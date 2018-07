Inhalt Seite 1 — Zum Fest der Hendl und des Bieres Seite 2 Auf einer Seite lesen

P. St., München

Es gibt immer noch Leute, die glauben, das Oktoberfest sei eine reine Gaudi. Daß es sich in Wirklichkeit um eine tiefernste Angelegenheit handelt, das hätte gerade in diesem Jahr jedem Zeitgenossen klarwerden müssen. Mag man jenseits der bayerischen Grenzen mit großem Ernst Steuererhöhungen oder den Straßenbau diskutieren – im „tiefen Süden“ der Bundesrepublik warf das Oktoberfest ganz andere Probleme auf.

Das Münchner Oktoberfest beginnt erstens immer im September und zweitens an einem Samstagmittag punkt zwölf. Zu diesem Zeitpunkt wird auf der „Festwiese“ – der Wies’n angezapft. Und just darum ging der Streit: Wer am Samstag, dem 19. September 1964, auf der Wies’n anzapfen sollte.

Bis zum letzten Krieg war dieses Anzapfen eine Routinesache. Am Samstagmittag um 12 Uhr kündeten Böllerschüsse an, daß Münchens großes Bier- und Hendl-Fest begonnen hatte. Dann gingen in den Bierzelten die Schenkkellner den Banzen zuleibe. Als nach dem Krieg das Oktoberfest wieder auf Touren kam, griff Münchens damaliger Oberbürgermeister Thomas Wimmer selbst zum Bierschlegel. Gewohnt, die Dinge des Alltags nicht durch lange Redereien, sondern frontal anzugehen, schlug er den Messinghahn ins Faß. Er konnte das wie ein gelernter Schenkkellner. Nichts spritzte daneben.

Thomas Wimmer ist tot. Auch als er nicht mehr Oberbürgermeister der Landeshauptstadt war, ließ, er sich das Anzapfen nicht nehmen. Und die Münchner ließen sich den Anzapfer Wimmer nicht nehmen. Aber nun? Wer sollte es in diesem Jahr tun?

Es wurden Vorschläge gemacht und verworfen. Volksschauspieler und Volkssänger, hierzulande so etwas wie Volksheroen, wurden genannt. Oder der Ministerpräsident? Jedoch dieser Vorschlag war kaum wert, ernst genommen zu werden. Eigenartigerweise fiel der Name des Münchener Oberbürgermeisters Hans-Jochen Vogel erst spät und zaghaft.

In Vogels Umgebung war man nicht recht glücklich über diese Idee. Anzapfen ist eine Zeremonie. Da kommt es auf Nuancen an, ein unkontrollierter Bierstrahl aus dem Faß kann große Sympathien kosten. Dann solle Vogel eben trainieren, meinten andere kaltschnäuzig.