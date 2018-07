Inhalt Seite 1 — Wer dient wem in der Poulärwissenschaft Seite 2 Auf einer Seite lesen

ras geschieht bei uns in Deutschland zur Unterrichtung des gebildeten Laien über den Stand der Naturwissenschaft? — Nichts!" So schrieb ich an dieser Stelle zu Anfang des Jahres in der Erwartung, einen Sturm der Entrüstung auszulösen. Denn so berechtigt die Frage ist, so übertrieben ist natürlich die kategorische Antwort. Die Provokation war indes umsonst, die Entrüstung, die man sonst so leicht erntet, wenn man der deutschen Nation den Spiegel vorhält, blieb aus. Es meldete sich lediglich die Franckhsche Verlagsbuchhandlung in Stuttgart um pro domo, also namens des von ihr verlegten "Kosmos" festzustellen, daß hier — "bewußt oder fahrlässig" — ein Sakrileg am "Kosmos" und seinen hunderttausend Abonnenten begangen worden sei.

Das Sakrileg war, wie gesagt, eine Provokation. Wer in Deutschland einen Verein mit hunderttausend Mitgliedern provoziert, muß freilich des Teufels sein. Er muß, vom Neid zerfressen, die Destruktion auf sein Panier geschrieben haben, womöglich ist er gar eine "gescheiterte Existenz" oder vom gleichen Verein cum infamia ausgespien worden. Daher sei hier eingangs beschworen, daß ich nach intensivster Nabelschau keinen dieser Fehler an mir entdecken konnte und die These aufrechterhalten möchte: Es geht mir um die Sache, welche auch die Sache des "Kosmos" ist — ich zitiere aus Kosmos 1 1 (1904): "Um so bedauerlicher muß es daher erscheinen, daß es um die naturwissenschaftlichen Kenntnisse selbst gebildeter Kreise vielfach sehr schwach bestellt i s t Es klafft ein tiefer Riß zwischen den geistigen und naturwissenschaftlichen Disziplinen, der unbedingt überbrückt werden muß Und dieser Riß hat sich bedauerlicherweise seit 1904 unentwegt vertieft, besonders bei uns in Deutschland. In den sechzig Jahren seines Bestehens hat "Kosmos" zwar floriert, hat Hunderttausenden Freude bereitet und ihr Wissen bereichert — ist aber seinem Ziel nicht nähergekommen. Warum nicht? Wer nur ein Heft "Kosmos" sine ira et Studio durchblättert, dem fallen gleich ein Bündel Antworten in den Schoß: Das Impressum des "Kosmos" weist einen stattlichen "Redaktionsbeirat" auf von insgesamt 36 Köpfen. Dieses Kollektiv umfaßt nicht weniger als 19, also mehr als 50 Prozent, Vertreter der Biologie und acht der Geowissenschaften. Danach kommen die gesamte Medizin und die gesamten technischen Wissenschaften mit je zwei, während Physik, Chemie und Mathematik nur je eine Stimme in diesem Gremium haben. Gliedert man die 19 Biologen weiter auf, so sucht man vergebens nach einem Biochemiker und: nach einem Biophysiker, man findet auch weder einen Genetiker noch einen Mikrobiolpgen. Das heißt nicht mehr und nicht weniger, als daß alle diejenigen Zweige der Biologie, welche sich in unseren Tagen explosiv vorwärtsentwickeln und die Welt in Atem halten, leer ausgehen. Was bleibt, ist eine bildungsträchtige Spitzweg Idylle der Naturwissenschaften für Vater, Mutter und Kind an regnerischen Sonntagabenden.

Werfen wir einen Blick in das Inhaltsverzeichnis eines exemplarischen Heftes (Januar 1964), so sieht man, daß es die Znsammensetzung des Beirats getreulich reflektiert: 50 Prozent der Beiträge sind biologische Idylle ("Aus dem Leben , der Schwanzmeisen"). 50 Prozent der Beiträge sind von Mitgliedern des Beirates oder der Redaktion geschrieben. Ein Großteil des Inhalts ist dem Landschaftsschutz und Tierschutz gewidmet — ohne jeden Zweifel wichtig und nützlich, aber weit ab vom Sinn und Zweck der Zeitschrift, denn Naturschutz ist eine kulturpolitische Aufgabe, die mit Naturwissenschaft ebensowenig wie mit Naturreligion verschwistert sein sollte. Sind schon die Naturwissenschaften im "Kosmos" nur sehr ungleichmäßig vertreten, so fehlt die Brücke zu den Geisteswissenschaften fast gänzlich. Das gefühlsbetonte Element gibt überdies der "Kosmos" Wissenschaft einen esoterischen Charakter, welcher vermutlich dem überwiegenden Teil der Leserschaft entgegenkommt. Vollends die Photographie — und das heißt "schöne" Photographie —, welche das nahezu einzige bildliche Ausdrucksmittel des "Kosmos" ist, trägt bei zum ästhetizistischen Gepräge, welches jeden potentiellen Dissidenten mit Schmutz gleichsetzt. Diskussionen finden denn auch nicht statt im "Kosmos", sondern es wird möglichst "gesichertes Wissen" vermittelt.

Sucht man ein dem "Komos" vergleichbares Organ im Eldorado der Populärwissenschaft, den Vereinigten Staaten, so stößt man sofort auf das "National Geographie Magazine". Auch dieses portiert denselben Ästhetizismus, dieselbe Esoterik mit dem kleinen nationalen Highlight, es bringt Wissen und Unterhaltung ins traute amerikanische Heim. Auch dort finden keine Diskussionen statt, auch dort werden Machtansprüche gestellt — um so mehr, als die Mitglieder dieses Vereins, der National Geographie Society, nicht nach Zehntausenden, sondern nach Millionen zählen. Das "National Geographie" ist aber auch an Orten vertreten, wo ich mir "Kosmos"Reporter nur schwer vorstellen kann: am Südpol und auf dem Mount Everest, in Weltraumkapseln und Atom U Booten ebenso wie bei indianischen Ausgrabungen; National Geographie ist deshalb überall dabei, weil es überall mitfinanziert ohne Ansehen der Person. Und dennoch erhebt es nicht jenen Anspruch der Wissenschaftlichkeit, der allumfassenden Wissenschaftlichkeit gar.

Betrachtet man demgegenüber das mäzenatische Gebaren des "Kosmos", so läßt sich unschwer feststellen, daß man in Stuttgart sich selber mehr denn andere liebt: Von den bisherigen sechs Trägern des "Kosmos" gestifteten BoelschePreises sind vier Angehörige des eigenen Ordens, meist sogar Amtsträger, Prominente der "Kosrnos" Hierarchie. Dagegen ist nichts einzuwenden, denn niemandem ist es verboten, sich selber einen Preis auszusetzen. Man soll sich aber nicht wundern über das Ausbleiben der Breitenwirkung und über die Vertiefung jenes Grabens, den auszufüllen man sich anheischig machte. Aber wie macht man Naturwissenschaft populär, ohne dabei in ein Fahrwasser des Gruppenkults zu geraten? Kann man "dabei" sein beim Abenteuer unseres Jahrhunderts und die Kunde weitergeben, ohne sich zu versteigen? Dies zu demonstrieren — im Guten wie im Schlechten —, seien zwei Beispiele herausgegriffen: 1. Ernst Baeumler: Auf der Suche nach der Zauberkugel (Vom großen Abenteuer der modernen Arzneimittelforschung); Econ Verlag, DüsseldorfWien, 1963, 199 Seiten. 2. Joachim Herrmann: Geburt und Tod im Weltall (Vom Werden und Vergehen der Erde und des Universums), Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, Franckhsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1964. Mit 52 Abb im Text und 43 Photos auf 16 Kunstdrucktafeln, 161 Seiten. Der letzte Titel, von Joachim Herrmann, ist ein "Kosmos" Buch. Die Astronomie gehört zu den Wissenschaften, die dort in guten Händen sind. Die graphische Gestaltung scheut nicht zurück vor Tabellen und Diagrammen, die zum Instruktivsten des Buches gehören. Die Sternphotos sind nicht so sehr auf Schönheit wie auf Beweiskraft angelegt. Die Darstellung geht bis auf den letzten Stand eines weithin noch ungesicherten Wissens. Theorien werden diskutiert. Das einzige Handikap dieses Buches: Es kann die physikalischen Grundlagen, auf denen es basiert, weder vermitteln noch voraussetzen. Dringend notwendige Erklärungen unterbleiben daher: Begriffe wie Zentrifugalkraft bedürfen aber beim Laien erst der Erklärung, und man sollte dabei ein Minimum an Mathematik nicht vermeiden — vielleicht in kleinere Typen gesetzt, der Wissende oder Unwillige mag es überspringen: Oder wissen Sie, warum die Gezeiten viermal täglich wechseln? Denn vom Ungenauen zum Unrichtigen ist es nur ein Schritt: "Der Umlauf der Elektronen verhindert ihren Sturz in den Atomkern Falsch! Auch erfordern Dimensionen wie Temperatur und Dichte eingehendere Beleuchtung, wofern nicht der Laie den Unterschied von einer Million und einer Milliarde Grad Celsius als ein bloßes Spiel mit Nullen ansehen soll. Man kann auch nicht das Atomgewicht als Anzahl der Kernbausteine definieren und danach den Massendefekt mit Hilfe eines "außerdem" einführen. Solche didaktischen Ungeschicklichkeiten sind wahrscheinlich nur dann vermeidbar, wenn sich bei uns das "Autoren Team" ebenso durchsetzte wie in USA.

War "Geburt und Tod im Weltall" ein klarer und faszinierender Titel, so mutet "Auf der Suche nach der Zauberkugel" wie der Titel eines Films an, der keinen Produzenten fand. Liest man den Untertitel, so kommt man vielleicht darauf, daß es sich um Apothekerpillen handeln muß. Aber dem ist nicht so, die meisten hier besprochenen Medikamente sind nur in Ampullenform erhältlich. Also könnten hier vielleicht Moleküle als "Zauberkugeln" apostrophiert werden — hingegen sind Moleküle nur selten. kugelig, sondern haben meistens recht bizarre Formen. Nein, es stellt sich heraus: "Zauberkugel" ist ein mystisches Wort aus dem Repertoire eines großen Mannes, Paul Ehrlich. Die Konfusion aber, welche dieser Titel auslöst, zeigt schon, daß man den Personenkult nicht zu weit treiben soll. Ernst Baeumler ist der Autor der ausgezeichneten Jubiläumsschrift "Ein Jahrhundert Chemie" der Farbwerke Hoechst. Auch die "Zauberkugel" steht ganz im Zeichen von Hoechst, jedoch liest man dies nur zwischen den Zeilen, leider. Eine Geschichte der Chemotherapie, welche sich als Epigonin von de Kruifs "Mikrobenjägern" gibt. Die einzigen Illustrationen dieses Buches sind Farbphotos aus der Pharma Industrie, deren Ursprung jedoch nicht genannt wird. Die Bilder haben keinen direkten Zusammenhang mit dem Text und sind in Anbetracht der Kürze ihrer Legenden didaktisch fast wertlos, jedoch imposant. Und hier fehlt die Grundlage, nämlich die Chemie, nun ganz. Ein dunkles Wort erklärt das andere: Nukleinsäure ist "Lebenssäure", andererseits aber "eine banale Verbindung aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Phosphor". "Amine wirken im Gehirn": Was bedeutet dieser Satz einem Menschen, der nicht weiß, was ein Amin ist? Weiß er es aber, so sagt ihm dies Buch nichts Neues.

Wer nicht weiß, womit ein Biochemiker arbeitet, wird davon nicht klüger, daß man ihm biochemische Instrumente als "ulträempfindlich" vorstellt — selbst wenn sie es wären.