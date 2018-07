Inhalt Seite 1 — Nur ein Spiel für Snobs? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans-Heinz von Wangenheim

Golf ist verschrien als das „Spiel der alten Leute“. In diesem nicht gerade werbungsträchtigen Slogan fehlt das Wörtchen „auch“. Als eine der seltenen Sportarten, bei denen der Mensch nicht zu galoppieren braucht, zehrt es nicht am Herzen noch am Kreislauf, sondern fördert beides, was ja der eigentliche Sinn des Amateursports ist oder sein sollte. Es verbraucht seine Jünger nicht so früh, daß sie mit dreißig Jahren nicht mehr konkurrenzfähig sind. Was aber keinen hindert, auch schon mit achtzehn Jahren den Ball zweihundertfünfzig bis dreihundert Meter weit zu schlagen. Erst etwa Mitte der fünfzig läßt die Elastizität des golferisch trainierten Körpers allmählich nach, man avanciert zum Senior, aber noch manches Jahr bleibt eine beachtliche Leistungsfähigkeit erhalten. Der Golfsenior bemitleidet seinerseits jene anderen Sportler, die sich in seinem Alter bei bedenklich zunehmender Leibesfülle längst auf Bürosessel und Sofa zurückgezogen haben oder, wenn sie gescheit waren, rechtzeitig zum Golf übergegangen sind, um endlich zu erkennen, welches Glück ihnen bisher entgangen ist. Tennisweltmeister Otto Froitzheim, der viel länger Golf als Tennis gespielt hat: „Ich begreife nicht, wie ich 25 Jahre lang hinter diesen dummen Filzbällen herrennen konnte.“

So viel über das Thema „Sport der alten Leute“. Doch wird dem Golf noch anderes angehängt. Manchem Magazin liefert es geradezu unerschöpfliches Material für allerlei Médisancen. Da hilft es nicht, wenn eine vielgelesene Sportzeitschrift objektive bebilderte Berichte bringt; es trägt ihr nur Leserzuschriften ein, die über Langeweile bei der Lektüre klagen oder ihrem Klassenbewußtsein gegenüber diesem „Sport der Snobs“ Luft lassen. Dazu die Gegenseite: „Daß sich einer bei der Beschäftigung mit einer Sache langweilt, von der er nichts versteht, kommt öfters vor. Aber Snobs? Offenbar kann der Einsender keine Spiegelschrift lesen (bei der bekanntermaßen alles seitenverkehrt herauskommt) und hat den Satz vom unaufhaltsamen Vormarsch des Mittelstandes‘ nicht ganz mitbekommen.“

Jedenfalls bedarf es keiner Meinungsumfrage für die Feststellung, daß alle Versuche, den Leuten das Golfspielen zu verekeln, ihr Ziel verfehlen. Bisher hat sich noch niemand davon abschrecken lassen, in den Ruf des alternden Snobs zu geraten. Zu den deutschen Seniorenspielen und der deutschen Seniorenmeisterschaft, deren jährliche Ausrichtung ein Privileg des Hamburger Golfclubs auf seinem Falkensteiner Platz bildet, sind dies Jahr nicht weniger als einhundertfünfzig Mann in die Schranken getreten, womit alle früheren Rekorde in den Schatten gestellt wurden. Ihr Gesamtalter wurde auf neuntausendzweihundertvierundsiebzig Jahre ermittelt. Hätten sie hintereinander gelebt, so hätte sich der Älteste mit Stein-, bestenfalls Bronzeschlägern behelfen müssen. Glücklicherweise lebt er aber unter uns und hat sich gerade vier neue amerikanische Schläger gekauft: Hermann Dieckmann aus Hamburg, 93 Jahre alt, grand old man des deutschen Golfsports und wahrscheinlich der älteste aktive Sportler Deutschlands.

Drei Tage lang haben die alten Herren gekämpft, bei zeitweise tropischer Hitze, bei Sonne, bei Wind und Regen. Jeder hat auf dem Marsch von mehr als sechs bis zu zwölf Kilometern täglich seine Bälle hinausgeschossen, viele haben ihre Wagen mit den Schlägern selbst über Berg und Tal gezogen, keiner hat bei solchen Hitzemärschen Schaden genommen, wie das Jüngeren bei anderer Gelegenheit ab und an widerfahren soll.

Die offizielle deutsche Seniorenmeisterschaft hat sich aus dem ebenfalls verbandsoffenen „Seniorenpreis“ entwickelt, den die Hamburgerin Frau Leonie Siebs zum Gedächtnis ihres verstorbenen Gatten gestiftet hat und alljährlich neu stiftet, heuer zum 29. Male. Das Spiel gilt zugleich als Qualifikation zur Meisterschaft. Die acht besten Spieler kämpfen im bekannten Knockout-System um den Titel des deutschen Seniorenmeisters, natürlich ohne Vorgabe, während der Seniorenpreis selbst mit Vorgabe gespielt und theoretisch von jedem, auch von einem, schwächeren Spieler, gewonnen werden kann. Wenn die Prinzipien des Vorgabesystems hier auch nicht dargestellt werden können, so ist es jedenfalls von einer in anderen Sportarten nicht erreichbaren Präzision und Zuverlässigkeit und ermöglicht jederzeit ernsthafte Kämpfe zwischen Spielern der verschiedensten Altersklassen und Spielstärken.

Deutscher Seniorenmeister wurde der bisher erst einmal besiegte Krefelder Dr. Kurt Müller zum achten Male. Jedes Jahr sucht der Blick unter dem „Nachwuchs“, d. h. unter den gerade 55 Jahre alt Gewordenen, nach demjenigen, der Kurt Müller von der Spitze verdrängen könnte – jedes Jahr vergeblich. Er gehört nach wie vor, auch nach internationalen Maßstäben, zur Spitzenklasse. Dies Jahr wendete sich die Aufmerksamkeit dem Hamburger Herbert Luft zu, der gerade die Altersgrenze überschritten und in letzter Zeit beachtliche Formverbesserungen gezeigt hat. Er hatte sich bereits beim Seniorenpreis nicht nur für die Meisterschaft qualifiziert, sondern auch diesen Preis selbst mit Glanz gewonnen. Aber bei der Meisterschaft kam es nicht zu dem erwarteten Kampf zwischen ihm und Dr. Müller, weil Luft bereits in der Vorschlußrunde an Hans Rahm scheiterte, als Opfer seiner in den vorgenannten sowie über die Rahmenkonkurrenzen über die Maßen strapazierten Nerven, die ihn im letzten Augenblick im Stich ließen, als er den Sieg schon fast in der Tasche hatte.