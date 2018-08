Nicht ohne Geschick hat der seit letztem Jahr amtierende niedersächsische Finanzminister, Jan Eilers (FDP), bei der beiläufigen Bekanntgabe einer neuen Transaktion der landeseigenen Niedersachsen GmbH, Hannover, etwaigen Kritikern den Wind aus den Segeln genommen. Die Dasag Deutsche Naturasphalt der Limmer und Vorwohler Grubenfelder in Eschershausen, eine Organtochter der Niedersachsen GmbH, übernehme nun auch die restlichen 50 Prozent der Asphalt- und Betonstein-Industrie (ABI), Eschershausen, erklärte er vor Journalisten. Im gleichen Atemzug gab er die Überführung eines Teils der Dasag-Aktien in Privathand bekannt.

Damit wurde relativ geräuschlos ein Kapitel der Dasag-Expansion beendet, das noch im vergangenen Jahr den Bund der Steuerzahler auf den Plan gerufen hatte und dem Wettbewerbsprozesse und ein Antrag auf Sonderprüfung bei der Dasag vorausgegangen waren. Um die Jahreswende 1962/63 hatte die Dasag die ersten 50 Prozent der Anteile der Süddeutschen Asphaltwerke GmbH in Amstetten/Württemberg (Kapital eine Million DM), erworben, die später in Asphalt- und Betonstein-Industrie umbenannt und deren Sitz nach Eschershausen verlegt wurde. Sie hatte sich damit an ihrer einzigen Konkurrenz in der Herstellung von Industrie-Asphaltbodenplatten beteiligt.

Alle Anteile des Amstettener Unternehmens lagen bis dahin bei der Kölner Asphalt-Fabrik Simonit-Werke GmbH, mit der man noch im Jahr zuvor vor zwei Gerichten prozessiert hatte. In diesen Prozessen ging es vor allem darum, wie weit ein staatliches Unternehmen den Konkurrenzkampf gegen ein – und in diesem Fall noch das einzige – Konkurrenzunternehmen treiben darf. Aber das Kölner Unternehmen fand keinen gerichtlichen Schutz vor der harten Preispolitik der Dasag. Auch die Initiative eines Frankfurter Rechtsanwalts, der in der Hauptversammlung im Frühjahr 1962 durch eine Sonderprüfung bei der Dasag feststellen lassen wollte, warum sie 1961 zweimal gerade die Preise für Asphaltplatten gesenkt und die gesamte Preisstellung neu geordnet und wie sich das auf die Rentabilität ausgewirkt habe, zerschellte an den Stimmen der Großaktionärin.

Die Beteiligung der Dasag an dem süddeutschen Werk, von ihr später mit einem „Rationalisierungsprogramm für die Herstellung von Asphaltplatten“ begründet, beendete dann endgültig den Streit. Man einigte sich darauf, daß in Köln und Amstetten keine Asphaltplatten mehr hergestellt – deren Produktion also in Eschershausen konzentriert – werden sollte. Dafür sollte die Produktion von Terrazzo-Asphaltplatten in das gemeinsam betriebene süddeutsche Werk verlegt werden.

Dieses Werk wurde nun zunächst mit Hilfe der von der Dasag besorgten Millionenkredite modern ausgebaut. Die Verlagerung der Terrazzoplatten-Produktion nach Amstetten unterblieb jedoch, wie es im letzten Dasag-Geschäftsbericht heißt, aus „betrieblichen“ Gründen. Bemerkenswert ist immerhin, daß der Inhaber des Kölner Unternehmens sich von seiner süddeutschen Beteiligung jetzt, nach dem Abschluß des Ausbaus, zum Kurs von nur 100 Prozent getrennt hat.

Die Dasag, deren Naturasphaltvorkommen im Kreis Holzminden noch für etwa hundert Jahre reichen, ist aus dieser Transaktion als Alleininhaberin des modernen süddeutschen Werks gestärkt hervorgegangen. Bereits seit 1956 verfügt sie durch den Kauf der United Limmer and Vorwohle Rock Asphalte Company aus englischem Besitz über mehr als 50 Prozent der Asphaltvorkommen im Bundesgebiet.

Wie sieht nun die im Gegenzug zu der jüngsten Transaktion vorgenommene „Umprivatisierung“ aus? Die Niedersachsen GmbH als Muttergesellschaft hat kürzlich ein Paket Dasag-Aktien, die gegenwärtig an der Börse in Hannover mit etwa 360 Prozent bewertet werden, im Kurswert von 0,5 Millionen DM verkauft. Dabei wurde, wie es heißt, etwa der Börsenkurs zugrunde gelegt, so daß 0,13 bis 0,14 Millionen DM Aktien nominell veräußert worden sein dürften. Als Käufer wird das Bankhaus C. G. Trinkaus genannt. Daß es jedoch entscheidenden Einfluß auf die Dasag gewinnen könnte, ist nicht zu erwarten. Erst Anfang 1963 hat die Niedersachsen GmbH mit ihrer lukrativen Tochter einen Organschaftsvertrag auf fünf Jahre abgeschlossen. Schon durch ihn ist eine Ausdehnung des freien Aktienbesitzes bei der Dasag, der nach der Transaktion gut 10 Prozent beträgt, über 24 Prozent hinaus vorerst unmöglich. Immerhin deutet man bei der Niedersachsen GmbH für die Zukunft weitere Aktienverkäufe an. Die Dasag-Aktien bieten bei einer garantierten Dividende von 14 Prozent und einem 1963 zusätzlich gezahlten Bonus von 3 Prozent keine schlechte Rendite. pf.