Viele wissen, wie das ist: Sie haben plötzlich irgendeine Krankheit. Sagen wir Ischias. Sie wußten, daß es Ischias gibt. Jetzt haben sie ihn selber. Vorher war Ischias niemals ein Gesprächsthema. Jetzt ist das anders. Und plötzlich stellen die Betroffenen fest, wer alles Ischias hat oder hatte. Es sieht aus, als sei das eine Volksseuche.

So geht es sogar mit wesentlich weniger bekannten Krankheiten. Zum Beispiel mit der Phimose. Die meisten wissen auch nicht, was das ist. Genauso ging es mir.

Phimose ist weniger eine Krankheit, als ein Geburtsfehler. Ein winziger, körperlicher Fehler. So winzig, daß er nur bei Knaben vorkommt. Unser Junge war so normal, wie man es sich nur wünschen kann. Wir hatten einen Lausbuben von der Art, wie er jedes Vaters Herz höher schlagen läßt. Und doch war er nicht normal. Er hatte jene bewußte Anomalie, die man Phimose nennt. Aber das wußte niemand. Bis er sich eines Tages an die betreffende Stelle griff und weinte. Heftig sogar. Bis er sich schließlich vor Schmerzen wand.

Der alarmierte Arzt konstatierte mild lächelnd jene Phimose, erklärte die ganze Geschichte zur ausgemachten Lappalie, die sie ja auch ist, erkennt man sie früh genug. Auch später sei sie leicht zu beheben. Aber da könnten schon psychologische Komplikationen stattgefunden haben. Der Arzt würzte seine Diagnose mit Historie: Als prominentester Phimöser gilt König Ludwig XVI. Man hielt ihn für impotent. Sogar er sich selber. Nachzulesen bei Stefan Zweig. Es half denn Ludwig jene winzige Operation, mit der man noch heutzutage derlei behebt.

Wir, die betroffenen Eltern, reagierten ob solcher Auskunft beinahe freudig. Da hatten wir, nachdem es nun schon einmal so war, ja noch Glück gehabt, respektive der Maxi, wie es heißt, das Söhnchen.

Und dann kam es: Die Welt schien von phimosen Knaben nur so zu wimmeln: von drei bekannten Ehepaaren erfuhren wir, daß das Malheurchen auch in ihrer Familie vorgekommen sei, zwei meiner Freunde (ich kenne sie schon seit vielen Jahren) hatten sie, die Phimose, und wurden sie in unterschiedlichem Alter (der eine erst mit fünfzehn) wieder los. Auch unsere umfängliche Verwandtschaft rückte heraus. Wir registrierten nicht weniger als fünf nah oder fern versippter Wesen männlichen Geschlechts, die das bereits hinter sich hatten. Also noch zusätzlich getröstet (denn das Bewußtwerden der Häufigkeit einer Krankheit ist seltsamerweise ein Trost), beschlossen wir, den Eingriff baldigst ausführen zu lassen.

So geschah es. Maxi blieb eine Woche in der Klinik. Schließlich händigte man uns ein vollkommen anderes Kind aus: wenn wir nicht genau gewußt hätten, daß dies unser Sohn ist, wir hätten ihn nicht wiedererkannt. Vorher robust, jetzt empfindlich, vorher lustig den ganzen Tag, jetzt weinerlich, vorher von gesundem Schlaf gesegnet, jetzt brüllte er mehrmals jede Nacht nach seiner Mama, vorher unabhängig und auf sich selber gestellt, jetzt von einer fast faden Anhänglichkeit. Das Bürschlein hatte offensichtlich eine Sorte von traumatischem Schock weggekriegt. Auch die Eltern leiden darunter! Wahrscheinlich, ja sicher, verliert sich das wieder. Aber, überlegte ich mir, warum es erst soweit kommen lassen?