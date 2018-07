Zu später Stunde gabs ein Rendezvous, das lehrreich und makaber war. Nach zwei Jahrzehnten hatte man Gelegenheit, ein paar Männer wiederzutreffen, deren Werke in den kleinen tausend Jahren zur Pflichtlektüre gehörten. –

Auf seinem Gut im Allgäu polterte Dwinger, militant und vergreist, gegen Miller, Grass („assoziiert unter sich weg“), gegen Genet und die Richtung, die ihm, aus begreiflichen Gründen, nicht paßt. Der Autor selbst, heute ein Reitschul-Besitzer, entwarf die Autobiographie des Widerstandskämpfers: Jawohl, ein Verschwörer sei er gewesen, verriet Dwinger mit dem Understatement des Alters, ein tollkühner Mann, der einst, mit Otto Strasser im Bund, bündische Jungen zur Beseitigung Hitlers auswählte, auf dem eigenen Gut wohlgemerkt... doch leider „brach dann das Dritte Reich in die Vorbereitungen hinein“.

Nun, Dwingers Reiterkunst scheint, wie die Kamera zeigte, noch immer vortrefflich, sein Gedächtnis hingegen wesentlich schwächer zu sein: Die in einem Brief an Himmler geäußerte Bereitschaft, „auch weiterhin in der von Ihnen angeregten Art an der Neuordnung Rußlands teilzunehmen“, war jedenfalls der Amnesie des Gutsherrn zum Opfer gefallen.

Wieviel gemütlicher, nicht gar so bramabarsierend, nahm sich da doch, im Blumensessel, Dichter Möller aus... Eberhard Wolf gang Möller, man weiß, der an diesem Abend freundlich und aufgeräumt wirkte: „Wie Weinheber mache ich jeden Tag mein Gedicht, bald größer, bald kleiner“ ... in der Tat, so medizinisch und bekenntnisfreudig kam es heraus. Ein paar Sätze gegen die Hast, ein Preis des Schöpferischen, immer wieder „der Dichter“ ... nun gut, warum nicht, Dilettantismus muß sein.

Als letzter kam Gerhard Schumann ins Bild; er hatte sich wohlpräpariert und formte eine Reihe von Sätzen, die man zu Goebbels Zeiten für geschliffen hielt. Schäumenden Mundes und schwäbelnd, eine Volksschullehrer-Karikatur, die man keinem Schriftsteller abnehmen würde: so stellte Schumann sich mir dar. Fanatisch das Amt des Dichters verkündend, „Gehör zu verschaffen für die Ewigkeit“, zog der Alumnus der evangelischen Seminare von Schöntal und Urach, der an diesem Abend den Plural Lexikas schuf, gegen die literarischeMeinungsmache unserer Tage ins Feld, verdammte mit demokratischer Verve die Diktatur des beherrschenden clans und brach aber jene den Stab, die „leitbildlose Menschen durch Pornographie und Blasphemie noch weiter enthemmen.“ Der Gedanke, daß die eigenen, den „Führer“ verherrlichenden Verse pornographischer als die grellste Obszönität sein könnten, kam Schumann offenbar sowenig wie die Frage nach dem Grund seiner „Verfemung“: Schwieg man nicht auch deshalb über Gudruns Tod, weil solch ein Drama sich eben nur im Dritten Reich vorzeigen ließ, dort, wo man nach Gesinnung fragte, aber nicht nach Qualität?

Nun, lassen wir Schumann, und nehmen wir es gelassen zur Kenntnis, daß der Chef des Hohenstaufen-Verlages sich an diesem Abend mit der gleichen Aufdringlichkeit bei Ludwig Erhard anzubiedern versuchte wie einst bei einem anderen Mann, dem er das wohlgereimte Versprechen abgab: „Wir stehn wie Mauern um dich her in Treue und Geduld. Kein Opfer ist zu groß und schwer. Wir sind in deiner Schuld.“ Nochmals, was geht uns Schumann an? Uns interessiert das Phänomen des Typs, die Verbindung zwischen Fanatismus und Innerlichkeit, die Dreieinigkeit von Sektierertum, blindem „Idealismus“ und Brutalität; uns interessiert das Sprachmaterial, das sich, ein einzigartiges Studienobjekt für die Linguisten, vollkommen rein erhalten hat. Da war von „soldatischem Einsatz“ die Rede, vom kulturellen Wiederaufbau, bei dem man „seinen Mann gestanden“ habe (was für ein Wiederaufbau, fragte der Betrachter, mag das wohl gewesen sein?), da sprach ein Mann, der „als blutjunger Lyriker seine künstlerische Visitenkarte schon vor 1933 abgegeben hatte“, mit Grimm und Pathos von der „Flamme echten Staats- und Volksbewußtseins“. Die Phrase regierte, wir hörten unverfälschtes braunes Deutsch, und jene Ewigkeit wurde beschworen, in deren Namen man einst so gelassen seine Zyklon-B-Kugeln ausstreuen konnte.

Wären nicht ein paar Studenten bei mir gewesen, die den Phrasenschwall des völkisch eifernden Sängers aus vollem Herzen und gänzlich unbekümmert beiachten – ich hätte dieser unfreiwilligen, dieser ebenso komischen wie entsetzlichen Demonstration nicht bis zum Ende folgen können; es war, als ob ein Toter, plötzlich erweckt, inmitten einer gewandelten Welt die Diktion von vorgestern spräche und das Vokabular der Herrenrasse mit jener Selbstverständlichkeit wählte, die bei den Älteren Entsetzen, bei den Jungen aber gottlob Gelächter erregt. „Wie Leutnant Vogelsang bei Fontane“ sagte eine Studentin, und das war treffend, das zeugte von Distanz und Unbefangenheit, das hielt mich am Apparat und schenkte mir Schumanns Bekenntnis, er habe „Kontakt mit vielen edlen Geistern dieser Zeit“.

Wer diese Seraphim sind? Einer von ihnen ist tot, ihn wollen wir schützen, die anderen mögen selber entscheiden, ob des Sängers Lob ihnen schmeckt. De mortuis nil nisi bene: Von einem Schumann „edler Geist“ genannt zu werden – nein, das hat Friedrich Sieburg wirklich nicht verdient. Momos