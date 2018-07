Von Horst Wetterling

Ist Gehorsam altmodisch? Die Folgen eines „blinden Gehorsams“ sind sattsam bekannt und haben uns empfindlich gemacht. Manche Eltern verzichten – bewußt oder unbewußt – darauf, ihren Kindern Befehle zu geben oder Verbote auszusprechen. Sie vertrauen statt dessen auf die kindliche Einsicht. Als Produkt dieser Erziehung kann sich mitunter eine kleine Nervensäge entwickeln, die sich nur schwer in eine Ordnung einfügt. Ein Gefallen ist dem Kinde damit sicher nicht getan, meint Professor Horst Wetterling, der sich mit derart neuralgischen Punkten der Erziehung in verschiedenen Artikeln beschäftigen wird.

Von einem Kinde zu erwarten, daß es einem Gebot von Vater und Mutter folge, gilt heute vielfach als altmodisch, wenn nicht gar als beschränkt. Und als ganz und gar verkalkt erscheinen jene Eltern, die sogar noch halbflüggen Töchtern und heranwachsenden Söhnen Gehorsam gegenüber Ansprüchen zumuten, für deren Recht sie einzustehen bereit sind.

In die Nachbarschaft zu sturem Drill ist der Gehorsam für das zeitgenössische Empfinden gerückt, zu bloßer Gewöhnung und zur simplen Dressur, die nichts mit dem zu tun haben, was wir Erziehung nennen, in die Nähe zudem zu borniertem Preußentum oder zum „finsteren“ Mittelalter, in dem Askese und Kasteiung im Schwange gewesen sein sollen. Andere Zeitgenossen wiederum verwerfen diese Tugend, weil sie sich erschrocken an die bösen Folgen erinnern, die ein „blinder“ Gehorsam heraufführte, und meinen dann, es käme heute alles darauf an, ein Kind so früh wie irgend möglich auf sein eigenes Gewissen, auf sein eigenes Urteil zu verweisen.

Vom Räsonnement ist somit der Umgang mit Kindern heute weithin bestimmt. Statt einem Kinde durch das eigene Verhalten zu zeigen, worauf es ankommt, oder ihm zu gebieten, was es tun oder lassen soll, appellieren törichte Väter ständig an die Einsicht, an Verstandeskräfte also, die sich gerade erst zu regen beginnen und meistens nicht die Ansprüche erfassen können, welche eine Situation stellt.

Statt ein Kind vor den schrecklichen Möglichkeiten zu bewahren, welche unser Dasein birgt, und ihm zu verbieten, was es in Gefahr bringen kann, malen törichte Mütter geradezu liebevoll die Folgen aus, die einem Kinde widerfahren können, wenn es über die Straße läuft, über den Zaun klettert, auf den Fenstersims steigt, kaltes Wasser trinkt, unreife Beeren ißt oder mit Streichhölzern spielt. Nichts anderes geschieht hier, als daß Kinder unsicher gemacht werden, altklug dazu. Sie werden ja dazu angehalten, ständig die möglichen Folgen zu bedenken, so daß sich der Mechanismus der Fragen „Wenn – dann“ geradezu einschleifen muß. Es ist kein Wunder, daß sie sich dann vor dem Gewitter fürchten. Sie werden ja dazu angehalten, ständig Argumente zu bedenken, so daß sich die Lust an Spitzfindigkeiten, die auch zur Rechtfertigung oder zum Tadel taugen, kräftig regen muß. Es ist kein Wunder, daß sie die Kunst scharfsinnigen Argumentierens dann auch gegen die Eltern richten oder gegen die Nachbarn, um deren Verhalten zu durchleuchten.

Verzichten wir darauf, von einem Kinde Gehorsam zu verlangen, so tun wir ihm ein Unrecht an, und dies in doppelter Hinsicht: