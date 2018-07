Von Rino Sanders

Wie lasen wir es als Knaben? „ ,Schreie nicht, Hund!’ sagte der Häuptling. ‚Dieser Schnitt macht keine Schmerzen. Sie beginnen erst jetzt, wenn ich dir das Fell samt den Ohren herabziehe.“ Er schob den Kopf des Franzosen erst auf die linke und dann auf die rechte Seite, um ihm erst das rechte und dann das linke Ohr abzuschneiden; wobei die abgelösten Ohrmuscheln jedoch an der oberen Kopfhaut hängen blieben. Der Franzose brüllte wie ein Stier. ‚Schweig, Feigling!‘ rief Büffelstirn. ‚Erst jetzt wirst du singen; denn nun ziehe ich dir das Fell herunter: paß auf!‘ Er faßte die Haare und zog die Kopfhaut los, nicht schnell, sondern langsam und allmählich, wie er gesagt hatte. Der Sergeant konnte den Kopf und den Oberkörper nebst den Armen nicht bewegen, weil der Mixteca auf demselben kniete, aber die Beine waren ihm freigelassen. Er warf sie in die Luft, er schlug mit ihnen die Dielen vor Schmerzen Der Häuptling blieb kalt. Als er die Haut abgezogen hatte, sagte er: ‚Dies ist die Haut eines Feiglings, der schreit, wenn er skalpiert wird. Büffelstirn wird sie nicht tragen, sondern er schenkt sie dir als Andenken an diese schöne Stunde...‘“

Erkannt? Der Kleine Knaur ist recht verbreitet, wenn auch wohl nicht so wie die Werke jenes, zu dessen Namen ich darin finde: „(1842–1912), JUGENDschriftst.“ Und als ein solcher wird er denn ja auch gebraucht. „Hunderte von Millionen deutscher Menschen“ ist Karl May Leserheer stark, und noch jedes Jahr soll es an die Million Neuzugänge haben. So wirkt dieses Werk bis ins dritte und vierte Glied.

Wie es kommt, daß dieses Oeuvre aus längst verwelktem Geist der Kaiserzeit eine so anhaltende Wirkung erzielt, darüber haben sich viele Leute Gedanken gemacht. Nun auch Arno Schmidt – und, wie zu erwarten, besichtigte er die maylichen Gefilde mit neuem Blick. Das Eingangszitat stammt aus seiner „Studie über Wesen, Werk & Wirkung Karl Mays“ – doch präsentiert Schmidt es weniger, um die im Mayschen Werk obenaufliegende Brutalität vorzuführen, sondern um es in einen weit diskreteren Bewandtniszusammenhang zu stellen.

Nun mag man sich fragen, ob denn dieser Skribifax überhaupt des Schweißes der Edlen wert sei; aber zum einen bringt Arno Schmidts sentimentale Reise nach Mayland reiche Ausbeute, zum andern darf man sich dabei beruhigen, daß er trotz hartnäckigen Forschersinns und grimmiger Akribie nach eigenen Angaben nur fünf Prozent seiner Arbeitskraft an dieses Unternehmen gewandt hat. Für Schmidt, den Puritaner unserer Literatur, wird die Auserwähltheit eines Autors allererst am erwiesenen fanatischen Fleiß offenbar; und ich vermute, daß in der Arbeitsideologie Schmidts Affinität zu May gründet, gibt es doch in seinem Traktat Anzeichen für die Meinung, wer soviel schreibe, wie May es tat, müsse am Ende wohl auch etwas Genießbares darunter haben. So stellt er auf Grund des „Spätwerks“ („Silberlöwe“ III/IV und „Ardistan und Dschinnistan“) Antrag zur Aufnahme Mays „in das große Kontinuum unserer Hochliteratur“ und bringt doch dafür eigentlich nicht mehr bei als den Nachweis, daß diese Arbeiten mehr taugen als die früheren.

Aber zur Schmidtschen Versuchsanordnung: Er beleuchtet erst einmal die Maysche Welt mit Freuds magischem Auge, und siehe, es kommen Dinge ans Licht, von denen sich die Lesermillionen nur träumen lassen; allerdings erkennt man sie mit dem unbefangenen Blick nicht sogleich. Es wußte aber May nicht, was er da schrieb, so attestiert ihm Schmidt; sein Unterbewußtes war’s, welches ihm diktierte. „Das Ausmaß, in dem hier solche Verwandlung betrieben wird, übertrifft jeden andern aus der Literatur bekannten Fall.“

Schon Paul Elbogen hatte, wie Schmidt bemerkt, vor Jahrzehnten vermutet, May sei ein „unterschichtiger Homosexueller“ gewesen; aber erst durch Schmidts Schwerarbeit hat die Hypothese überwältigende Beweiskraft gewonnen. Nun mögen Angehörige des unausrottbaren Volkes der Mayas sagen, dem Unreinen sei alles unrein. Schmidts Illuminationen bleiben jedoch so hart am Gegenstand, und Mays zwanghafte Projektion libidinöser Wunschträume ergibt derart überdeutliche, aufdringlich stereotype „Organabbildungen“, daß man sich geniert, was vordem sich so arglos las, überhaupt noch zu zitieren.