Prinzessin Margaret, Schwester der britischen Königin, legte am Denkmal für die Opfer eines britischen Bombenangriffs auf Kopenhagen einen Kranz nieder. Bei einem Luftangriff auf das Gestapo-Hauptquartier waren 148 Dänen, unter ihnen 86 Schulkinder, getötet worden.

Paul Struye, belgischer Senatspräsident, empfahl in Warschau ein diplomatisches Ost-West-Geschäft: Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze gegen Abbruch der Berliner Mauer.

Otto von Habsburg, im bayerischen Exil lebender österreichischer Kaisersohn, wurde von Papst Paul VI. in „streng privater“ Audienz empfangen.

Königinmutter Friederike von Griechenland, Enkelin Kaiser Wilhelms II., verzichtete in einem Brief an Ministerpräsident Papandreou auf eine staatliche Rente. Angeblich wollte die Regierung ihr jährlich 400 000 Mark bewilligen, wenn sie sich auf ein Weifenschloß in Österreich zurückzöge. Friederike will aber in Griechenland bleiben. Ihre vielen Gegner befürchten, sie werde den jungen König Konstantin ungünstig beeinflussen.

Alphonse Massamba – Debat, Präsident von Kongo-Brazzaville, dem Zufluchtsland vieler Rebellen aus dem Belgisch-Kongo, folgte einer Einladung zur 15-Jahres-Feier der Volksrepublik China.

Bruno Pontecorvo, 1950 in den Osten übergewechselter italienischer Kernphysiker, trainierte im Forschungszentrum Dubna drei sowjetische Meister im Wasserskilaufen. Die Sowjets bauten ihm ein neues Labor.

Richard Nixon, US-Vizepräsident unter Eisenhower, wurde von Barry Goldwater für den Außenministerposten ausersehen.