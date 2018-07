Wenn ein Kind geboren wird, dann kommen Tanten und Bekannte und sagen den Eltern etwas Nettes über das neue Erdenwesen. Als unser Plan zur Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand den Arbeitgeberverbänden des Bauhauptgewerbes und der Öffentlichkeit vorgelegt wurde, waren die Reaktionen etwas differenzierter. Neben den freundlichen, anerkennenden Stimmen der Gutwilligen und der oft begeisterten Zustimmung jener Persönlichkeiten und Gremien, die sich schon seit vielen Jahren intensiv mit der Lösung dieses Problems beschäftigt haben, gab es selbstverständlich auch kritische Einwendungen. Darunter auch etwas dramatisch vorgetragene Warnungen vor Dingen, die wir so weder gesagt haben noch so wollen.

Das mag zum Teil an ungenügender Information liegen. Bei den Äußerungen einiger Autoren bzw. Institutionen besteht freilich auch der Verdacht, daß hier jenseits aller sachlichen Argumentation versucht wird, den ersten Schritt über die Grundsatzdiskussion hinaus zur praktischen Verwirklichung als „ungangbaren Weg“ zu verketzern. Bedrohung der „Prinzipien unserer freien Gesellschaftsordnung“, „Bevormundung der Arbeitnehmer durch Zwangssparen“, „zunehmende Vermassung“, „Konzentrationsgefahr“, so oder so ähnlich werden die Sprengkörper etikettiert, die den von der Industriegewerkschaft Bar – Steine – Erden gewiesenen Weg angeblich unterminieren würden.

Der sachliche Gehalt dieser Vorwürfe ist reichlich fragwürdig. Eine Analyse der bisher erfolgten öffentlichen Reaktionen ergibt auch, daß diese Diffamierungen des Planes der Industriegewerkschaft Bau – Steine – Erden vor allem von jenen Stellen versucht wurden, von denen die bisherige, sehr einseitige Vermögensbildung erfolgreich durchgeführt wurde. Es ist verständlich, daß diese Kreise in unserem Plan zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer Gefahren sehen. Freilich nicht die vorgeschützte Gefahr für die freiheitliche Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik, für die Selbständigkeit der Arbeitnehmer oder dergleichen, wie in den Kommentaren behauptet wird; sondern die akute Gefahr, daß der Vorschlag der Industriegewerkschaft Bau – Steine – – Erden zum Erfolg führen könnte und dadurch allmählich die überkommene Vermögensstruktur tatsächlich verändert wird.

Es ist zutiefst bedauerlich, daß auch die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände sich nicht scheut, von diesen Vokabeln Gebrauch zu machen, um damit die Diskussion von der Sache, um die es geht, abzulenken. Das Problem der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand hat neben dem Aspekt größerer sozialer Gerechtigkeit einen hohen politischen und gesellschaftspolitischen Rang. Ich kenne zahlreiche fortschrittliche Unternehmer, die die eminent politische Bedeutung dieses Problems seit langem erkannt haben und bereit sind, ihren Beitrag zur Festigung der Gesellschaftsordnung in der Bundesrepublik zu leisten. An diesen Teil der Unternehmer und deren verantwortungsbewußte Haltung sollten diejenigen Politiker, die sich so rasch neinsagend der Argumente der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände bedienen, auch denken. Bei einigen hat man den Eindruck, als wäre die bisherige Diskussion un die Bedeutung einer breitgestreuten Vermögensbildung nur ein Versuch gewesen, mit der Grundsatzdebatte die Lösung dieses Problems hinauszuzögern.

Doch hier soll nicht Behauptung gegen Behauptung gestellt werden Vor einer weiteren Darstellung des politischen Aspekts ist darum die soziologische und ökonomische Relevanz der wichtigsten Einwendungen zu prüfen.

Versucht man die verschiedenen Einwendungen zusammenzufassen, so ergeben sich – im Extrakt – drei anscheinend gewichtige Vorwürfe:

1. Der Vorschlag der Industriegewerkschaft Bau – Steine – Erden würde zu einem Zwangssparprozeß führen, der durch die sowohl bei der Bildung des Vermögens als auch bei der Verfügbarkeit desselben vorhandenen Einschränkungen der Entscheidungsfreiheit des Arbeitnehmers der freien Gesellschaftsordnung in der Bundesrepublik Deutschland widerspricht.