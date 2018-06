Als unbefriedigend für die CDU bezeichnete der Bundeskanzler das Ergebnis der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. In einem Gespräch mit der ZEIT bewertete er die Mehrheitsverschiebungen an Rhein und Ruhr zugunsten der SPD und zu Lasten der CDU und FDP als ein notwendiges und nützliches Alarmzeichen, als eine Mahnung, auf Zerwürfnisse und Verdächtigungen in den Reihen der Regierungsparteien zu verzichten.