Nicht nur in sozialistisch oder kommunistisch regierten Ländern spielen staatliche Wirtschaftspläne eine Rolle. Auch in der „Sozialen Marktwirtschaft“ der Bundesrepublik ist dafür Platz. Das läßt der erst jetzt für 1963 vorgelegte Geschäftsbericht der Deutsche Landesrentenbank, Bonn-Berlin, erkennen, die sich als Anstalt öffentlichen Rechts besonders um die ländliche Siedlung zu kümmern hat, und nun den zweiten Fünfjahresplan der Bundesregierung begrüßt, mit dessen Hilfe die Eingliederung der heimatvertriebenen und geflüchteten Bauern finanziell sichergestellt werden soll.

Haushaltsmittel des Bundes und der Länder sowie Kapitalmarktmittel stehen für das Eingliederungsprogramm zur Verfügung und berechtigen die Bank zu der Hoffnung, daß die beschränkten Arbeitsgebiete auch in den nächsten Jahren noch eine geschäftliche Expansion ermöglichen. Dazu dürften auch die Bemühungen beitragen, die Arbeiter im Land- und Gartenbau und in der privaten Forstwirtschaft durch zinsverbilligte Kredite seßhaft zu machen und sie damit von der Abwanderung in die Städte abzuhalten.

Neben die in den letzten Jahren angelaufenen Maßnahmen zur Dorferneuerung ist auch die Gewährung von sogenannten „Landmobilisierungskrediten“ getreten. Mit Hilfe von langfristigen, mit besonders niedrigem Zinssatz ausgestatteten Krediten soll zu Landverkäufen zugunsten der Siedlung und der Verbesserung der Agrarstruktur angereizt werden. Veräußerungserlös und Kredit zusammen sollen den „Kleinbauern“ die Chance geben, sich nach Möglichkeit eine andere Existenz im ländlichen Bereich aufzubauen. Auch ländliche Gemeinden und Kirchen können in den Genuß dieser verbilligten Kredite gelangen, wenn sie Land für diese Zwecke abgeben.

Im vergangenen Jahr hat die Bank ihren Geschäftsumfang trotz der begrenzten Arbeitsgebiete um gut 13 Prozent oder 260 Millionen auf 2,23 Milliarden Mark ausdehen können. Insbesondere die unter eigener Haftung gewährten langfristigen Kredite haben zugenommen. Sie wurden um 220 auf 894 Millionen Mark verstärkt, während die Summe der Treuhandkredite aus Mitteln des Lastenausgleichsfonds und der Bundesländer nur noch um 28 auf 1125 Millionen Mark zunahm. Die Ausweitung des Geschäfts führte trotz des um fast 15 Prozent auf 4,9 Millionen Mark gestiegenen Personal- und Sozialaufwandes für die um 23 auf 390 Personen verstärkte Belegschaft und trotz des um gut 2 Millionen Mark höher ausgewiesenen „sonstigen“ Aufwands zu einem höheren Reingewinn als im Vorjahr. Er beläuft sich auf 3,5 nach 3,2 Millionen Mark im Vorjahr. Wenn dieser Betrag wie vorgesehen wieder voll den offenen Rücklagen zugute kommt, erreichen diese mit 17,5 Millionen Mark fast die Höhe des Grundkapitals von 20 Millionen.

Leider hat sich die Bank noch nicht entschließen können, ihren Geschäftsbericht und die Erläuterungen zur Bilanz so ausführlich zu gestalten, wie man es von öffentlich-rechtlichen Anstalten erwarten darf. Insbesondere die „außerordentlichen Aufwendungen“ in Höhe von einer Million Mark (das ist das 30fache des Vorjahresbetrages) und die um 16 Prozent auf 7,4 Millionen Mark erhöhten übrigen Aufwendungen bedürfen einer Begründung. So segensreich und verdienstvoll die Tätigkeit der Landesrentenbank ist, mit ihrem „Verwaltungsbericht“ kann sie keine Lorbeeren erringen. W. W.