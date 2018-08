Wer von weither kommt, hat leicht lügen. Voltaire

Goldene Hütte

Für die reichsten Leute der Welt, die das Geld ausgeben wollen, halten amerikanische Hotels seit langem in den obersten Stockwerken Luxus-Apartements (mit eigener Küche) bereit. Sie alle übertrifft das neue Hilton in New York, das Mitte vorigen Jahres eröffnet wurde. Wer der ganz gewöhnlichen Luxushotels überdrüssig ist, kann eines der beiden zweigeschossigen „Pent-Houses“ (Dachgarten-Häuser) mieten. Jedes dieser beiden Häuser im 45. und 46. Stockwerk des Hotel-Wolkenkratzers hat elf Räume, wobei Empfangshalle, Ankleideboudoirs und Badezimmer natürlich nicht mitzählen.

Die supermoderne Einrichtung der Zimmer wird durch kostbare Antiquitäten aus England und Italien wirkungsvoll aufgelockert. Eine Wendeltreppe verbindet die beiden Etagen innerhalb des Hauses. Ein Holzfeuer-Kamin, im Bottocino-Marmor eingefaßt, Privat-Lift, vergoldete Türklinken sowie Telephon in jedem Raum gehören zur weiteren Ausstattung. Selbsverständlich stehen auch pro Haus ein Mädchen und ein Diener zur Verfügung. Die Fenster aller Räume reichen von der Decke bis zum Fußboden, und vom Wohnraum aus genießt der Gast einen zauberhaften Blick über die Wolkenkratzer-Landschaft Manhattans.

Hinterher weiß er, daß er in der teuersten Hotel-Wohnung logierte, die zur Zeit in der Welt aufzutreiben ist, denn das ganze Vergnügen (inklusive Farbfernsehen) kostet pro Tag 500 Dollar. Die Hotelrechnung für acht Tage macht also 16 000 Mark – ohne Extras, versteht sich.

Duftende Kathedrale

Wer nun etwa glaubt, diese beiden „Gasthäuser“ stünden leer, der täuscht sich: sie sind seit Eröffnung des Hotels stets auf Monate hinaus fest ausgebucht. Über Kitschpostkarten ist schon viel gelacht und viel Entrüstung geäußert worden. Doch der Bedarf scheint groß zu sein, und der Einfallsreichtum der Fabrikanten ist bewundernswert. Der jüngste und verblüffendste Einfall kommt aus Reims, der Stadt der Kathedrale, die in den Reiseführern drei Sterne hat. Die Karte kostet 1,50 Francs (1,20 Mark), und man sieht darauf in greller Buntheit ein sehr leicht bekleidetes Mädchen (groß) und ein Photo der Kathedrale (sehr klein). Auf der Rückseite kann man ein Bändchen abreißen, dann duftet das ganze Gebilde nach dem Parfüm Violette de Fragonard, das aus Grasse kommt. Wenn das der Volkswartbund wüßte!