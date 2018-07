Inhalt Seite 1 — Wird es immer weniger und immer größere Verlage geben? Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

n der letzten Zeit war des öfteren von einem Trend zur Konzentration im Verlagsbuchhandel die Rede; beispielsweise in einem Aufsatz von Wolfgang Schwerbrock m der Frankfurter Soweit diese Zusammenschlüsse lediglich auf wirtschaftliche Erwägungen zurückzuführen sind, mag der normale Bücherverbraucher ruhig sein. Soweit sie freilich der Ausschaltung der Konkurrenz dienen, muß er aufmerksam werden. Beschränkt man diese Betrachtung auf die deutschen Autoren und ihre Verleger — und das wäre eine Beschränkung nicht aus nationalen Gründen, sondern eine Beschränkung auf die eigentliche entdeckerische Leistung des Verlages (denn die Rechte fremdsprachiger Autoren werden ja häufig genug auf förmlich offenem Markt meistbietend versteigert) —, so wäre zu fragen, inwieweit die jeweilige Konzentration ein Monopol fördert oder verhindert.

Schwerbrock nannte folgende Beispiele: die Bindung des Insel Verlages an den Suhrkamp Verlag, die starke finanzielle Beteiligung des Deutschen Bücherbundes (einer Stuttgarter Buchgemeinschaft) am S. Fischer Verlag und die Abgabe der Buchauslieferung der Herbig Verlagsbuchhandlung an "buch und ton", einer Auslieferungsfirma des Berteismann Konzerns. Die Beispiele sind ganz verschiedener Art. Im Falle des Insel Verlages mag es noch gerechtfertigt sein, von Konzentration zu sprechen (zumal der Suhrkamp Verlag gleichzeitig einen kleineren Fachbuchverlag erwarb, seine wirtschaftliche Basis durch die gegenüber belletristischen Verlagen höhere Rendite eines Fachbuchverlages also verstärken konnte). Die Erben des Insel Verlages wollten offenbar die Kapitalaufstockung, die jeder Verlag von Zeit zu Zeit vornehmen muß, nicht selber leisten oder doch zumindest den Verlag in Zukunft auch mittelbar nicht mehr führen, so daß der Suhrkamp Verlag, gemeinsam mit zwei weiteren Geldgebern, die Majorität erwerben konnte. Ob das "gut" ist für die deutsche Literatur, wird sich zeigen. Man wird fürchten müssen, daß die sehr geschickte "Reaktivierung" des Insel Verlages in bezug auf deutsche Autoren (beispielsweise Joseph Breitbach, Max Hölzer, Thomas Bernhard und Wolfgang Bächler) durch den seinerzeitigen Verlagsleiter Fritz Arnold nun ein wenig ins Stocken geraten wird durch Glanz und Ehrgeiz des Suhrkamp Verlages.

Bei S. Fischer handelt es sich um eine mehr "innere" Aufstockung des Kapitals, an der ein unmittelbar konkurrierendes Unternehmen nicht beteiligt ist. Bedenklich bleibt allerdings — da durch diese Kapitalaufstockung der Anteil der Familie Fischer beträchtlich unter die Hälfte sank —, daß es hier einer Buchgemeinschaft zum erstenmal gelang, sich einen bedeutenden Einfluß auf einen der größten Verlage zu sichern. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann der Einfluß der neuen Geldgeber sich bemerkbar machen wird, und ob dann den — risikoreichen — deutschen Autoren in diesem Verlag ein Platz freibleiben wird. Dies ist also gerade kein Beispiel für die Konzentration, sondern ein immerhin normaler Wechsel des Einflusses oder der Interessen. Vollends unbrauchbar als Exempel einer Konzentration ist der Entschluß der Herbig Verlagsbuchhandlung, die Buchauslieferung an "buch und ton" abzugeben. In der Buchauslieferung gab es schon immer Konzentration, wenngleich die Verhältnisse in der Bundesrepublik sehr viel besser sind als in Frankreich, wo die zentrale Auslieferung von Hachette praktisch ein Monopol innehat. In der Bundesrepublik gibt es genügend Verlagsauslieferungsfirmen und Grossohäuser, die miteinander konkurrieren und jede Art von Monopolisierung ausschließen. Für viele Verlage ist eine eigene Auslieferung nicht rentabel. Nun gründet sich allerdings die Furcht vor einer Konzentration im Verlagsbuchhandel nicht allein auf diese drei Beispiele, sondern auch auf einige andere Erscheinungen. Beispielsweise auf die konzernähnlichen Zusammenschlüsse verschiedener Verlage zur Publikation bestimmter Bücher oder Buchtypen: die von Kunstverlagen veranstalteten Mitdruckketten für aufwendige farbige Kunstbücher (zum Beispiel der englische Verlag Thames & Hudson) oder für farbige Kinderbücher (erst vor wenigen Wochen wurde wieder eine solche Zusammenarbeit bekanntgegeben); die Vereinbarung einer gemeinsamen Werbung für eine bestimmte Serie — das älteste Beispiel sind die "Bücher der Neunzehn", jüngere die Gruppen "dms" und "Der Siebenstern"; oder die gemeinsame Gründung eines eigenen Verlags zu einem bestimmten Zweck — das bekannteste Beispiel ist der Deutsche Taschenbuch Verlag. Gerade an ihm aber zeigt sich am deutlichsten, daß eine solche Konzentration nicht den Zweck hat, ein Monopol zu errichten, sondern ein bestehendes Monopol (in diesem Fall: das der bestehenden großen Taschenbuchverlage) zu brechen. Berechtigt bleibt dagegen die Furcht vor einer Konzentration gegenüber dem (unbestreitbaren und im Verhältnis zu kleineren Unternehmen auch stärkeren) Wachstum der "großen" Verlage. Es ergibt sich eben nicht aus einer Abwehr der Illiquidität durch Konzentration, sondern im Gegenteil aus einer stärkeren Liquidität. Der Rowohlt- wie der Suhrkamp Verlag beispielsweise haben in den letzten Jahren ihre Umsätze außerordentlich steigern können, ohne deswegen fremdes Kapital aufnehmen oder sich innerbetriebliche Einschränkungen auferlegen zu müssen. Im Gegenteil: beide zogen in neuerrichtete, größere Gebäude um, vergleichbar den Lokalitäten amerikanischer Verlage, nicht vergleichbar den bescheidenen Quartieren englischer oder französischer Verlage.

Seit einem Jahrzehnt ist kein bedeutenderer Verlag in echte Liquiditätsschwierigkeiten geraten, ganz im Gegensatz zu den zwanziger Jahren, in denen Konkurs oder Vergleich auch großen Verlagen wie Rowohlt nicht unbedingt sensationelle Vokabeln waren.

Dennoch sind in der Zwischenzeit die Ladenpreise für Bücher nicht stärker gestiegen als die für andere Waren auch. Es muß sich also die Kostenstruktur geändert haben, und das ist in der Tat der Fall: Der Anteil der Druck- und Bindekosten am Ladenpreis des einzelnen Buches ist — prozentual — gesunken, der Anteil des Buchhändlers ist etwa gleich geblieben oder leicht gestiegen, der Anteil des Verlegers ist sehr stark gestiegen, der Anteils des Autors hingegen beträchtlich gesunken.

Das heißt: die beiden Vermittler zwischen Autor und Drucker und Drucker und Leser haben ihren Anteil am Ladenpreis auf Kosten der beiden anderen Partner erhöhen können.

Im einzelnen: Der Anteil der Herstellungskosten am Ladenpreis sank von etwa 30 Prozent auf etwa 20 Prozent; galt für den Verleger früher für das Verhältnis zwischen Herstellungsund Ladenpreis die Faustformel: l : 3 oder l : 4, so liegt sie heute bei l : 5 oder l : 6. Der Anteil des Sortimentsbuchhändlers am Ladenpreis ist gegenüber den zwanziger Jahren ungefähr gleich geblieben: damals 35 Prozent vom Ladenpreis, manchmal auch 40 Prozent, heute häufiger 40 Prozent, aber auch 35 Prozent.