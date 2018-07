Der Fall ist einfach: Dr. Burda, der Verleger der „Bunten“, glaubt nicht, daß die ZEIT einen Artikel aus der Ärztezeitschrift „euromed“ vor einigen Wochen deshalb nachgedruckt hat, weil sie dazu beitragen wollte, daß nicht weiterhin unerfüllbare Hoffnungen bei Krebskranken erweckt würden: durch ein japanisches Mittel nämlich, das zwar unerhältlich ist, aber die Förderung der „Bunten“ genießt. Dr. Burda erklärt unser Verhalten anders. Die „ZEIT“, so schrieb er in seinem Blatt, „erscheint im Nannen-Verlag, und im Kannen-Verlag erscheint das Konkurrenzblatt der ‚Bunten‘, der ‚Stern‘...“ Dies eben müsse man wissen.

Glaubt Dr. Burda wirklich, daß diese Anspielung irgend jemand ernst. nimmt? Wir haben freilich Grund, ihn für recht leichtgläubig zu halten. Beispiel: Jemand mag ihm erzählt haben, „Bamfolin“ – so heißt das Mittel – sei in Japan von anerkannten Wissenschaftlern geprüft worden. Einer der bedeutendsten Krebsforscher der Welt, der auch in der „Bunten“ abgebildete Direktor des berühmten Cancer Institute, Prof. Dr. Tomizo Yoshida, telegraphierte uns hierzu:

„Regret irresponsible report on Bamfolin by German correspondent in Japan stop Bamfolin has never been tested by responsible cancer researchers in Japan stop we are in no position to evaluate its effect at present stop all authoritative medical institutions universities Colleges doubt its effect“ (Bedaure verantwortungslosen Bericht über Bamfolin von deutschem Korrespondenten in Japan. Bamfolin ist nie von verantwortlichen Krebsforschern in Japan geprüft worden. Wir sehen uns gegenwärtig außerstande, seine Wirkung zu beurteilen. Alle authentischen medizinischen Institute, Universitäten, Colleges zweifeln an seiner Wirkung). J. M-M.