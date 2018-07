Von Ralf Dahrendorf

In diesem Sommer ist das scheinbar Unmögliche wirklich geworden: die deutsche Kulturpolitik ist in Bewegung geraten. Wie diese recht plötzliche Veränderung eigentlich zustandegekommen ist, dürfte eine hübsche Frage für Zeitgeschichtler sein: War es der späte Erfolg des ständigen Bohrens einiger Politiker wie Frau Hamm-Brücher in Bayern? War es die allgemeine Beschämung ob der von Georg Picht als „Notstand“ und „Katastrophe“ weithin sichtbar gemachten Mißstände? War es der Wechsel in den Kultusministerien einiger Länder? War es die Reaktion auf die Immobilität der Bundesrepublik? Doch haben wir vorerst nicht die Muße, solche akademischen Fragen erschöpfend zu beantworten; denn die neue Bewegung der Kulturpolitik, und insbesondere der Bildungspolitik, hat auch einen beschämenden Sachverhalt enthüllt: Im Grunde waren diejenigen unter uns, die seit Jahren entschiedene Initiativen im Bildungswesen verlangt haben, auf den Moment schlecht vorbereitet, an dem diese Initiativen Wirklichkeit wurden.

In Baden-Württemberg zum Beispiel, wo Ministerpräsident und Kultusminister gleich bereit und interessiert sind, neue Wege der Bildungspolitik zu erkunden, müssen die Forschungen erst jetzt beginnen, auf denen informierte Entscheidungen beruhen können – die Eule der Minerva beginnt ihren Flug einmal wieder erst mit der einbrechenden Dämmerung; die Wissenschaft hinkt hinter der Politik hinterher. So müssen wenigstens die Fragen jetzt gestellt werden, mit denen Bildungsforschung und Bildungspolitik in den nächsten Jahren umzugehen haben, damit die Diskussion nicht, kaum angefacht, wieder erkaltet.

Der Fragen, die Bildungspolitik betreffend, gibt es viele. Sie beziehen sich auf Bildungsreserven und Schulorganisation, Sonderschulen und Förderstufen, die Studiendauer und den Numerus clausus und manches andere mehr. Hinter allen Detailfragen aber steht ein Grundproblem moderner Bildungspolitik, mit dem bisher wohl noch kein Land bewußt fertig geworden ist und das auch die USA nur dank des „Zufalls“ der unbeschreiblichen Vielfalt ihres Bildungswesens bewältigt haben. Es kann nicht entfernt beabsichtigt sein, dieses Dilemma hier zu lösen; aber vielleicht hilft es schon, es einmal zu formulieren.

Moderne Bildungspolitik hat zwei große Ziele; doch stehen die beiden Ziele merkwürdig quer zueinander, ja sie sind in gewisser Weise unvereinbar. Ich meine das Ziel der Expansion des Bildungswesens einerseits, das seiner inneren Reform andererseits. Vielleicht ist auch dies ein Problem von Quantität und Qualität; aber so allgemeine Vokabeln verdunkeln doch einen Sachverhalt mehr, als daß sie ihn klarstellen.

Seit Jahren steht die Hochschulreform im Brennpunkt der Diskussion. Zumindest einer ihrer Impulse darf durchaus in Analogie zur Reformdiskussion um die Berliner Universitätsgründung gesehen werden. Die Universität scheint vielen heute – wie schon einmal vor mehr als 150 Jahren – auf dem besten Weg, in eine Lernanstalt abzugleiten. Die Einheit von Forschung und Lehre wird in Festreden beschworen, aber tatsächlich emigriert die Forschung in Max-Planck-Institute, in die Industrie, ins Ausland. Es besteht ein offenbares Bedürfnis, der entwickelten Forschung sowie der Ausbildung von Forschern wieder eine Heimstatt zu schaffen. Die Ideen und Maßnahmen, die an diesem Ziel orientiert sind, sind Legion: Sabbatjahre und Lehrerleichterungen, Forschungsinstitute und Akademien, der Plan einer Studienhochschule und der einer Trennung von Graduierten und Nicht-Graduierten, Veränderungen in der Struktur des Lehrkörpers, dann auch einzelne Neugründungen wie vor allem Konstanz. Immer heißt der wesentliche Gedanke hier: Reform. Die bestehenden Einrichtungen sollen so verändert oder ergänzt werden, daß sie den dringendsten und schwierigsten Aufgaben der Wissenschaft besser angemessen sind als heute.

Aber es gibt auch ganz andere Aspekte der Diskussion um unsere Universitäten, und diese finden kaum eine Parallele in der Geschichte. Da ist die (inzwischen verwirklichte) Forderung des Wissenschaftsrates nach erheblicher Vermehrung der Lehrstühle, das Verlangen nach einer Verkürzung des Studiums, der generelle Wunsch nach mehr Geld für die (alten und die erst zu gründenden) Hochschulen. Da ist dann auch der mehr oder minder deutlich ausgesprochene Druck bestimmten Bevölkerungsgruppen auf stärkere „Repräsentanz“ in den Hochschulen; Katholiken und Bauern haben solche Wünsche angemeldet, Arbeiter und Mädchen könnten es tun, wenn sie organisiert wären. Auch diesen Tendenzen liegt ein bestimmter Gedanke zugrunde: Expansion. Die bestehenden Einrichtungen sollen immer neuen Gruppen geöffnet werden; sie sollen also in die Lage versetzt werden, für mehr Menschen das zu leisten, was sie in der Vergangenheit für eine schmale Schicht geleistet haben.