Der Krieg gegen Israel findet vorerst nicht statt. Die arabischen Könige und Präsidenten mußten sich bei ihrer zweiten Gipfelkonferenz in Alexandrien von den Militärs sagen lassen, daß sie die Israelis mit Propagandareden und Säbelrasseln allein nicht ins Meer treiben.

Bereits bei der ersten Konferenz im Januar war ihnen klar geworden, daß sie die Ableitung des Jordanwassers in die israelische Negev Wüste nicht mit Waffengewalt verhindern konnten. Aber es wurdanien, Syrien und im Libanon — stationieren darf.

Doch diese Vollmacken wurden ihm verweigert. Das kleine Libanon, das einzige demokratisch regierte Land im Orient, wünscht keine Soldaten Nassers auf seinem Gebiet — es sei denn im Kriege. Syrien, deren regierende Baath Partei mit Nasser verfeindet i>t und unliebsame Erinnerungen an die Uiion mit Ägypten hat, will sie erst recht ncht. Und das Königreich Jordanien stränbt sich, seine modernen westlichen Waffen gegen die sowjetischen auszutauschen, die Ägypten ihm angeboten hat.

Das militärische Potential der Araber soll nun durch eine neue, 12 000 Mann starke Armee der Paläst naflüchtlinge aufgefüllt werden. Auch dieser Beschluß ist nicht allzu aufregend, n Syrien und irrt Ghaza Grenzstreifen werden längst Kader für diese Truppe ausgebildet. Im Frühjahr wurden bereits einige Hundert Palästina Araber auf aratische Militärakademien geschickt.

Seit Juni existiert h Jerusalem eine palästinensische Exilregierung unter Dr. folgsmann Nassers. Das Programm seiner "Befreiungsfront für Pilästina", das er auch der UN Vollversanmlung vorlegen will, verlangt praktisch die Vernichtung des Staates Israel. Eine UN Streitmacht soll die israelische Wehrmacht entwaffnen, alle nicht in Palästina geborenen Juden und ihre Nachkommen (weit mehr als die Hälfte der zwei Millionen Israelis) sollen auswandern und die arabischen Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren.

Aus den 500 000 Arabern, die 1948 während der Kriegswirren in die jordanische Wüste flohen, sind mittlerweile 1 2 Millionen geworden. Israel könnte sie weder aufnehmen, noch die finanzielle Entschädigung aufbringen, die nötig wäre, um diese Menschen aus der Armut zu erlösen. Die meisten vegetieren in Lagern und werden von der UN mit dem Nötigsten versorgt. Für revolutionäre oder kriegerische Parolen sind sie jederzeit empfänglich.

Solange Schukairis Palästina Armee noch größtenteils auf dem Papier steht, braucht s>ie Israel nicht zu ängstigen. Aber die Israelis bleiben auf der Hut. Sie warnten die Welt, die Drohungen aus Alexandrien zu überhören oder etwa nicht ernst zu nehmen. Am Sonntag flogen Generalstabschef Rabin und Luftwaffenchef Weizmann nach Paris zu einem "Meinungsaustausch" mit französischen Offizieren. Frankreich war schon während der Suezkrise 1956 Israels Alliierter beim Feldzug auf der Halbinsel Sinai.