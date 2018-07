Xavier Rynne: Die zweite Reformation; Verlag Kiepenheuer und "Witsch, Köln; 324 S , 19 80 DM.

Mario von Galli und Bernhard Moosbrugger: Das Konzil; Bild- und Textberichte; Verlag Matthias Grünewald, Mainz; 6 80 und 8 50 DM.

Wer jener "Xavier Rynne" eigentlich ist, wer sich hinter diesem Pseudonym verbirgt, ist bis heute nicht bekannt. Als sein Konzils Buch "Die zweite Reformation" erschien, vermuteten Fachkreise in Amerika hinter diesem Pseudonym einen hochstehenden Prälaten. Diese Vermutung ist wahrscheinlich richtig, denn Xavier Rynne gibt ein ungeschminktes Bild der menschlich allzumenschlichen Machtkämpfe, die vor allem innerhalb der Kurie, aber auch zwischen der Kurie einerseits, den Mitgliedern des Weltepiskopats und bislang verfemten Theologen andererseits um die Neugestaltung der Kirchenverfassung und um die Neuorientierung der römischen Kirche gegenüber der heutigen Welt geführt wurden. Wie undurchsichtig die Fronten innerhalb der Kirche sind, mag ein Streit zeigen, dessen Hintergrunde und Anfänge Rynne schildert und der erst vor wenigen Wochen ein Ende fand. Bestimmte Kreise aus der Studienkongregation und aus dem Heiligen Offizium, genauer gesagt aus dem Sekretariat Kardinal Ottaviaiiis, versuchten, die ihnen "zu offen" denkenden Wissenschaftler des päpstlichen Bibelinstituts dadurch einer strengen Kontrolle zu unterwerfen, daß sie das — unabhängige — Institut in die von ihnen kontrollierte "Lateran Universität" einzugliedern versuchten.

Monsignore Romeo, Sekretär der Studienkongregation leitete dies durch einen Aufsatz ein, der kostenlos allen italienischen Bischöfen geschickt wurde und in dem Romeo den "trüben Stand" der Wissenschaft am Btbelmstitut beklagte. Lediglich Papst Johannes XXIII wurde von diesem Aufsatz Romeos und dem Vorhaben, das Bibelinstitut unter Kuratel zu stellen, nicht unterrichtet.

Das Pech für Romeo wollte es, daß der Papst dieses Elaborat dennoch zu Gesicht bekam. Als er den Aufsat? las, kam es zu einem der wenigen Zornesausbrüche wahrend seines Pontifikats. Er ließ seinen Sekretär den Rektor des Bibelinstituts besuchen und ihm versichern, daß der Papst volles Vertrauen auf die Rechtglaubigkeit der Schule habe. Dann verlangte er von Kardinal Pizzardo er möge an Kardinal Bea, den früheren Rektor des Instituts, einen Brief schreiben, worin er jegliche Verantwortung für den Aufsatz und jede Kenntnis vor dessen Drucklegung ablehnte. Da, war eine doppelte Demütigung, da ganz Ron wußte, daß der Aufsatz ohne Förderung durd Kardinal Pizzardo, den Vorgesetzten Romeos niemal hätte geschrieben werden können. Damit war die Sache jedoch noch nicht erledigt Zu Beginn des Studienjahres 1961 nahm da Heilige Offizium den Angriff wieder auf unc teilte dem Jesuitengeneral mit, zwei Professorer am Bibelinstitut, Stamslas Lyonnet und Maximilian Zerwick, müßten aus der Fakultät entfernt werden, da sie im Verdacht ständen, Irrlehren zu verkünden. Glücklicherweise war dei Jesuitengeneral fair und fand, es sei an der Zeit, sich zu widersetzen, wodurch die akademische Freiheit gerettet wurde. Er teilte dem Sekretär des Heiligen Offiziums mit, er habe persönlich die Lehren dieser beiden Professoren geprüft und könne kein Fehl daran finden. Er bat um Beweise für ihre Irrtümer. Da das Heilige Offizium seine Tätigkeit grundsätzlich niemals rechtfertigt, war der Fall damit beendet; die beiden Männer blieben im Amt. Als jedoch das Studienjahr im Juni zu Ende ging, zwang das Heilige Offizium den vatikanischen Staatssekretär, die beiden Professoren zu suspendieren. Dieser Tage verkündete eine kurze Notiz, ohne nähere Begründung, im "Osservatore Romano": Die beiden Wissenschaftler sind in ihr Lehramt wieder eingesetzt worden. ;L in Beispiel dafür, wie schwer es ist, "Progressive" und "Reaktionäre" in der Kirche ausemaaderzuhalten, mag die Tatsache darstellen, daß gerade die deutschen Bischöfe, die sich in Rom so reformfreudig geben, Reformen daheim unieist strikt ablehnen. Während das Konzil orschlug, die nationalen Bischofskonferenzen sollten wesentlichen Kirchenfragen der jeweiligen Lander mit Zweidrittelmehrheit beschließen, lehnten die deutschen Bischöfe entgegen den Vorschlägen ihrer berühmten Theologen, wie Carl Rahner, eine solche Regelung ab. Sie wollen offenbar, wie Rynne feststellt, zwar die Vormundschaft der Kurie loswerden, m ihren eigenen Diözesen jedoch jeder ein "kleiner Papst sein". Zum Verständnis der Probleme, die sich bei der Vorbereitung des vatikanischen Konzils und wahrend der ersten Sitzungsperiode ergaben, ist sein Buch ebenso notwendig wie die beiden Konzilsbände des Schweizer Dominikanerpaters Prolessors Mario von Galli, wobei Gallis Bücher auch die zweite Konzilsperiode mit behandeln und entscheidend dazu helfen, Probleme zu verstehen, die jetzt auf der neuen, dritten Konzilpenodc eine Rolle spielen.

Es wäre ungerecht, hier nicht anzumerken, daß Mario von Galli die kirchlichen Streitfragen noch weit schonungsloser dargestellt hat als der unbekannte Autor "Xavier Rynne". Es erscheint aus diesem Grunde nur schwer verständlich, daß der Verfasser der "Zweiten Reformation" sich in die Anonymität geflüchtet hat. Immerhin, diese drei Bucher klären, warum es überhaupt zu diesen Auseinandersetzungen kommen konnte und warum sie notwendig sind.

v. Kornatzki