Von Elisabeth Endres

Es gibt Bekanntschaften, angesichts deren der Satz „sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist“ zum Irrtum par excellence wird. Als wäre Bertolt Brechts Bild nicht schon genügend umstritten, als schlüge der Kampf um ihn nicht schon zu hohe Wogen, erinnert sich nun auch die Schriftstellerin Marieluise Fleißer ihrer frühen Bekanntschaft mit ihm. Sie macht aus dieser Erinnerung auf vertrackte Weise die Titelerzählung ihres Buches –

Marieluise Fleißer: „Avantgarde“, Erzählungen; Carl Hanser Verlag, München; 159 S., Ln. 10,80, brosch. 5,40 DM.

Der Name der Autorin ist mit einem Berliner Theaterskandal der ausgehenden zwanziger Jahre verbunden. „Pioniere in Ingolstadt“ hieß ihr Drama, dessen Aufführung das Publikum erregte: Von rechts wurde gepfiffen, von links applaudiert. Hier sei das falsche Bild vom freundlichen bayerischen Provinzstädtchen (Ingolstadt war der Geburtsort der Dichterin), das ausstaffiert zu sein schien mit Tschindara-Pionieren rosenrot und braun, schonungslos zerstört worden – so begrüßten es die einen. Hier sei – so klang es von der andern Seite (wie so oft in deutschen Landen von Lübeck bis Ingolstadt) – das eigene Nest auf übelste Weise beschmutzt worden.

Hatten beide Seiten unrecht? Hatte die Autorin selber weder die Kraft noch die Absicht, einen solchen Skandal hervorzurufen? – Brecht – er war in seinen Münchener Jugendjahren mit Marieluise befreundet, er hatte sich ihrer literarischen Werke angenommen, und seiner Regie, die nicht gegen den Willen der Autorin erfolgte, war die Affäre zumindest mit zu verdanken. Später mochte sich, unter dem Einfluß weiblicher Enttäuschungen, Marieluise Fleißer der Intention nicht mehr gewachsen fühlen und das alles gar nicht gewollt haben. Ist es verwunderlich, daß sie bald auf ihre eigentliche Ebene zurückfiel, über die sie eine wechselvolle Zusammenarbeit mit dem Genie hinausgehoben hatte?

Und wäre dies nicht ein Thema für eine Erzählung? Die Problematik einer geistigen Vergewaltigung zur Größe, die Unfähigkeit wackerer Mittelmäßigkeit, dem Genie zu folgen: dies sind Motive, die ihren Autor suchen.

Im Jahre 1950 sah ich in den Münchener Kammerspielen die Uraufführung von Marieluise Fleißers Nachkriegsstück „Der starke Stamm“, eine Aufführung, die keine Brechtschen Änderungen aufwies. Unvorstellbar, daß diese Autorin einmal Pfiffe von rechts geerntet hatte. Da gab es Provinznot in der Gestalt einer teuflisch bösen und geldgierigen Schwester oder Schwägerin, schmutzige Geschäfte mit Automaten, einen schwankenden Witwer, der schließlich zur geschwängerten jungen Magd findet, auf daß der starke Stamm erhalten bleibe: Eine harte, doch glückliche Zukunft tat sich auf.