Von Walter Widmer

Es ist denkbar, daß leichtentflammbare Enthusiasten und ressentimentgeladene Besserwisser dem letzten Roman des Exilrumänen und Wahldeutschen

Petru Dumitriu: „Inkognito“, aus dem Französischen von Erika und Elmar Tophoven; S. Fischer Verlag, Frankfurt; 556 S., 26,– DM

am Zeug flicken oder blind Weihrauch spenden. Beides wäre ungerecht. Er ist nicht das vollkommene Kunstwerk, und er ist dennoch ein Buch, das größte Beachtung verdient. Erstaunlich ist vor allem der Abstand, den Dumitriu zu den offensichtlich selbsterlebten Begebnissen gewonnen hat. Er erzählt, anscheinend ohne jeden Groll, jedoch mit einer überlegenen Ironie, die Geschichte eines jungen Mannes aus guter Familie, der aus Widerwillen gegen das sinnlose Genießerdasein der besitzenden Klasse von Hause fortläuft, um seinem Leben einen Sinn zu geben. Diesen Sinn sieht er zunächst im Heldentum: Er kämpft mit den rumänischen Truppen auf der Seite der Deutschen gegen die Russen, wird gefangengenommen und von einem gerissenen Propagandisten zur Idee des Kommunismus bekehrt. In seiner Heimat macht er rasch Karriere, wird sogar Chef des Geheimdienstes, bis er erkennt, daß auch dieser Weg falsch ist. Was er sucht, ist Reinheit, kompromißlose, ins Absolute gesteigerte Wahrheit, und die findet er schließlich in der Überwindung der Welt, in der Nichtachtung des Leidens, in der Liebe und Hingabe.

Dergestalt rudimentär zusammengefaßt, könnte der Eindruck entstehen, es gehe um Bekehrungs- und Erbauungsliteratur. Doch Dumitriu ist alles andere als weich oder gar sentimental. Sogar der gefährlichen Klippe einer zweiten Ich-Erzählung innerhalb des ebenfalls in der Ich-Form erzählten Augenzeugenberichts entgeht er bravourös; sie ist keine Verlegenheitslösung, vielmehr organisch in den Handlungsverlauf eingebaut. Auch seine missionarische Idee, dieser fast mystische Bund von Menschen, die wissen, wie man nur durch Hingabe an die Geschehnisse die Welt verändern kann, wirkt nie verstiegen, so glaubhaft ist die Hauptgestalt des Romans gezeichnet. Es ist ein hartes Buch, und es wird dem Leser nichts erspart. Der Krieg ist grauenhaft, scheußlich und unmenschlich roh – auf beiden Seiten –, und die Unterdrückungsmethoden des Staatssicherheitsdienstes wie auch, die Winkelzüge und Gemeinheiten der nach oben drängenden und kriechenden Machthaber sind keineswegs schön – und doch gibt es da keine Schwarzweißmalerei. Der Mensch, die Krone der Schöpfung, benimmt sich, wie Benn ihn definiert hat, und keiner ist besser als der andere. Dumitriu tut das, was wir alle tun müßten: Er rechnet ab mit sich und der Vergangenheit.

Überleben und nicht gänzlich vor die Hunde gehen; ein Fetzchen Hoffnung und ein Stäubchen Glauben an sich und die Zukunft bewahren, dabei aber mit Wölfen und Schakalen heulen; Tag und Nacht eine Maske vor dem Gesicht tragen; unbewegten Gesichtes den Bruder ans Messer liefern und seinen noch warmen Amtssessel usurpieren; die Parteilinie hinnehmen, mehr noch: sie mit gebührender reservatio mentalis als Richtschnur anerkennen, im Innersten jedoch die Machthaber und Parteikreaturen durchschauen: das ist wohl, was einem nicht völlig abgestumpften Menschen in totalitären Staaten übrigbleibt.

Dieser ununterbrochene geistige Balance-Akt mit all seinen Gefahren und Folgen, dem stummen Veitstanz um die Partei-Idole, dem verlogenen Kotau vor den Popanzen der Heilslehre, dem Reden in einer verschlüsselten, nur dem Eingeweihten verständlichen Sprache, die scheinbar Belangloses, in Wahrheit jedoch Anzügliches aussagt – das ist meines Wissens noch nie so luzid und eindringlich, dabei aber auch derart unparteiisch dargestellt worden.