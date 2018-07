Nicht alle Geräte, die mit dem geophysikalischen Satelliten-Observatorium OGO in der vergangenen Woche auf eine Erdumlaufbahn gebracht wurden, haben den Start in den Weltraum überstanden. Deshalb können nur vierzehn der ursprünglich vorgesehenen zwanzig Experimente durchgeführt werden. Eines davon soll endlich Klarheit über die Natur des Gegenscheins bringen.

Der Gegenschein ist ein nur unter günstigen Umständen wahrnehmbarer sehr schwach leuchtender Fleck, der etwa zwanzigmal so groß wie die Vollmondscheibe ist und stets eine der Sonne diametral entgegengesetzte Lage am Nachthimmel einnimmt. Die Leuchtkraft des Flecks ist so gering, daß es bislang nicht möglich war, durch Beobachtungen festzustellen, wie dieses Phänomen zustande kommt.

Eine recht plausible Theorie erklärt den Gegenschein als das von meteoritischen Teilchen reflektierte Sonnenlicht. Diese Partikel könnten sich nämlich in einer „Gravitationsfalle“ angesammelt haben, an einer Stelle, an der die Schwerefelder von Sonne und Erde einen Körper regelrecht festhalten können, so daß er seine Position in bezug auf Erde und Sonne nicht mehr zu ändern vermag.

Insgesamt muß es nach den Berechnungen, die der französische Mathematiker Joseph Louis Lagrange von rund zweihundert Jahren durchgeführt hat, fünf Gravitationsfallen in der astronomischen Umgebung der Erde geben. Einer dieser „Lagrangeschen Punkte“ liegt auf der Verlängerung der Verbindungslinie Sonne–Erde, rund 1,6 Millionen Kilometer von uns entfernt.

In dieser Entfernung müßte sich also der Gegenschein befinden, wenn er wirklich von gefangenem Weltraumstaub gespiegeltes Licht ist. Leider läßt sich aber die Entfernung dieses Fleckes am Himmel nicht bestimmen, weil seine Konturen an dem nie ganz dunklen Nachthimmel zerfließen.

Oberhalb der Erde wäre dies anders. Schon von einem künstlichen Erdsatelliten aus erscheint der Himmel fast vollkommen schwarz. Hier müßte der Gegenschein, dessen Licht zudem kaum mehr von atmosphärischem Dunst getrübt ist, scharfe Ränder haben. Dort also stünde einer Entfernungsmessung nichts mehr im Wege.

Aus diesem Grunde hat die NASA auf Anregung der Doktoren C. L. Wolf und S. P. Wyatt den Satelliten OGO mit einem besonderen photometrischen Gerät ausgestattet, dessen Sensoren auf den Gegenschein gerichtet sind und dessen Meßresultate zur Erde gefunkt werden. Theoretisch würden zwei Ortsbestimmungen von verschiedenen Bahnpunkten aus genügen, um festzustellen, ob sich der leuchtende Fleck am Lagrangeschen Punkt befindet. Tatsächlich werden eine ganze Reihe von Messungen ausgewertet, um Fehler zu kompensieren. Außerdem wird die Intensität von drei verschiedenen Farbkomponenten des Gegenscheinlichtes bestimmt, denn daran läßt sich erkennen, ob es von der Sonne reflektiert ist oder von einem selbstleuchtenden Stoff ausgeht. V.G.