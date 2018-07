Georg Picht hat noch kurz vor der Sommerpause eine Schlacht gewonnen, allerdings nur auf einem Nebenkriegsschauplatz.

Als Bundeskanzler Erhard den Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz zu einem Gespräch empfing, über dessen Inhalt und Verlauf im übrigen kaum etwas verlautete, war eine von Georg Pichts Forderungen erfüllt: die nach Beteiligung des Bundes an der Bildungsplanung.

Die Beteiligung geschah zunächst nur in Form einer Demonstration durch den Kanzler. Aber Picht ist im jahrelangen Kampf gegen die Philologenverbände genügsam geworden und verschmäht Demonstrationen nicht. So hat er auch die kulturpolitische Debatte des Bundestags vom 4. März 1964, so ihm sie gewesen ist, als ein Zeichen dafür begrüßt, daß die Gefahr erkannt wurde und der Bund seine Verantwortung sieht. Der allgemein begrüßte Vorschlag des neuen baden-württembergischen Kultusministers Hahn, dem bewährten Wissenschaftsrat eine Bildungskommission anzugliedern, hat Beifall gefunden; die Bedenken im Kreise der Kultusminister, daraus könne eine kulturpolitische Zentralregierung wenigstens auf dem Gebiet der Planung werden, wurden durch einen Kompromiß zerstreut: Das Sekretariat der Kultusministerkonferenz soll gleichzeitig Sekretariat dieser Bildungskommission sein. Daß diese Bildungskommission sich mit Bildungsplanung auf Bundesebene beschäftigen würde, ist mehr stillschweigend unterstellt als jemals deutlich gesagt worden. Denn der Vorschlag kam schließlich von Professor Hahn, der gerade damit begonnen hatte, in seinem Stuttgarter Ministerium einen Stab für Bildungsplanung in Baden-Württemberg einzurichten.

Diese jüngste Entwicklung wird in dem Buch nicht mehr registriert. Es schließt in seinem Anhang „Dokumentation“ mit einer Reihe von Äußerungen aus dem März dieses Jahres, die sich mehr oder minder direkt auf Pichts berühmtgewordene Artikelserie in Christ und Welt beziehen. Diese ist hier ebenfalls im Zusammenhang abgedruckt. Dem Namen Picht und den Thesen, die unter diesem Namen seit Frühjahr in nahezu jeder Äußerung zur Bildungspolitik zitiert, gespiegelt, gelobt oder bekämpft werden, ist jeder begegnet, der sich nur ein wenig mit kulturpolitischen Fragen beschäftigt hat. Bemerkenswert ist, daß diese Thesen beim Wiederlesen in diesem Buch nichts von ihrer Frische eingebüßt haben. Die kräftige polemische Sprache in den Artikeln und den aus ihnen entstandenen Kontroversen scheint dem Ernst der Lage angemessen und erinnert an gute alte Zeiten des parlamentarisch-publizistischen Meinungskampfes, als man noch nicht immer gleich gekränkt war.

Picht hat dem Bund unter anderem Kompetenzen zugesprochen, die ihm das Grundgesetz in kulturpolitischen Angelegenheiten nicht ausdrücklich bestreitet, auch die „Kompetenz“, mit publizistischen und propagandistischen Mitteln über die Öffentlichkeit auf die Länderregierungen Druck auszuüben – auf daß diese eine Kulturpolitik machen, welche die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik und die elementaren Zukunftsbedürfnisse des ganzen Volkes im Auge behält. Mit seinen Artikeln hat er den Beweis geliefert, daß es in der Tat möglich ist, mit publizistischen Mitteln eine Lawine von Diskussionen und schließlich auch Handlungen auszulösen.

Unter dem anschwellenden Volksgemurmel, angesichts der Beschwörungsformel Pichts „Der Föderalismus hat eine letzte Chance“ und festgenagelt auf ihre eigene Bedarfsfeststellung, aus deren Zahlen Picht die bevorstehende Bildungskatastrophe prophezeien konnte, haben die Kultusminister der Länder unter Ansporn von Professor Mikat in ihrer denkwürdigen Sitzung 100 den Gedanken der Bildungsplanung gemeinsam mit dem Bund akzeptiert und damit den von energischen Zentralisten geforderten Einmarsch bildungspolitischer Bundestruppen in die Wurzgärtlein der Länderkompetenzen abgewehrt. Der Bund hat seine Planungskompetenz gern ergriffen. Jetzt braucht er nur noch seiner ihm von Picht ebenfalls zugesprochenen Finanzierungskompetenz zu gedenken und nun auch wirklich dort zu zahlen, wo dieses oder jenes Bundesland die wünschenswerten Maßnahmen (zum Beispiel zur Behebung des Schulraum-, Lehrer- oder Abiturientenmangels) nicht allein und vor allem nicht mit der nötigen Schnelligkeit bestreiten kann.

Es ist indessen zu befürchten, daß der Bund von seiner Finanzierungskompetenz nur zögernd Gebrauch macht. Statt dessen werden Steuersenkungen diskutiert. Es ist eine alte Geschichte, die auch Picht durchaus nicht aus dem Auge verliert: daß der beste Kultusminister in Frieden planen kann, solange er nur dem Finanzminister nicht mit Wünschen lästig fällt.

Christian Schütze