Drastisch war die Dividendenkürzung, mit der die Vereinigte Großalmeroder Thonwerke, Großalmerode, im Jahr ihres 75jährigen Bestehens die meisten ihrer Aktionäre überraschte. Von zwölf auf vier Prozent reduzierten Vorstand und Aufsichtsrat die Ausschüttung für 1963, nachdem sie im Vorjahr um zwei Prozent verringert worden war.

Lange mußten sich die Aktionäre gedulden, bis sie vor wenigen Tagen auf der Hauptversammlung die Ursachen des Dividendenschnitts erfuhren, auf den sie schon vor Monaten durch kurze Notizen vorbereitet worden waren. 1963 war für die feuerfeste Industrie nicht nur ein Jahr der Stagnation, sondern auch von Produktionsrückgängen. Besonders neue Fertigungsverfahren in der Eisen- und Stahlindustrie sowie der Einsatz höherwertiger, länger haltbarer, feuerfester Erzeugnisse haben den Absatz beeinträchtigt. Die Verdrängung fester Brennstoffe durch Öl und Gas haben ein übriges getan, den Bedarf an feuerfesten Steinen zu mindern. Deshalb war nach Angaben des Vorstandes die Kapazität des Unternehmens bei feuerfesten Steinen nur zu 60 Prozent ausgelastet, während in der gesamten Feuerfestindustrie die Kapazität zu 80 Prozent genutzt war. Um 8 Prozent verminderte sich der Absatz feuerfester Erzeugnisse aus deutscher Produktion in der Branche; die Umsätze fielen um rund 6 Prozent.

Von dieser Entwicklung blieb auch die „Großalmeroder“ nicht verschont. Nur dem Verkauf von Armaturen und anderem Zubehör war es zu danken, wenn der Umsatz der beiden Werke auf 14,1 (Vorjahr 13,9) Millionen Mark leicht erhöht werden konnte. Die Firmengruppe hingegen, zu der fünf Tochtergesellschaften zählen, die sich auch im Kunststoffbereich betätigen, konnte den Umsatz um rund 10 Prozent auf 21,7 Millionen Mark steigern.

Warum war das Ergebnis dennoch so beträchtlich schlechter als im Vorjahr? Die im Jahr 1962 gegründeten Tochtergesellschaften verursachten beträchtliche Anlaufsverluste. Rund 1,24 Millionen Mark mußte die Muttergesellschaft aus Verlustübernahmeverträgen verkraften, im Vorjahr waren es erst 0,44 Millionen Mark. Dafür führten die Tochtergesellschaften (welche, wird nicht gesagt) 1963 erstmals eine halbe Million Mark Gewinn an die Muttergesellschaft ab. Per Saldo belasteten die Töchter ihre Mutter also mit einem Betrag von 0,74 Millionen Mark, das sind gut 0,34 Millionen mehr als im Vorjahr. Da auch die Personalkosten sowie die sonstigen Aufwendungen stiegen, für Rohstoffe mehr bezahlt werden mußte und erstmals nennenswerte Abschreibungen beim Umlaufvermögen vorgenommen wurden, verblieb nur ein Betriebsgewinn von 0,07 (Vorjahr 0,7) Millionen Mark.

War es im Vorjahr noch möglich, beim Anlagevermögen 0,8 Millionen Mark stille Reserven aufzulösen und in die freien Rücklagen einzustellen, so mußten für 1963 daraus 0,1 Millionen entnommen werden, um einen Gewinn von 0,24 Millionen auszuweisen, der den Dividendenvoranschlag von vier Prozent gestattete. „Wir haben lange mit uns gerungen und diese Dividende gezahlt, um den Kleinaktionären entgegenzukommen“, erklärte man dazu.

Sicherlich hätte ein so scharfer Dividendenschnitt vermieden werden können, wenn ein größerer Betrag aus der im Vorjahr gebildeten freien Rücklage entnommen worden wäre. Warum konnten sich Vorstand und Aufsichtsrat nicht dazu entschließen? Wahrscheinlich nicht zuletzt aus Liquiditätsgründen. Flüssige Mittel einschließlich Bankguthaben sind mit 0,47 weitaus niedriger ausgewiesen als Ende 1962, wo 2,6 Millionen zur Verfügung standen. Offensichtlich ist es der Ehrgeiz des Unternehmens, ohne kurzfristige Bankschulden auszukommen; sondern die Finanzierung den Tochtergesellschaften zu überlassen, für deren Bankkredite in Höhe von 2,5 Millionen die Muttergesellschaft bürgt.

Für 1964 ist der Vorstand des Unternehmens wieder optimistischer. Der Gesamtumsatz lag in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres um neun Prozent über dem des Vorjahres. Und die Tochtergesellschaften werden 1964 den Ertrag der Vereinigte Großalmeroder Thonwerke – so erklärte der Vorstand – „kaum noch entscheidend beeinträchtigen“. Deshalb kündigt die Geschäftsleitung bereits heute an, für 1964 wieder „eine entschieden höhere Dividende“ vorzuschlagen. War es unter diesen Umständen, so muß man fragen, wirklich notwendig, die Dividende im Jubiläumsjahr so drastisch zu senken? W.W.