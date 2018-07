Vor 25 Jahren, am 1. Oktober 1939, wurde Otto A. Friedrich, nach einer „auf den Tag genau“ fünfzehnjährigen Praxis in Firmen und Verbänden der Kautschukindustrie, diesseits und jenseits des Atlantik, in den Vorstand der Phoenix Gummiwerke AG in Hamburg-Harburg berufen. Und wieder auf den Tag genau zehn Jahre später, also zum 1. Oktober 1949, über nahm er, damals 47 Jahre alt, als Nachfolger des hochverdienten Generaldirektors Dr. h. c. Albert Schäfer, den Vorsitz im Vorstand der Harburger Phoenix. Sonach ist es also gerechtfertigt, von einem dreifachen Jubiläum zu sprechen, das Otto A. Friedrich an diesem 1. Oktober 1964 begeht.

Als man, bald nach Kriegsende, in Harburg an den Wiederaufbau des zu mehr als zwei Dritteln zerstörten Werkes heranging, war die Belegschaft, gegenüber einer Zahl von 4 000 Beschäftigten in der letzten Zeit vor dem Kriege auf 160 Köpfe zusammengeschmolzen. Schon 1949 war der alte Stand wieder erreicht; seitdem hat sich die Zahl der Werkangehörigen etwa verdoppelt; dabei sind die Arbeitsverdienste aus Löhnen und Gehältern, je Kopf gerechnet, auf das Doppelte und Dreifache gestiegen – und das bei einer um (etwa) 20 Prozent verkürzten Arbeitszeit. Gleichzeitig aber haben sich die Umsätze, bei einem ständig ausgeweiteten und – Beispiel Autoreifen! – qualitätsmäßig stark verbesserten Warensortiment, auf mehr als das Vierfache erhöht, wobei die Preise der Endprodukte, begünstigt allerdings durch die relativ günstige Preisentwicklung für Natur-Kautschuk und Buna, nahezu stabil geblieben, das heißt also unter Einrechnung der Qualitätsverbesserungen („effektiv“) gesunken sind

Die in den eben genannten wenigen Zahlen deutlich werdende exemplarische unternehmerische Leistung, mit einer Produktivitätssteigerung um (rund gerechnet) 150 Prozent im Verlauf von fünfzehn Jahren, beruht, zu einem erheblichen Teil, auf dem durch eine solide und zugleich weit vorausschauende Finanzierungspolitik ermöglichten Ausbau der Anlagen sowie der Beteiligungen. Alles zusammengerechnet – Rationalisierungsinvestitionen, Erweiterungen und Zugänge an Anlagen außerhalb des Stammwerks, zum Teil im Auslande (Frankreich!) – hat sich das „Sachkapital“-Volumen des Unternehmens seit 1949 verfünffacht. Die Selbstfinanzierung, die zu diesem Wachstumsprozeß wesentlich mitgeholfen hat, ist nun freilich wiederum eine Funktion der hohen Gewinnkraft, die ein reibungsloses Zusammenspiel oder (wie Friedrich selber sagen würde) „ein leidenschaftliches Zusammenwirken“ gleichgestimmter Führungskräfte aller technischen und kaufmännischen Bereiche ebenso zur Voraussetzung hat wie den „guten Zusammenhalt“ der Belegschaft insgesamt.

Wiederum charakteristisch für Otto A. Friedrich ist, daß er den allgemein üblich gewordenen Begriff „Betriebsklima“ in diesem Zusammenhang nicht gebraucht und nicht goutiert: der gute Zusammenhalt des Betriebes „in sich selbst“ sei, wie er meint, so sehr eine Sache geistiger und seelischer Kräfte, daß sich die Anwendung physikalischer Begriffe da eigentlich verbiete ... Und wenn auch der Phoenix-Generaldirektor dem militärischen Denken einigermaßen fernesteht, so sind ihm die Grundsätze der Führungskunst doch in einem solch hohen Maße präsent, daß es an den Vortrag eines Generalstäblers erinnert, wenn er seine Ideen entwickelt.

Also etwa die folgenden Leitsätze: immer und überall soll soviel Verantwortung wie nur irgend möglich „nach unten“ delegiert werden; die Führung geschieht durch Aufträge, die zwar klar umrissen sein sollen, aber immer hinreichenden Spielraum für die Ausführung geben müssen; das unumgänglich notwendige „Vorausdenken“ darf, um die Wendigkeit des Handelns „je nach Lage“ für später sicherzustellen, nicht so weit gehen, daß ein starres Planungsschema für alle Details aufgestellt würde.

Dabei muß, für das erfolgreiche Funktionieren einer derartigen „in sich“ elastischen Organisation, freilich die Voraussetzung einheitlicher Grundauffassungen im Führungskorps gegeben sein: als Ergebnis der prägenden, gemeinschaftsbildenden und vorweg durch das eigene Beispiel wirkenden Kraft der Persönlichkeit an der Spitze. Daß ein solcher esprit de Corps alles andere als ein eng-betriebsegoistisches Denken hervorbringen wird, ist durch das Beispiel Friedrich-Phoenix hinlänglich deutlich gemacht. Bei allen Entscheidungen der Unternehmenspolitik werden im Hause Phoenix – neben der gleichsam selbstverständlichen Fürsorge für die Mitarbeiter in der Belegschaft – die Interessen der Gesamtheit „mit bedacht“: was sich also keineswegs in einer Rücksichtnahme auf die „guten Kunden“ in der Abnehmerschaft (und auf deren Kunden in der anonymen Verbraucherschaft!) beschränkt... Dieser Impetus, mitverantwortlich für das „große Ganze“ zu sein, hat bei Otto A. Friedrich – die lange Liste seiner Ämter und Ehrenämter weist es aus – zu einer ungewöhnlichen Beanspruchung durch sein Mitwirken bei Berufsverbänden wie auch bei kulturellen, humanitären und wissenschaftlichen Organisationen sehr verschiedener Art geführt.

„Wer es kann“, sagt Dr. h. c. Friedrich hierzu – und das Spiel der Fältchen um seine Augen unterstreicht dabei ironisch-vergnügt den Doppelsinn des letzten Wortes – „wer es als Unternehmer kann, der sollte sich auch zu öffentlichen Aufgaben dieser oder jener Art stellen. Das Unternehmen braucht darunter gewiß nicht zu leiden, im Gegenteil: was draußen an Nützlichem bewirkt wird, strahlt auch ins eigene Haus aus, und fördert hier den inneren Zusammenhalt“. – So, und nicht anders, muß ja wohl das Urteil eines Mannes lauten, den wir als Persönlichkeit („aus einem Guß“) gern anerkennen wollen. Erwin Topf