Kontinuierlich steigende Umsätze in der Produktion und im Verkauf, eine Verbreiterung der Produktionsbasis und die Erschließung neuer Arbeitsgebiete kennzeichnen die Entwicklung bei der Fichtel & Sachs AG. Der Umsatz dieses Unternehmens, das sich in die Holding Sachs GmbH, die Produktionsgesellschaft Fichtel & Sachs AG in Schweinfurt und die verschiedenen Verkaufsgesellschaften aufgliedert, wird in diesem Jahr knapp 400 Millionen Mark erreichen, das sind etwa 15 Prozent mehr als 1963. Die AG allein wird einen Umsatzzuwachs von 10 Prozent erzielen und damit etwa 270 bis 275 Millionen Mark umsetzen.

Es ist ganz offensichtlich, daß das Grundkapital der AG von 15 Millionen Mark diesem Geschäftsumfang optisch nicht mehr gewachsen ist. So kann denn auch die vorsichtige Andeutung nicht überraschen, daß das Kapital noch in diesem Jahr aufgestockt werden soll. Über die Höhe schweigt man sich in Schweinfurt noch aus. Wenn man allerdings die Rücklagen betrachtet, die Ende 1963 63,5 Millionen Mark erreichten, ist es nicht schwer zu erraten, daß die Aufstockung aus Gesellschaftsmitteln auf mindestens eine Verdoppelung, wenn nicht mehr, hinauslaufen wird.

Das Unternehmen wird allerdings nicht nur diese, sondern auch weitere Mittel benötigen. Nach einer kurzen Investitionspause – 1963 wurden nur 12,5 Millionen Mark aufgewendet – erwartet die Verwaltung wieder einen Investitionsboom, der bis 1966 etwa 80 Millionen Mark erfordern wird. Diese Investitionen betreffen jedoch nur die produzierende AG, nicht aber die Verkaufsgesellschaften und weitere Tochtergesellschaften. Hier bahnt sich ein neues Tätigkeitsgebiet des Familienunternehmens an, die Elektronik. Zu Beginn dieses Jahres wurde die Bresges Elektromotoren GmbH in Rheydt erworben. Die GmbH produziert Kleinstelektromotoren, deren gezielte Weiterentwicklung in das breite Feld der Elektronik führt.

Trotz der außerordentlich befriedigenden Entwicklung der traditionellen Arbeitsgebiete – Teile und Zubehör für die Automobilindustrie, für Zwei- und Motorräder – stellt sich die Frage, ob die testamentarische Bestimmung des Vaters der beiden jetzigen alleinigen Inhaber, Ernst-Wilhelm und Fritz-Gunter Sachs, nach der das Kapital nur in den Händen der Familie bleiben darf, Fremdmittel nur, wenn unumgänglich notwendig, aufgenommen werden sollen, angesichts dieser Entwicklung das Unternehmen nicht in ein zu enges Korsett gepreßt hat.

Zweifellos ist Fichtel & Sachs stark gepolstert – Grundkapital 15,0, Rücklagen 63,5, Wertberichtigungen 9,6, Rückstellungen für Pensionen 52,3 und flüssige Mittel 17,1 Millionen Mark –, jedoch muß in den kommenden Jahren mit einer stärkeren Anspannung der finanziellen Mittel gerechnet werden. Ernst-Wilhelm Sachs, der im Gegensatz zu seinem Bruder Fritz-Gunter dem Vorstand des Unternehmens angehört, dessen Vorsitz er im nächsten Jahr übernehmen wird, ist selbst bestrebt, die Abhängigkeit von der Automobilindustrie zu verringern. Ihm stehen als warnendes Beispiel jene 15 Prozent der Betriebe der Automobilzubehör- und Teileindustrie vor Augen, die mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit nur einem einzigen Kunden machen.

Gerade eine Expansion in dieser Richtung dürfte jedoch beträchtliche Mittel erfordern. Das Testaments-Konsortium, das die Einhaltung der Bestimmungen zu überwachen hat und dem auch Ernst-Wilhelm Sachs angehört, wird zu überlegen haben, ob diese Bestimmung, die aus der Sorge um die Erhaltung des Familienbetriebes in der jetzt schon drei Generationen so erfolgreichen Form geboren wurde, auf die Dauer aufrechtzu erhalten ist.

Die Selbstfinanzierung, der bisher der Vorzug gegeben wurde, ist nach den Worten des Vorstands durch eine Verschärfung des Wettbewerbs bedroht. Vor allem die Amerikaner haben sehr hohe Investitionen sowohl im EWG- als auch im EFTA-Raum vorgesehen, um sich ein Stück des recht attraktiven Kuchens der Kraftfahrzeugteile- und -zubehör-Fertigung, die 1963 allein in Deutschland 7,34 Milliarden Mark betrug, abzuschneiden. Ein warnendes Beispiel haben verschiedene Firmen in England erhalten, die durch die Aufnahme der Eigenfertigung bei den englischen Ford-Gesellschaften umfangreiche Aufträge verloren haben. In der Bundesrepublik sind allerdings bisher noch keine Anzeichen dafür vorhanden, daß die Fertigungstiefe bei der Automobilproduktion, die gegenwärtig zwischen 30 und 45 Prozent liegt, in absehbarer Zeit wesentlich verstärkt werden soll.

Wolf gang Müller-Haeseler