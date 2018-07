Erhebliche Gewinne der SPD bei Verlusten der CDU und beträchtlicher Einbuße der FDP waren das Ergebnis der Kommunal-(„Test“)- Wahlen im größten Bundesland, Nordrhein-Westfalen. Im nördlichen Nachbarland Niedersachsen bauten die Sozialdemokraten ihre Führung aus und profitierten CDU nebst FDP von der Hinterlassenschaft der DP und des BHE. Bundesaußenminister Dr. Gerhard Schröder konnte wegen einer Virus-Grippe an einem Europa-Gespräch im Bundeskanzleramt nicht teilnehmen. Er qualifizierte die von Botschafter Andrej Smirnow übermittelte sowjetische Antwort auf den Bonner Protest wegen des Giftgas-Attentats auf Horst Schwirkmann als „unerhörte Umkehrung der Schuldvermutung“. Trotz der ungeklärten Sagorsk-Affäre bestätigte Bundeskanzler Ludwig Erhard auf einer Bonner Pressekonferenz seine Bereitschaft zu einer Begegnung mit Nikita Chruschtschow.

Das Passierschein-Abkommen wurde nach monatelangen Verhandlungen und der endgültigen Zustimmung durch das Bundeskabinett in Ostberlin unterzeichnet. Zum neuen Ministerpräsidenten wählte die Zonen-Volkskammer den bisherigen amtierenden Inhaber dieses Postens, Willi Stoph. Der Ostberliner Teil der Wilhelmstraße wurde nach dem Tode des DDR-Ministerpräsidenten in „Otto-Grotewohl-Straße umbenannt. SED-Chef Walter Ulbricht beschuldigte die chinesischen Kommunisten der Begünstigung der Bundesrepublik.

Einen unzensierten Fernsehbericht über Leipzig sendete der Westdeutsche Rundfunk. Der Präsident des Deutschen Sportbundes, Willi Daume, bot den DDR-Sportlern die bedingungslose Wiederaufnahme des gesamtdeutschen Sportverkehrs im „olympischen Geiste“ an. Das DDR-Kontingent der Gesamtdeutschen Olympia-Mannschaft traf bereits in Tokio ein.

Der Warren-Bericht will hinter der Ermordung John F. Kennedys keine Anzeichen für eine Verschwörung entdeckt haben. Deutsche Flugzeugtechniker in Ägypten wurden wiederum mit Sprengstoffpaketen bedacht Trotz der ungesicherten Finanzlage wurde das Mandat der UN-Truppen auf Zypern um drei Monate verlängert.

In München soll der CSU-Landtagsfraktions-Vorsitzende Ludwig Huber gleichzeitig Kultusminister in Alfons Goppels Regierung werden. Der Freiherr-vom-Stein-Preis wurde den „Innere Führung“-Generalen Wolf Graf Baudissin, Johann-Adolf von Kielsmannsegg und Ulrich da Mainline verliehen.

Das Projekt einer erheblichen Steuerbegünstigung für Sparer lief; Bundeswirtschaftsminister Kurt Schmücker zur Diskussion stellen. Ein Anstieg der Kapazitäten ohne Erhöhung der Preise wurde auf der Jahresversammlung des Verbandes der Automobil-Industrie in Baden-Baden angekündigt. Eine Zuwendung der „Stiftung Volkswagenwerk“ von mehr als einer halben Million DM (umgerechnet) hat das St. Anlany‘s College der Universität Oxford „dankbar angenommen“.

Der Sektverbrauch in der Bundesrepublik hat sich innerhalb der letzten sechs Jahre mehr als verdoppelt. Bai andauerdem Milchstreik in ganz Frankreich trafen erste Hilfslieferungen aus den Niederlanden in Paris ein, Pariser Strick- und Webmodelle aus Papier wurden in Düsseldorf vorgeführt.

Die Ehe zwischen der ältesten Tochter des Schahs von Persien und dem ironischen Botschafter in London wurde wegen „allgemeinen Zerwürfnisses“ geschieden. Der König von Dänemark beauftragte Jens Otto Krag mit der Bildung einer sozialdemokratischen Minderheitsregierung. Der Neuser industrielle und Schwiegervater einer Adenauer-Tochter, Wilhelm Werhahn, starb im Alter von 84 Jahren. In München wurde Himmlers Adjutant, der ehemalige SS-General Karl Wolff, zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt.