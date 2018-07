Inhalt Seite 1 — Balladen aus Jugoslawien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Humbert Fink

Immer mehr rückt die serbokroatische Literatur in unser Blickfeld, immer akzeptabler erscheinen vor allem ihre epischen Beispiele, seit die literarisch nicht allzu anspruchsvolle Partisanen- und Widerstandspoesie der ersten Nachkriegsjahre endgültig abgeklungen ist und auch die sozial-politisch allzu eindeutig engagierte sogenannte Schaufel- und Hauerpoesie den weltoffenen, formal und inhaltlich gleichermaßen interessanten Arbeiten einer neuen Autorengeneration Platz gemacht hat. Ein weiterer Beweis dafür ist nach den Arbeiten von Bulatovij oder Marinkoviç –

Jara Ribnikar: „Die Kupferne“, ein Kurzroman und zwei Erzählungen, aus dem Serbokroatischen von Johannes Weidenheim; prosa viva 7, Carl Hanser Verlag, München; 132 S., 5,80 DM.

Im Original lautet der Titel des Kurzromans „Bakarusa“, was soviel bedeutet wie eine abgegriffene Kupfermünze, die von Hand zu Hand geht; zugleich aber ist es auch ein Synonym für eine rothaarige Frau, also für die „Kupferne“. Der kleine Roman, dem zwei Erzählungen angeschlossen sind, erzählt die Biographie einer rothaarigen Frau von etwas suspektem moralischen Ruf; allerdings mit dem einen (und nicht eben neuen) technischen Kunstgriff, daß die Geschichte unter verschiedenen Aspekten und aus wechselnden Perspektiven berichtet wird.

„Wir halten keine Tochter, und so nahmen wir die Kupferne an Kindes Statt an“, beginnt der Schlafwagenkellner Sava seinen Part zu erzählen. Sein Bericht setzt sich dabei aus Bestandteilen zusammen, die in allen Literaturen immer wieder verarbeitet werben: frühe Leidenschaft, unrühmlicher Untergang einer einförmig verlaufenden Ehe, Überwindung aller moralischen Bedenken, Selbsterniedrigung und eine bis zur krankhaften Hysterie anschwellende Eifersucht. Auch der Bericht der Gegenseite, der Kupfernen, behandelt die gleichen Details, hier natürlich mit entgegengesetzten Vorzeichen. So entsteht das abgerundete Porträt einer unglücklichen Leidenschaft, wobei die erzählerische Optik gerade durch die einander entgegengesetzten Meinungen und Interpretationen der beiden unglücklichen Protagonisten schärfer und genauer wird.

Aber es ist nicht einmal diese im Grunde recht banale Liebesgeschichte mit tödlichem Ausgang, die diesen kleinen Roman charakterisiert und prägt. Jara Ribnikar bestätigt vielmehr durch zwei besondere Merkmale ihr erzählerisches Vermögen und ihre Kunst der gesellschaftskritischen Beschreibung.

Einmal ist es die Art ihrer Umweltschilderung, die überrascht, und zum anderen besticht sie durch enorme erzählerische Vitalität, durch Tempo und Rhythmus ihrer Sprache. Diese Erzählerin begnügt sich keineswegs mit der einfachen Nacherzählung oder Aufzeichnung menschlichen Schicksals, sie sucht dessen Abhängigkeit von der Umwelt, von den allgemeinen Eigentümlichkeiten dieser Umwelt zu ergründen. Allerdings sind der Schlafwagenkellner und seine rothaarige Stieftochter und Geliebte keine Opfer ihres Milieus etwa im naturalistischen Sinne. Aber durch zahlreiche atmosphärisch dichte und in jedem Sinne virklichkeitsnahe Milieuschilderungen wird doch sehr viel von der sozialen und moralischen Dumpfheit spürbar, in der dieses ungleiche Paar weniger lebt als vegetiert.