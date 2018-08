Von Uwe Nettelbeck

Pier Paolo Pasolini hat das Matthäus-Evangelium verfilmt, textgetreu und ziemlich fromm; trotzdem warf jemand ein Ei, trotzdem wurden vor dem Palazzo del Cinema am Lido Zettel verteilt. Der Kommunist hatte es gewagt, Christus von vorn zu zeigen, das genügte, er hatte sich vergriffen am heiligen Gut der Nation, das nahm man ihm übel. Ungerechterweise, denn „Il Vangelo secondo Matteo“ ist nicht mehr als eine neorealistische Ikone und gar nicht blasphemisch: die Passion auf sizilianisch. Christus, der Sozialrevolutionär, der Mann von der Straße, der sich auflehnt, der Prophet des Volkes oder Christus, das Lamm Gottes – Pasolini konnte sich nicht entscheiden.

Die Dornenkrone flog in den Dreck, das war eine starke Metapher, doch gleich folgte wieder ein naives Tableau. Drei Häuser Jerusalems sinken in Schutt und Asche, die Totale malt Golgatha, die Schädelstätte, wie man sie kennt.

Eine konkrete Sozialutopie oder hohle Versprechungen, umstürzlerische Predigten oder Wunder – Pasolini konnte sich nicht entscheiden. Der schwärmerische Kommunist und ein mittleres Damaskus. Sein Film ist verlegen und feierlich, scheu und pathetisch. Salome zeigt nur ein keusches Zweiglein. Strahlende Drei Könige und ein bilderbuchfinsterer Herodes, ein Engel im fußlangen Nachthemd und Hohepriester mit hohen Mützen; einige Massenszenen und dann immer wieder Christus, mal mild, mal eifernd.

Ihm wachsen zwar unordentliche Bartstoppeln, aber sein Gesicht ist das des Nazareners, er leidet an einem Silberblick, aber seine Augen leuchten, nein, Pasolini konnte sich nicht entscheiden. Er verläßt sich auf das Unerklärliche, Risiken geht er nur am Rande ein, neu gesehen sind nur Winzigkeiten. Von Brecht hat der Autor Pasolini wenig begriffen. Der Cineast Pasolini setzt die naive Ästhetik des Neorealismus fort und sitzt dabei dem Irrtum auf, die authentische Gebärde reiche hin bei diesem Thema. Der Kommunist Pasolini hat sich abgewendet von Accatone, er blickt auf das Kreuz und nicht auf die Bösewichter, die es aufrichten. Sein Christus scheitert, weil es so geschrieben steht. Don Camillo und Peppone, in Italien läßt sich das zusammenreimen.

Pasolini scheiterte respektvoll an seinem Stoff, Michelangelo Antonioni an sich selber. Sein neuer Film, sein erster in Farbe, unter zahllosen Schwierigkeiten entstanden und ungeduldig erwartet, trägt einen programmatischen Titel: „Deserto rosso“ (Rote Wüste).

Der Mensch in der Gesellschaft, das war Antonionis Thema schon immer, der einzelne zerfallen mit seiner Umwelt, unverstanden von seinen Mitmenschen, ausgeliefert seinen modischen Neurosen. „Deserto rosso“ ist aber auch ein Film über eine Landschaft, die Industrielandschaft, über Ravenna und seine Fabriken. Hier lebt Giuliana, seit einem Autounfall nervenkrank, umringt und bedroht von den Zeichen und Farben einer ihr fremden Welt. Eine flüchtige Affäre mit Corrado, einem Freund ihres Mannes, ändert nichts an ihrem Zustand, der Film endet, wie er begann: Monica Vitti führt das Kind spazieren, entlang an Fabriken, Hochöfen, dampfablassenden Kesseln unter einem von Rauch und Gasfeuer gezeichneten Himmel.