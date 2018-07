„Kunsthistoriker, Sammler und Mäzene“

Die 600 Kunsthistoriker aus aller Welt, die Mitte September in Bonn ihren 21. Internationalen Kongreß abhielten und über „Stil und Überlieferung in der Kunst des Abendlandes“ diskutierten, hatten das seltene Vergnügen, in den Städtischen Kunstsammlungen sich selbst oder ihren großen verstorbenen Kollegen oder sonstigen „Leuten um die Kunst“ im Bildnis zu begegnen. 82 Porträts – Bilder und Büsten – von Museumsleitern, Professoren, Kunsthändlern und Sammlern aus den letzten siebzig Jahren: ein illustres Aufgebot von markanten Köpfen. Nur soll man nicht erwarten und nicht behaupten, daß ihre Summe eine Alt Gruppen- oder Standesporträt ergäbe. Ganz offenbar hinterläßt der lebenslange und professionelle Umgang mit Kunst keinerlei physiognomische Spuren – Alfred Lichtwark, von Kalkreuth ungewöhnlich trocken und langweilig gemalt, sieht aus wie ein wilhelminischer Offizier in Zivil, Eduard Plietzsch, auf dem großartigen Porträt von George Grosz, wie ein Bankdirektor, der Archäologe Botho Graef, auf dem Holzschnitt von Kirchner, wie ein Seefahrer, der Münchner Karl Voll, von Slevogt porträtiert, wie ein Gutsbesitzer. Außerdem hat nicht jeder mit Kunst Befaßte das Glück, wie der Kunsthändler Kahnweiler seinen Picasso zu finden. Problematisch wird es immer dann, wenn der Künstler dem Dargestellten nicht gewachsen ist. Die Beziehung zwischen den beiden am Porträt Beteiligten, ihr intellektuelles Einverständnis ist offenbar eine (nicht die einzige) Voraussetzung zum Gelingen, Beispiele dafür sind Brinckmann–Liebermann, Wölfflin – Scharff, Flechtheim–Belling, Die Auswahl reicht zeitlich von Hans Thoma bis Heiliger, Herkenrath und Platschek, Die Einführung im Katalog der Ausstellung, die bis zum 11. Oktober dauert, schrieb Heinrich Lützeler. – Außerdem zeigen die Städtischen Kunstsammlungen bis zum 30. Oktober Zeichnungen, Aquarelle und Graphik von August Macke, zur Erinnerung an seinen 50. Todestag.

HAMBURG (Kunsthalle):

„Seiten gezeigte Bilder der Hamburger Kunsthalle I“

Ein Museum ist wie ein Eisberg, meint Alfred Hentzen. Der weitaus größere Teil schwimmt unsichtbar unter Wasser. Was im Magazin begraben ruht, ist Ballast, aus dem Verkehr gezogenes Material, das nicht nur Raum, sondern auch noch konservatorische Behandlung verlangt. Je mehr Neuzugänge ein Museum verzeichnen kann, desto größer wird das Magazin. Die Idee, Teile der magazinierten Bestände in wechselnden Ausstellungen vorübergehend aus dem Keller in die Schausäle zu holen, ist sehr einleuchtend. Es können vergessene Maler wiederentdeckt werden. Und man kann nicht eindrucksvoller die Relativität von Geschmack und ästhetischem Urteil demonstrieren. Was alles von den heute geschätzten Werken wird ins Magazin abwandern und vielleicht auch wieder einmal nach oben gelangen. – Den Anfang in der Hamburger Kunsthalle machen die „Düsseldorfer Maler des 19. Jahrhunderts und Verwandtes“. Die Brüder Andreas und Oswald Achenbach, Ludwig Knaus, Eduard von Gebhard, die keineswegs vergessen sind, die sogar neuerdings wieder hoch bezahlt werden, gehören doch wohl mit Recht ins Magazin – Kunst der Gründerjahre, nicht sonderlich aufregend, zu einer Revision des negativen Urteils besteht zur Zeit kein Anlaß. Die Ausstellung der Düsseldorfer dauert bis zum 20. Dezember. Die nächsten Folgen, aus anderen deutschen und ausländischen Kunstkreisen, werden hoffentlich ergiebiger sein. Dann könnten nämlich auch andere deutsche Museen Lust bekommen, ihre Magazine zu überprüfen und das Hamburger Experiment zu wiederholen. g. s.