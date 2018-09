Die Clique • McCarthy Droemer (München) – 20,– DM

Gewinnen wir dem Erfolg der „Clique“, gegen den doch kein Kraut mehr gewachsen ist, seine besseren Seiten ab: Einige Hunderttausend deutscher Leser werden in diesen Monaten also über Fragen der Haushaltsführung, der Psychohygiene, der Säuglingspflege, der weiblichen Berufstätigkeit unterrichtet; sie werden nicht mit Sentiment, sondern mit Skepsis gefüttert; sie lesen zwar kein epochemachendes Werk der Literatur, aber eine Art ethnographische Beschreibung einer bestimmten Abart des homo americanus. Es hätte also viel schlimmer kommen können.

Daß Max Frischs neuer Roman sogleich und ohne daß ihm besondere glückliche Zufälle zu Hilfe gekommen wären auf das rege Interesse der Leser stößt – es scheint mir ein weiteres Zeichen dafür, daß die neueste deutschsprachige Literatur langsam zu einem Kontinuum zusammenwächst.

Angesichts dessen sind alle Anstrengungen zu begrüßen, auch jene Autoren, die eigentlich zu dieser neuen deutschen Literatur gehören, durch die Hitler-Zeit aber um Ansehen und Leben gebracht wurden, breiteren Kreisen ins Bewußtsein zu rücken. Der Querschnitt durch das Werk des 1939 im Pariser Exil umgekommenen Österreichers Joseph Roth, den der Verlag Kiepenheuer & Witsch in den Büchern der Neunzehn vorlegt, ist ein solcher dankenswerter Versuch, einem Schriftsteller nachträglich zu seinem Recht zu verhelfen. D. E. Z.