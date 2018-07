Inhalt Seite 1 — Ein großer Sohn? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seltsame Ehrung für einen alten General

H. W., Ladelund

In Rotterdam ging in diesen Tagen die deutschholländische Woche zu Ende, ein Treffen, das der Versöhnung der beiden Völker dienen sollte. Es war die erste große, offizielle Veranstaltung dieser Art in den Niederlanden, und sie war ein Erfolg. Daß sie erfolgreich verlief, ist indes gewiß nicht der Stadt Wyk auf Föhr und dem deutschen Aero-Club zu vertrinken.

Knapp einen Monat vorher, Ende August, hatten die Stadt und der Club ihren Beitrag zur deutsch-holländischen Aussöhnung geleistet. Auf einer Großflugveranstaltung in Wyk auf Föhr war der 84 Jahre alte frühere General der Flieger Friedrich Christiansen – er stammt von der Insel Föhr – hoch geehrt worden. Ihm wurde die goldene Dädalus-Plakette des Deutschen Aero-Clubs verliehen, nebst der Ernst-Udet-Plakette, gestiftet vom Nordseeheilbad Wyk auf Föhr.

Nun sind die Verdienste des einstigen DO X-Kommandanten und Kommandeurs des „Nationalsozialistischen Fliegerkorps“ – in dieser Eigenschaft stand er im Range eines Reichsministers – um die Fliegerei unumstritten. Als Kommandant der DO X hat er viel für das Ansehen der deutschen Luftfahrt getan, als NSFK-Kommandeur hatte er allerdings auch entscheidenden Anteil am Aufbau der deutschen Luftwaffe für den Krieg.

Nach der Besetzung Hollands wurde der General obendrein deutscher Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden. Er ist verantwortlich für das, was während des Krieges in den Niederlanden geschah – auch für die Einäscherung des holländischen Dorfes Putten, das heute in den Niederlanden das „Dorf der Witwen und Waisen“ genannt wird.

In der Nacht vom 30. September zum 1. Oktober 1944 war auf der Straße zwischen Nijkerk und Putten ein Kraftwagen der deutschen Wehrmacht beschossen worden. Das Auto war gegen einen Telegraphenmast gerast. Zwei Offiziere waren dabei getötet worden, ein Soldat, der nur verletzt war, hatte den Vorfall gemeldet.