch in den blauen Himmel recken können wie zu keiner anderen Zeit des Jahres. Des Wanderers Herz belastet keine Schwüle mehr, denn die Septembersonne sorgt für ausgeglichene Temperaturen. Wohl dem, der jetzt gen Süden fahren kann. Der Herbst, die schönste Zeit im Hochgebirge, bricht an.

Sonthofen–Fischen–Oberstdorf, wo der Schaffner „Endstation“ ruft. Aber steigen wir ruhig schon in Fischen aus. Fischen, ein idyllisches Dorf (760 Meter hoch), umgeben von stattlichen Zweitausendern: Entschenkopf, Nebelhorn, Rubihorn, das Platz hat für alle, die sich den September und Oktober zum Ausruhen erkoren haben. Wer will, der kann von hier aus in fünf Stunden gefahrlos das Nebelhorn (2223 Meter) erklimmen, den schönsten „Aussichtsturm“ der Allgäuer Bergwelt. Wer sich weniger stark fühlt, dem bleiben noch genug sehr bequeme Spazierwege durch die waldreichen Auen des Illertals.

Von Fischen aus kann man sich auch auf die Hörner nehmen lassen – von einem Sessellift nämlich, der über Almen und glücklich glöckelnde Kühe hinweg eben auf die „Hörner“ schwebt. Die Hörner sind Hügelchen von immerhin runden 1600 Metern, die sich zu einer Gebirgskette reihen, über die ohne nennenswerte Anstrengung zu wandern viel Erbauung beschert, nebst einem faszinierenden Fernblick über das gesamte Massiv der Allgäuer Alpen mit Zugabe einiger Bergriesen aus dem nahen Österreich. Und wer Schlesiens Riesengebirge kennt und liebt – hier auf den Hörnern glaubt er es leibhaftig wiedergefunden zu haben.

*

Von Fischen aus ist man auch schnell in Oberstdorf. Es sind nur sieben Kilometer. Oberstdorfs High Life macht Garmisch-Partenkirchen scharfe Konkurrenz, und deshalb entbrannte vor Jahresfrist zwischen den beiden Kurorten ein deftiger Streit um die Besucherzahlen. Einer wollte den anderen überbieten und die meisten Gäste beherbergt haben – aber lassen wir das, es führt zu nichts. Dafür gibt es keinen anderen Ort in den Alpen, der um sich herum so viele und so herrlich schöne Hochgebirgstäler gesammelt hat. Strahlenförmig dringen sie von hier aus in die engen, steil aufragenden Berge ein: das Seealptal, Oytal, Trettachtal, das Kleine Walsertal (wo man schon in Österreich ist, und doch nicht in Österreich, weil es zum deutschen Wirtschaftsgebiet gehört), das Rohrmoosertal. Und was sind schon Besucherzahlen gegen diesen genialen Einfall der Oberstdorfer: Bis auf das Kleine Walsertal haben sie fast alle Täler kategorisch für den Kraftfahrverkehr gesperrt. So braucht denn auf den ausgezeichnet angelegten Spazierwegen niemand vor Aumtos hin und her zu hüpfen, Benzingestank verpester nicht die würzige Bergluft, und keine Hupe zerschneidet die wohltuende Stille dieser Täler.

Hin und wieder nur begegnet dem Wanderer ein Pferdewagen, hier Stellwagen genannt, der, von kräftigen Haflinger Rössern gezogen, jene Wandersleut’ in die Täler hinauf- oder hinabbefördert, die von ihres Schusters Rappen mal keinen Gebrauch machen wollen.