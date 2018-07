Die Literatur, die einsame Wörter auf weite Flächen weißes Papier verstreut und sich damit besonders konkret vorkommt, die Literatur auch, die statt ganzer Wörter nur Silben oder Buchstaben über die Seiten verteilt („ra ra ra ar...“) kannten wir schon. Die Scheibenliteratur hat uns noch gefehlt. Jetzt ist sie da –

Ferdinand Kriwet: „Sehtexte“ (Erste Serie 1960/61: Rundscheiben I, III, IV und Leseliefen I–VI; Zweite Serie 1962/63: Rundscheiben VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV); Verlag M. DuMont Schauberg, Köln; Siebdruck auf Karton, Scheibendurchmesser 60 cm, pro Blatt 15,– DM, 3 Blätter 40,– DM.

Die Scheibenliteratur ordnet ganze oder lädierte Druckbuchstaben verschiedener oder gleicher Schrift, Große und Fette zu Ringen oder Spiralen. Die Scheiben kann man mit der Reißzwecke an die Wand liefen und drehen, solange man will. Man kann sie auch zu lesen versuchen. So gibt das Werk Nr. IV, das den Titel „sehsam“ trägt, außen folgende Buchstabenfolge preis: „Mannheidelberstilgewieslowaldo mino wallfahren alder waldo willenlos in wiese wald beide nixen knicken fix faxeln schickten Scheck schecksen schick was & wieso & wie es & wie os...“ Innen ist es ähnlich.

Die Scheibenliteratur ist kein Ulk und versteht keinen Spaß, Sie ist auch nicht, wie ehemals Dada, auf den sie sich beruft, ein anarchischer Widerspruch gegen erstarrte Konventionen; sie schlägt keine Schnippchen und zieht keiner Gesellschaft eine Grimasse.

Die Scheibenliteratur tritt vielmehr, wie viel von dem, was sich heute wie sie „aktuelle Poesie“ oder „avancierte Literatur“ nennt, mit kompromißloser Ernsthaftigkeit auf und erhebt den Anspruch, die Grundbedingungen künstlerischen Tuns und Lassens endlich gründlich durchdacht und daraus die Konsequenzen gezogen zu haben. Alle aufwieglerischen Ziele sind ihr fremd: Wer Scheiben dreht, ist beschäftigt und des weiteren Denkens enthoben. Nicht etwa Provokation will sie sein. Ihr Ursprung vielmehr ist die Doktrin.

Das auch hat sie mit einem großen Teil dieser Bewegung gemein: daß sich eine schwächliche Produktion mühsam emporrankt am kräftigen Stecken einer hölzernen Theorie.

Auch die Doktrin, die der Urheber der Scheiben seinen Werken mitgibt, kommt im härenen Gewand der Abstraktheit. Für ihre Zuverlässigkeit bürgen (wie bei manchen Reklamen für Zahnpflegemittel) die zahlreich eingestreuten wissenschaftlichen Begriffe: „Da die Konzeption optisch wahrnehmbarer Literatur direkt den Lesevorgang zur wesentlichen Bestimmungsgröße machte, wurde der Leser automatisch auch zu einer solchen; denn seinen physiologischen und psychologischen Fähigkeiten und Verfassungen verdanken sie (sie?) sich schließlich..