Wen es heutzutage nach schneller Information über die verschiedenen literarischen Moden nicht nur innerhalb seines Sprachbereichs drängt, der braucht lediglich aus der Schwemme von Anthologien jene herauszufinden, die seinen Absichten entsprechen. Im Grunde jedoch werden fast alle diese Sammelwerke nach der gleichen Manier, mit den nämlichen Rezepten verfertigt; entweder wird den vorgesehenen Autoren ein gemeinsames Thema aufgegeben, das sie variieren sollen, oder es wird ein ebenso kühner wie zufälliger Griff hinein ins volle Literaturleben getan, der dann regelmäßig auch manches zutage fördert, was besser unbekannt geblieben wäre. Dieser letzteren Methode dürfte man sich bei den

bedient haben. Wohl heißt es auch hier: „Maßgebend für die Auswahl war für uns letztlich die Qualität der Erzählungen“, und an anderer Stelle: „Bei der immer intensiver werdenden Kommunikation unter den Völkern haben auch entlegene Literaturen sich heute von den Fesseln nationaler Isolation befreit und sind uns nahegerückt“ – tatsächlich aber ist rund ein Drittel der in diesem Band versammelten Autoren dem veranstaltenden Verlag verpflichtet; und was die Qualität betrifft, so weist sich bei weitem nicht alles durch die versprochene Güte aus. Aber auch die entlegenen Literaturen, die uns hier „nahegerückt“ werden sollen, sind eher spärlich vertreten.

Es sei denn, man will die ordentlich komponierte, brav geschriebene Erzählung „Das Stierkalb“ (die freilich schon vorher veröffentlicht worden war) der in England lebenden Neuseeländerin Janet Frame hier einbeziehen? Oder den Griechen Renos Apostolidis, dessen rührselige Liebesromanze wiederumdem beabsichtigten Qualitätsprinzip nicht entspricht? Und auch die in angelsächsischer Erzähltradition geschriebene Geschichte „Liebe im Winter“ des Südkoreaners Kim Yong Ik (er allerdings debütiert im deutschen Sprachraum) rechtfertigt den oben erwähnten Anspruch noch lange nicht.

Dabei soll hier erst gar nicht die Schwierigkeit bestritten werden, heute noch genügend vortreffliches Material für eine derartige Publikation zu finden. Das bestätigt sich beispielsweise gerade an den beiden deutschen Beiträgen (von Reinhard Lettau und Erich Fried), die, obgleich sie wahrhaftig nicht zu den besten Arbeiten ihrer Autoren zählen, inmitten der hier versammelten Bravheit sowohl inhaltlich als auch stilistisch nahezu provokatorisch wirken. Denn da die überwiegende Mehrzahl der ausgewählten Arbeiten um das Grundthema „Familie“ in des Wortes engerer Bedeutung kreist (was allein noch kein Negativum sein müßte), ohne jedoch der drohenden Gefahr der Banalität durch radikale Verschärfung des erzählerischen Blickwinkels, durch inhaltlichen oder kompositorischen Wagemut oder gar durch außergewöhnliche sprachliche Leistungen zu entgehen – dadurch also avancieren die beiden deutschen Prosastücke (unverdient) zu artistischen Besonderheiten. Im übrigen plätschert der allgemeine erzählerische Fluß über menschliches Schicksal dahin, Untiefen und gefährliche Strömungen behutsam vermeidend; die wohltönende Musik zu diesen mehr oder minder belanglosen Lebensläufen wird durch kein atonales Geräusch verunglimpft.

Zwei Erzählungen allerdings überragen in jeder Weise diese Sammlung von literarischen Bravheiten (wobei man natürlich weiß, daß nicht jeder Autor hier durch seine beste epische Leistung vertreten ist). Der Amerikaner Burton Raffel wurde 1928 in New York geboren, lehrte Englisch, beschäftigte sich mit Übersetzungen, veröffentlichte wissenschaftliche und lyrische Arbeiten und ist heute Rechtsanwalt; seine Novelle „Sizilianische Vespern“ beschreibt das kurze, unheimliche Leben des Chirurgen Carrel Lee, der zur Ausheilung einer rätselhaften Nervenkrise nach Sizilien geht, wo er dem begegnet, was ein schwächerer, weniger exakt denkender und arbeitender Erzähler „Schicksal“ nennen würde. Bei Raffel ist der dramatisch gezeichnete Untergang seines Helden einfach der folgerichtige Abschluß einer mit selbstverschuldetem Unheil konspirierenden Existenz.

Die Erzählung „Das Feuer“ des 1919 in Ostflamen geborenen Maurice D’Haese (er veröffentlichte in Belgien bisher zwei Romane und mehrere Erzählungen) ist der zweite überragende Beitrag dieses Bandes, ein komprimiert erzähltes Beispiel bäuerlicher Dämonie, an dem vor allem die Kunst der unterspielten Ironie auffällt.

Berechtigen diese beiden einzigen exorbitanten Arbeiten (unter dreiundzwanzig anderen) und die Erkenntnis, daß selbst minder interessante Beiträge deutschsprachiger Autoren zu reüssieren vermögen, schon die Herausgabe einer weiteren Anthologie? Endegene Literaturen sind uns hier keine nahegerückt oder gar vertraut gemacht worden; und die einzige echte Überraschung dieses Bandes, daß nämlich das Autorenkollektiv östlicher Prägung (das immerhin durch so verheißungsvolle Namen wie die Tschechin Blazkova oder den Ungarn Karoly Szakonyi vertreten wird, ganz zu schweigen von der serbo-kroatischen Neuentdeckung Jara Ribnikar) sich der allgemeinen erzählerischen Genügsamkeit und Bravheit vorzüglich angepaßt hat – das hätte auch nicht unbedingt dieser „Exkursionen“ bedurft. Humbert Fink