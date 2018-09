Inhalt Seite 1 — Von der Liebe zur Wahrheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Alexander Mitscherlich

An die klein gedruckte Notiz in der „Frankfurter Zeitung“, in der mitgeteilt wurde, daß Sigmund Freud am 23. September in London verstorben sei, erinnerte ich mich noch gut. Damals, im Herbst 1939 – wen mag sie in Deutschland angegangen sein? Auch das Gefühl der Hoffnungslosigkeit kann ich noch unmittelbar nachspüren. Wer nie in einem der Gewaltstaaten unserer Zeit zu leben verdammt war, kennt nicht diese Hoffnungslosigkeit; Sigmund Freud war gestorben, man war mit seiner Trauer ebenso allein wie man mit der Beschäftigung der Psychoanalyse allein geblieben war. Schließlich war Freud ein großer Arzt, lange bevor er der Gründer der Psychoanalyse geworden war. Ich dachte, in der Klinik würde mich einer der Ärzte auf die Todesnachricht ansprechen – niemand.

Die vollkommene Wahrnehmungsblindheit für die Bedeutung des Todes dieses überragenden Mannes im Exil, das absolut fehlende Engagement an alles, für das Sigmund Freuds Name schon ein Symbol geworden war, erzeugte diese Art von Hoffnungslosigkeit. Eine von gewalttätigen Phantasien trunkene Massenbewegung hatte tief in die seelische Verfassung der einzelnen eingegriffen. Nicht daß man Freud in Deutschland zuvor besonders geliebt, nicht daß man etwa in der Medizin Interesse an seinem Werk gezeigt hätte, vor dieser Verfinsterung der Zeiten. Gewiß nicht, jedoch darum geht es erst in zweiter Linie. Es war ein freiheitliches Land gewesen, in dem wir gelebt hatten. Wer eine empfindliche Aufnahmefähigkeit für das, was geistig in seiner Zeit geschieht, sein eigen nannte, konnte sich mit Freud vertraut machen. Keine andere Stadt war so aufgeschlossen wie das Berlin der zwanziger Jahre für die „Vertiefung und Erweiterung der Erkenntnis“, die vom Genie Freuds ausging und hinter welche die Menschheit nicht mehr auf die Dauer zurückfallen konnte, mochte sie sich noch so gräßlich gebärden, was ihr in einzelnen ihrer Teile offenbar nie schwerfällt.

Jetzt, bei seinem Tode, regte sich nichts. Das blühende Berliner Psychoanalytische Institut – das erste seiner Art in der Welt – war längst zerstört, der allergrößte Teil der Mitglieder der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung war vertrieben, kein Gedanke war ihnen auf ihren Wegen in die Emigration gefolgt.

Im Jahr 1926, zum 70. Geburtstag Freuds, hatte Sandor Ferenczi, einer seiner bedeutendsten Schüler, zur Begrüßung geschrieben: „Die Psychoanalyse wirkt letzten Endes durch Vertiefung und Erweiterung der Erkenntnis; die Erkenntnis aber läßt sich nur durch Liebe erweitern und vertiefen“. Man wird einwenden, das klänge festtäglich-pastoral. Die Ereignisse aber haben Ferenczi recht gegeben. Erkenntnis, die vom Menschen am Wesen des Menschen geleistet wird, bedarf dieses Einschlages bewahrender, beschützender, großmütiger Haltung, die wir Liebe nennen, um nicht destruktiv und unfreiwillig versklavend zu wirken. Solch gänzlich unsentimentale Liebe muß sich als Strenge erweisen, wo die Genauigkeit der Erkenntnis auf dem Spiele steht. Man kann nicht behaupten, daß, was Freud mitzuteilen hatte, von denen, welchen es zuerst galt, als eine frohe Botschaft aufgenommen wurde. Wie immer bei den großen Erkenntnisschritten hinken wir alle nach.

Ich werde wohl die Situation ziemlich genau treffen, wenn ich sage, daß die psychoanalytische Literatur der letzten 25 Jahre ein langsames Aufholen des Vorsprunges ist, den Freud vor uns allen hatte. Dabei besteht immer die Gefahr, daß der Schwung, der von neuen Ideen ausgeht, langsam in Orthodoxie erstarrt. Vor allem in Deutschland redet man mit Vorliebe von der orthodoxen Psychoanalyse. Wer aber die Entwicklung dieser Wissenschaft seit Freuds Tod verfolgt hat, muß erstaunt sein, wie wenig ihr ängstliche Orthodoxie anzumerken ist. Die Psychoanalyse konnte sich zu erstaunlicher Breite entfalten, enge Beziehungen über die Medizin hinaus zu Nachbarwissenschaften, etwa der Soziologie, der Verhaltensforschung, aufnehmen und nicht zuletzt die Psychologie vielfach anregen.

Mit der „Vertiefung und Erweiterung“ der Erkenntnisse, deren Menschen über sich selbst fähig sind, hat es seine besonderen Bewandtnisse. Fortschritt und zähe Abwehr jedes verändernden Fortschrittes streiten miteinander. Wenn aber Fortschritt besonders darin liegt, daß der einzelne mehr Verantwortung annehmen soll, wenn von ihm erwartet wird, daß er sich ein wenig von der Umschlingung befreit, mit denen ihn die Gesellschaft als ein vielarmiges Wesen gefangen hält, dann wird klar, daß Fortschritt hier nicht einfach zu erreichen und auch nicht einfach festzuhalten ist.