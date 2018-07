Verlag, Hamburg; 296 Seiten, IS — DM. Sibirien ist bis heute für die Mehrzahl der Menschen der westlichen Welt noch eine immerwährende Eiswüste, in der einst, von russischen Klassikern bedichtet, das System der "Katorga" herrschte, es jetzt trotz Entstalinisierung gewiß noch Straflager gibt und wo gelegentlich kommunistische Fanatiker einer grausamen Natur technische Wunderleistungen abringen. Daß Marcel Giuglaris mit solchen Vorurteilen aufräumt, ist ihm anzurechnen. Wie wichtig eine um Objektivität bemühte Darstellung ist, erhellt allein schon der wirtschaftlichen Bedeutung Sibiriens. Abgesehen von den Möglichkeiten weiterer Steigerungen der landwirtschaftlichen Produktion erwiesen die Untersuchungen der letzten Jahrzehnte, daß die größten Naturreichtümer der Sowjetunion in ihren östlichen Regionen liegen. Diese umfassen neun Zehntel aller Kohlenvorräte, fast alle Pottasche- und Asbestvorräte, alle Diamantenvorkommen, vier Fünftel des Wasserkraftpotentials und der Holzreserven, die Hauptmasse der Bauxit, Kupfer- Phosphat- und Torfvorräte sowie große Reserven an Eisenerzen und anderen Rohstoffen. Bereits seit den ersten Fünfjahresplänen wurden die Produktionsschwerpunkte nach Osten verlagert, während und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Verlagerung aus wehrwirtschaftlichen Gesichtspunkten forciert. Sie findet auf wissenschaftlichem Gebiet ihren Ausdruck in der im Aufbau begriffenen "Stadt der Wissenschaftler" in Nowosibirsk, die 35 000 Gelehrte und wissenschaftliche Hilfsarbeiter sowie eine Universität mit 4000 vorwiegend forschenden "Dozenten" und 1500 Studenten beherbergen soll. Die Hauptaufgabe dieses Wissenschaftszentrums soll in der Aufstellung und Koordinierung aller Pläne für die weitere wirtschaftliche Entwicklung Sibiriens bestehen. Die durchschnittliche Zunahme der Bevölkerung nach der letzten Volkszählung von 1959 betrug in der Sowjetunion 9 5 Prozent, in Westsibirien 24, in Ostsibirien 34, im Fernen Osten 70 Prozent. Diese immense Bedeutung Sibiriens für die Sowjetunion erklärt, warum das Land jenseits des Urals vor allzu neugierigen Augen ausländischer Besucher argwöhnisch gehütet wird. Keiner westlichen Luftfahrtgesellschaft wurde bisher gestattet, dieses Gebiet zu überfliegen. Und auch Giuglaris Ortskenntnis beschränkt sich im wesentlichen auf die Intourist Stationen Chabarowsk und Irkutsk, Er hat die im übrigen jedem Touristen offenstehenden — begrenzten — Möglichkeiten ausgerechnet. Aber das Buch macht leider den Eindruck, daß seine Fahrt seine erste Reise in die heutige Sowjetunion war. Dadurch erfuhr das Buch leider Akzentverschiebungen und Verallgemeinerungen, die seine Bedeutung schmälern. Plastisch schildert er sein Erstaunen darüber, daß er in Sibirien nicht Asiaten, sondern Europäer antraf. Haben sich wenigstens einsichtsvolle Zeitgenossen daran gewöhnt, Europa bis zum Ural und nicht nur bis Warschau sich erstrecken zu lassen, so sagt Giuglaris: Bis Nachodka reicht Europa. Und ethnologisch gesehen hat er gewiß recht, war doch die Erschließung Sibiriens eine Tat der Großrussen, zu deren heutiger Republik, der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik, auch Sibirien gehört. Hingerissen von seinem Thema konstatiert Giuglaris: "Als Chruschtschow die Bewegung zur wahren Besitzergreifung des russischen Asiens ins Leben rief, wagte er das größte Abenteuer der letzten fünfhundert Jahre russischer Geschichte " An einer anderen Stelle meint der Autor: "Dieses Sibirien ist der Schlüssel zum Geschick der Sowjetunion. Wenn es Chruschtschow und den seiner Richtung anhängenden Nachfolgern gelingt, die Integration Sibiriens in die übrige Sowjetunion zu vollenden, darf die Sowjetunion über ihr Schicksal beruhigt sein — abgesehen von inneren Schwierigkeiten. Dann wird sie tatsächlich das mächtigste Reich der Welt sein — Hier wurde allzu schnell vereinfacht, wenn auch nicht bezweifelt werden kann, daß Chruschtschow wie seine Vorgänger dem Kommunismus ohne eine hochtechnisierte Sowjetunion keine Chancen gibt. Zu loben ist die zurückhaltende Beurteilung der sowjetisch chinesischen Grenzproblematik. Manchmal muß man sich nun fragen, wie das Riesenprojekt überhaupt Aassicht auf Erfolg haben kann, wenn Giuglaris immer wieder auf bornierte Phantasten stößt, die von den Grenzen ihres Arbeitseifers keine Ahnung haben, oder auf eine zügellos gewordene Jugend, die mit James Dean Habitus "westliche Dekadenz" demonstriert.

Eines Nachts gerät Giuglaris in Irkutsk auf "Abwege". Von seinem Intourist Begleiter verlassen, findet er sich auf einmal inmitten einer turbulenten Tanzerei trunkener Studenten. Auf seine Frage, was los sei, erhält er zur Antwort: "Wir streiken, um dem Direktor unsere Verachtung zu zeigen Flink folgert Giuglaris, diese jungen Leute hätten ihm "das wirkliche Bild von der Sowjetjugend enthüllt". Eine solche Aussage ist zu schwerwiegend, als daß sie unwidersprochen gelassen werden könnte. Denn wenn der Gemeinplatz von der Jugend, die der "Garant der Zukunft" ist, überhaupt Sinn hat, dann gilt er für die sowjetische.

Zweifellos gibt es nicht wenige junge Sowjetbürger, die mit Harmonika- und Balalaikamusik in die "Zelina", in das "jungfräuliche Land" reisen und enttäuscht über das geringe Interesse, das den Lebensbedingungen der jungen Menschen entgegengebracht wird, nach einigen Monaten wieder die Koffer packen. Jahr für Jahr aber gehen Tausende und aber Tausende nach Sibirien, dem hohen Norden und Kasachstan, den Haupteinsatzgebieten, weniger aus politischen Gründen als getrieben von jugendlichem Idealismus und der Romantik des gemeinschaftlichen Aufbaus. Sie ertragen die Mühsal und Strapazen der ersten Zeit, sie versuchen mit der schlechten Organisation der Funktionäre auf geraden oder krummen Wegen fertig zu werden und harren aus, auch nachdem die Abenteuerlust verrauscht ist. Was aber keineswegs heißt, daß sie sich nicht wie alle jungen Leute einen interessanten Beruf, guten Lohn und einen zufriedenstellenden Lebensstandarf wünschten. Die sowjetische Belletristik, auch die ins Deutsche übertragene — ich denke da an Wassili Aksjonows "Apfelsinen aus Marokko" — vermittelt von dieser komplexen Situation einen überzeugenden Eindruck.

So legt der Rezensent das Buch mit zwiespältigen Gefühlen aus der Hand. Sehr faktenreich und spannend geschrieben setzt es doch oft falsche Akzente. Abgesehen von diesen Vorbehalten leistet es aber als erste Einführung in ein überaus vielgestaltiges Problem von zweifellos weltgeschichtlicher Bedeutung gute Dienste. Theodor Heuss schrieb über diese Büste in seinen Erinnerungen: "Die erste Begegnung mit Adolf Amberg reicht in die Schülerzeit zurück. Ich bin oft im Berliner Atelier bei jhm gewesen. Er bat mich, ihm einmal zu sitzen — diese Jünglingsbüste ist mir, auch wenn sie ein leichtes Pathos besitzt, das mir kaum wesenhaft war, teuer geblieben, ein Jüngling aus dem deutschen Bilderbuch (Heuss war damals zweiundzwanzig Jahre alt ) Dieses Zitat ist ebenso wie die Photographie der Büste dem Buch entnommen:"Theodor Heuss: Bilder meines Lebens Es ist erschienen im Verlag von Rainer Wunderlich in Tübingen, umfaßt 180 Seiten und kostet 19 80 DM. Wolfgang Mertz und Friedrich Kaufmann haben es herausgegeben, und Theodor Heuss hat ihnen bei den Anfängen noch helfen können.

Sie sind dabei nach einem originellen Plan vorgegangen: Auf der linken Seite stehen immer einige Satze aus Heuss Erinnerungen, auf der rechten das Bild (oder die Bilder), die u dem Text gehören. Faksimiles von Buchtiteln, Theaterprogrammen, Flugblättern, Handschriften finden sich oft auch auf der linken Seite. So ist ein Werk entstanden, das Auge und Geist gleichermaßen erfreut und das Erinnerungsbuch des toten Staatsoberhauptes auf das glücklichste ergänzt. G. G.