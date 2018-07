Es laufen Gerüchte um, die augenblickliche Lage und die Zukunft des deutschen Verlagswesens betreffend. Manche von ihnen sind zu festen Bestandteilen der öffentlichen Meinung geworden. Zum Beispiel, daß die kleineren Verlage langsam, aber sicher von den großen erdrückt werden. Daß sich das Verlagswesen immer mehr zu einer reinen Industrie entwickelt. Daß literarische Verlage, die sich nicht beizeiten auch auf andere Verlagsgebiete begeben, zum Untergang verurteilt sind. Daß die meisten Bestseller ihren Erfolg lediglich geschickten Machinationen verdanken. Was ist daran wahr? Wir haben uns an die gewandt, die es wissen sollten: an die Verleger selbst, und zwar an die Herren kleiner, mittlerer und großer Unternehmen (eine Unterscheidung, die bei aller Relativität von "klein" und "groß" denn doch im Kommerziellen ihren Sinn hat: Man könnte die jährlich veröffentlichten Titel oder die Angestellten zählen, man könnte den Umsatz zugrunde legen) "Klein" (im Verhältnis) sind Verlage wie Langewiesche Brandt oder Limes; "groß" Kiepenheuer & Witsch, Ro wohlt oder Suhrkamp. 1. Wie beurteilen Sie die Chancen der kleinen und kleinsten Verlage? Unter welchen Umständen könnten sie sich gegen die großen behaupten? 2. Ist ein rein schöngeistiger Verlag heute noch existenzfähig — oder braucht er, wenn schon nicht Geldgeber, so doch andere Verlagsgebiete (Taschen, Sachoder Fachbücher zum Beispiel)? 3. Sind Sie der Meinung, daß durch eine geschickte Werbestrategie sozusagen "künstliche" Bucherfolge geschaffen werden können — daß also Bücher, an deren literarische oder sonstige Qualitäten der Verlag selbst nicht recht glaubt und die von sich aus auch beim Publikum keine Chance hätten, durch eine rührige und berechnende Werbung zu Erfolgen gemacht werden können? Wo wären da die Grenzen? 4. Werden zuviele Bücher gedruckt oder zuwenige? 5. Halten Sie die Konzentration der Neuerscheinungen auf die Herbstmonate für gut oder zumindest doch für notwendig? 6. Welches sind Ihrer Ansicht nach die Mängel und Versäumnisse der deutschen Literaturkritik? Dr. Herbert G. Göpfert (Carl Hanser Verlag, München): 1. Ein so kompliziertes Thema, daß es nur in größerem Zusammenhang behandelt werden könnte. Hier nur so viel, daß ein kleiner Verlag seine mangelnde Finanzkraft gegenüber Autoren, Agenturen und in der Werbung nur kompensieren kann durch eine ganz persönliche, zielbewußte, dennoch bewegliche und kluge Führung, so daß er ein deutliches Profil gewinnt, als Individualität dasteht und dadurch für manche Autoren (und auch für die Leser) sichtbar, interessant und attraktiv wird. Hierin etwa würde ich, auch im Hinblick auf die Käuflichkeit der meisten Autoren, eine Selbstbehauptungschance für die kleinen Verlage sehen.

rein schöngeistiger Verlag — im Ausland ohnehin viel seltener als in Deutschland, auch in Deutschland wohl kaum älter als rund hundert Jahre — unserer geistigen Situation heute noch entspricht. Ich würde die im Vormarsch begriffenen Sachund Fachbücher nicht als Hilfstruppen für den belletristischen Verlag ansehen, sondern hierin eine offenbar natürliche Entwicklung erkennen. Im übrigen ist ein Verlag mit sogenannter "gemischter" Produktion im allgemeinen viel weniger zu Qualitätskompromissen in seiner Belletristik gezwungen als ein rein belletristischer Verlag, was ihm größere Freiheit gibt. Subventionen halte ich auf die Dauer für gefährlich, sie sind bei Privatverlagen etwas anderes als bei Staatstheatern.

3. Ich bin gar nicht der Meinung, daß solche künstlichen Bucherfolge auf die Dauer möglich sind. Hin und wieder kann dergleichen nial in Ausnahmefällen passieren. Aber die aufgewandten Kosten dürften selten in einem vernünftigen Verhältnis zum möglichen Erfolg stehen, und auf die Dauer gehen solche Experimente doch schief aus, weil nämlich der literarische Kredit eines Verlages dabei zum Teufel geht. Und ein guter Name ist im Verlagswesen ebenso unbezahlbar wie im persönlichen Leben.

4. Ganz zweifellos werden zu viele Bücher gedruckt. Aber ganz zweifellos müssen auch zu viele gedruckt werden, denn diese Überproduktion gehört zu dem notwendigen Preis, den wir für unsere geistige Freiheit zahlen müssen. 5. Die Konzentration der Neuerscheinungen auf die Herbstmonate halte ich für ganz schlecht. Sie ist in erster Linie ein Zeichen dafür, daß bei uns in Deutschland "das Buch" großenteils ein Geschenkartikel ist, also nur zum kleinen Teil zur eigenen Lektüre erworben wird. Die gleichmäßig über das Jahr hin verteilte Taschenbuchproduktion zeigt, daß es bei Büchern, die vornehmlich fürs eigene Lesen gekauft werden, auch anders geht. Aber alle Versuche, bei den "regulären" Büchern, insbesondere bei der Belletristik, von der Massierung im Herbst fortzukommen, sind bisher gescheitert. Das läßt Rückschlüsse auf unser literarisches Leben zu, insbesondere beim Vergleich etwa mit den romanischen Ländern. 6. Zu dieser Frage würde ich am liebsten schweigen, weil sie nur durch Nennung von Namen von Zeitungen, Zeitschriften und Kritikern zulänglich beantwortet werden könnte, und das erschiene mir an dieser Stelle nicht fair. Deshalb nur eine Bemerkung: Die deutsche Literaturkntik halte ich zwar für besser als ihren Ruf, sie scheint mir aber häufig zwischen purer langweiliger Information (in manchen Blättern) und kaum noch informierendem, Selbstzweck gewordenem Feuilleton (in manchen anderen Blättern) zu schwanken "Was ich mir wünschte, wäre eine sowohl informierende wie stellungnehmende, dazu lebendig geschriebene und mithin lesbare Kritik. Im achtzehnten Jahrhundert soll es das gegeben haben.

Daniel Keel (Diogenes Verlag, Zürich): 1. Die Chancen für kleine Verlage sind heutzutage nicht groß. Die Vorzüge und Nachteile des kleinen Verlags gegenüber dem großen sind etwa die gleichen wie jene des Detailgeschäfts gegenüber dem Warenhaus.

Glauben teilen.

3. Es gibt Verleger, die haben eine Nase für kommende Strömungen und Moden. Wenn sie danach rechtzeitig richtig "einkaufen" und dann geschickte Werbung machen, kann ihnen ein Bestseller gelingen. Diese Schlager halten sich aber meistens nur eine Saison lang. Daneben gibt es stille Bestseller, die nie auf den Bestseller Listen auftauchen, im Laufe der Jahre jedoch oft höhere Auflagen erleben als die anderen.