Walter Bagehot: The English Constitution, Einleitung von R. H. S. Crossman, London; C. A. Watts (The New Thinkers Library), 8,70 DM.

Unbehagen ist wohl die angemessene Vokabel, wenn es gilt, das Verhältnis mancher Zeitgenossen zur parlamentarischen Demokratie des Bonner Grundgesetzes auszudrücken. Häufig ist auch die Rede von den strukturellen Krisen oder den Strukturdefekten der Demokratie. Indessen scheint es ein für die demokratischen Gemeinwesen des Westens gemeinsames Charakteristikum zu sein, daß tiefe Ungewißheit über die von der soziologisch-kulturellen Situation der Gegenwart geforderte Struktur des demokratischen Regierungssystems herrscht. Allenthalben glaubt man, eine Personalisierung des politischen Prozesses feststellen zu müssen. Was die britischen Verhältnisse angeht, die auf uns demokratieungewohnte Deutsche schon seit den Tagen des Früh-Konstitutionalismus immer eine beträchtliche Faszination ausgeübt haben, vermittelt uns einen Einblick in diese Problematik die eindringliche, scharf analysierende Einleitung, die Richard Crossman für eine Neuausgabe von Walter Bagehots älterem Werk „The English Constitution“ verfaßt hat.

Crossman gelangt in seiner Untersuchung zu dem Schluß, daß eine Beschreibung des britischen Regierungssystems mit den Begriffen „parlamentarische Demokratie“ und „Kabinettsregierung“ der politischen Wirklichkeit nicht mehr oder allenfalls nur in sehr geringem Maße gerecht wird. Bagehot hatte Unterhaus und Kabinett als die vorwiegend „efficient parts“, Oberhaus und Krone dagegen als vorwiegend „dignified parts“, der Verfassung bezeichnet. Für Crossman haben Unterhaus und Kabinett ihre zentrale Stellung im Regierungsprozeß eingebüßt und ihre Kompetenzen weitgehend an andere Institutionen verloren.

Der Niedergang des Unterhauses fällt zusammen mit dem Aufkommen massendemokratischer Tendenzen und ihrer spezifisch britischen Ausprägung, dem relativ geschlossenen Zweiparteiensystem. Ursächlich für den Machtverlust des Kabinetts waren die Zunahme der Regierungstätigkeit – ihrerseits eine Folge des Demokratisierungsprozesses – und die dadurch gebotene Errichtung eines umfangreichen bürokratischen Regierungsapparates. Die Institution nun, die gleichsam wie eine Klammer den Regierungsprozeß zusammenhält, sieht Crossman im Amt des Premierministers. Er allein ist dazu befähigt, weil er immer zugleich Führer der Mehrheitspartei im Unterhaus und Chef der Ministerialbürokratie ist.

Als Führer der Mehrheitspartei übt er eine weitreichende Kontrolle über die Arbeit des Unterhauses aus, so sehr, daß die herkömmliche Vorstellung einer Kontrolle der Regierung durch das Parlament in ihr Gegenteil verkehrt zu sein scheint. An die Stelle der Unabhängigkeit der Abgeordneten, Grundlage des klassischen Parlamentarismus, ist die unbedingte Loyalität zur Parteiführung getreten, die Partei- und Fraktionsdisziplin, die in Großbritannien bei weitem strenger gehandhabt wird als in der Bundesrepublik. Zur Verdeutlichung gebraucht Crossman das Bild von zwei geschlossenen Phalanxen, zwischen denen sich der politische Kampf abspielt. Die These jedoch, daß heute die parlamentarische Oppositionspartei die früher dem ganzen Unterhaus zukommende Kontrolle ausübe, hält Crossman für Wunschdenken. Die Kritik der parlamentarischen Opposition bleibt sogar meist wirkungslos, weil der Premierminister in der Regel der Unterstützung der Abgeordneten der Regierungspartei, die stets auch die Mehrheit hat, sicher sein kann. Entschlösse sich die Opposition zur Obstruktion, würde sie sich selbst disqualifizieren, da sie dann in den Augen der Wähler ais verantwortungslos diffamiert werden könnte.

In diesem Zusammenhang verdient ein Umstand noch eingehendere Würdigung, den Crossman selbst nur andeutet: das Auseinanderfalten von institutionalisierter Opposition und realen Oppositionschancen. Diese kommen gegenwärtig hauptsächlich der öffentlichen Meinung, den Interessenverbänden und in ganz besonderem Maße dissentierenden Abgeordnetergruppen innerhalb der Regierungspartei selbst zu. Diese stellen eine Bedrohung für die Regierung dar, da sie ständig auf die Loyalität der eigenen Hinterbänkler angewiesen bleibt, obschon sie diese regelmäßig erwarten darf und sie auch in nahezu allen Fällen erzwingen könnte. Es ist gleichwohl offensichtlich, daß der Premierminister zuvor versuchen wird, einen Kompromiß zustandezubringen, ehe er zur Drohung mit der Parlamentsauflösung oder zum Mittel des Parteiausschlusses, was heute gleichbedeutend mit dem politischen Todesurteil des Ausgeschlossenen ist, seine Zuflucht nimmt.

Der Bedeutungsschwund des Unterhauses erhellt weiter noch daraus, daß es nicht mehr die öffentlichen Parlamentsdebatten sind, in denen sich die politischen Führer der Nation herauskristallisieren. Der mittels der Parteidisziplin aufrechterhaltene Grundsatz der Geschlossenheit der Partei gestattet es nicht, den Wettbewerb um de politischen Führungspositionen öffentlich auszutragen. In den Untergrund verbannt, kommt es zur Perversion des Wettbewerbs; die Abschaffung eines formalisierten Ausleseverfahrens führt daher dazu, daß der Kampf um die Führungsposition zu einer Sache der Intrigen und der Verschwörung innerhalb der einzelnen Partei wird. Deshalb gelten die jeweiligen Parteiführer als auf Lebenszeit gewählt und können praktisch nur durch eine „Palastrevolution“ abgesetzt werden.