Am Morgen des 22. November 1963 frühstückte John F. Kennedy mit seiner Frau Jacqueline im „Hotel Texas“ in Fort Worth Vor dem Abflug nach Dallas wollte der Präsident im Freien noch zu einer Menschenmenge sprechen, die sich zu seiner Begrüßung auf dem Hotel-Parkplatz eingefunden hat; Kennedy liebte derlei direkten Umgang mit seinen Landsleuten. Ehe er das Hotel verließ, plauderte er mit seiner Frau und seinem Mitarbeiter Kenneth O’Donnell über die Gefahren, denen ein Präsident ausgesetzt ist, wenn er sich unter das Volk mischt. Später sagte O’Donnell aus, daß Kennedy diese Unterhaltung mit der Bemerkung abschloß: „Wenn wirklich jemand den Präsidenten der Vereinigten Staaten erschießen will, so ist das keine schwierige Sache. Man brauchte bloß eines Tages auf ein hohes Gebäude zu gehen, mit einem Gewehr, das mit einem Zielfernrohr ausgestattet ist – und dann kann sich niemand gegen solch ein Attentat verteidigen.“

In diesen Worten lag gewiß keine düstere Vorahnung; jeder Präsident der USA mag von Zeit zu Zeit solch eine Unterhaltung führen. Schließlich sind in den zurückliegenden hundert Jahren außer John F. Kennedy noch drei andere Präsidenten ermordet worden. Attentate auf zwei weitere, auf einen bereits zum Präsidenten gewählten Kandidaten und einen ehemaligen Präsidenten wurden versucht, mehrere andere Anschläge vorbereitet, aber nie ausgeführt. An diesem Tag jedoch wurde die vielleicht sogar nur scherzhaft gemeinte Betrachtung über den Schutz des Mannes, der vom Weißen Haus aus Amerika regiert, binnen weniger Stunden schreckliche und erschütternde Wirklichkeit.

Um 12.30 Uhr am 22. November 1963 wurde John F. Kennedy im Auto auf der Fahrt durch Dallas in Texas erschossen. Die zwei Kugeln, die ihn trafen, wurden von einem Hochhaus aus abgefeuert. Ein Schuß in den Hinterkopf war tödlich, und dreißig Minuten nach dem Attentat erklärten die Ärzte des Parkland-Memorial-Krankenhauses John Fitzgerald Kennedy für tot. Der im gleichen Auto sitzende Gouverneur von Texas, Connally, wurde schwer verletzt, kam aber mit dem Leben davon.

Genau 45 Minuten nach dem Anschlag auf den Präsidenten ereignete sich in Dallas eine zweite Bluttat. Der Polizeiwachmeister J. D. Tippit, der mit seinem Patrouillenwagen unterwegs war und sich an der Fahndung nach dem mutmaßlichen Präsidentenmörder beteiligte, stellte einen Mann, auf den die über Polizeifunk ausgegebene Beschreibung zuzutreffen schien. Tippit stoppte sein Fahrzeug, öffnete die linke Tür und ging vorn um seinen Wagen herum auf den Verdächtigen zu. Dieser zog einen Revolver und feuerte mehrere Schüsse ab; der viermal getroffene Polizist war sofort tot. Augenzeugen alarmierten die Polizei. Die stellte den Täter in einem Kino, entwaffnete ihn und lieferte ihn gegen zwei Uhr nachmittags im Polizeipräsidium von Dallas ein.

Der Verhaftete war Lee Harvey Oswald, ein 24 Jahre alter Gelegenheitsarbeiter. Er hatte im Marinekorps gedient, galt als menschenscheu, war für einige Jahre in die Sowjetunion übersiedelt, hatte dort eine Russin, die Apothekerin Marina Prusakowa, geheiratet und war dann mit ihr in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt – von den Lebensverhältnissen in Rußland enttäuscht, aber dennoch erfüllt von verworrenen schwärmerisch-marxistischen Überzeugungen. Auf der Polizei leugnete Oswald trotz erdrückender Zeugenaussagen und Indizien, daß er den Präsidenten oder den Polizisten ermordet habe. Er wurde dem Vernehmungsrichter vorgeführt und wegen Mordverdachts in beiden Fällen in Haft gehalten.

Zwei Tage darauf, am Sonntag, dem 24. November, gegen 11.20 Uhr vormittags sollte der Untersuchungshäftling vom Polizeipräsidium in das Kreisgefängnis von Dalles übergeführt werden, das etwa 1,5 Kilometer entfernt liegt. Die Polizei von Dallas hat für den Transport keine ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen, sie hat sogar Presse, Rundfunk und Fernsehen auf diese Überführung und die Zeit, wann sie erfolgen werde, aufmerksam gemacht. Flankiert von Kriminalbeamten tauchte Oswald aus den im Erdgeschoß gelegenen Büros der Kriminalpolizei auf, als sich aus der Gruppe der Reporter ein Mann löste, auf Oswald zustürzte und aus einem 3,8-Millimeter-Colt einen Schuß in seinen Magen feuerte. Um 1.07 Uhr starb Lee Harvey Oswald im gleichen Parkland-Memorial-Krankenhaus wie Präsident Kennedy.

Ein Wust von Theorien