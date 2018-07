Inhalt Seite 1 — Brief aus Krähwinkel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Liebe Tochter,

Selber Schuld! Wer sich ins Münchner Nachtleben stürzt, kommt darin um. Ist ja rührend, daß Du endlich schreibst. Anstatt anzurufen: Vater, I have got some Problems. Krähwinkel liegt schließlich nicht aus aller Welt. Schwupps, wär’ ich bei Dir gewesen. Hab mir doch immer gedacht, daß Dir diese Schwabinger Pulloverjünglinge eines Tages dutzendweise zum Halse raushängen. Aber gleich ein Mann in meinem Alter? Heiliger Freud! Ich meine, den Psy-cho-ana-lyti-ker...

Hätt’ ich Dir bloß nicht diese „Tote von Beverly Hills“ empfohlen. Wer denkt denn auch, daß diese Tochter gleich Kunst und Leben vermischt, verwechselt, vertauscht. Zugegeben, solch einer Lou, dem Fräulein Weiss (in Pfleghaars Film), würd ich auch kein Autogramm – oder so – verweigern (in meinem Krähwinkel oder in Beverly Hills). Aber wenn die eigene Tochter ..., dann sieht alles plötzlich ganz anders aus. Ganz anders aus!

Ob ich Deinen „Geliebten“ kenne? ’türlich kenn’ ich den Mann. Man kennt ihn. Das tiefzerfurchte Riemenschneider-Gesicht. Hat nichts mit Riemen schneiden zu tun; Tilman Riemenschneider war ein – ach, laß Dir das, potz Kuckuck, doch von Deinem Bildhauer-Professor erklären. Dafür ist er ja wohl zuständig. Dafür – ja! Das volle weiße Haar, seine „beseelten“ Hände, wie Du Dich auszudrücken beliebst. Du und schwärmen! Kind, you have really got some Problems. Hast Du?

Im übrigen – keine Angst: Ohne daß Du mich rufst, komme ich nicht. Schließlich kennt Dein „Vatilein“ nicht nur diesen „großen Künstler und Menschen“ (uff), sondern auch seine langjährige Gefährtin. Ja, staunste, was? Und die ist aus Buda-Budapescht (oder irgendwo dort) und hat nicht nur rote Haare und grüne Augen, sondern wirklich Paprika im Blut.

Woher ich das weiß? Tja, denkste, ich hätt’ nie’n Münchner Fasching mitgemacht? Denkste! Sie muß verreist gewesen sein, als „er“ diesen „Nachtklubbummel“ mit Dir gemacht hat. Gemach, gemach, Jessicka, so heißt die Gute, wenn ich mich recht erinnere, kam noch immer bald zurück. Warte nur, balde. Und dann hat „er“ Problems. Jawohl. Und Du, Du hältst Dich dann besser wieder an sein Werk statt an ihn, den großen Menschen und Mann, den ach so großen. Denn Kunst und Leben, Tochter, sind zweierlei. Aber ich gebe zu: eines von beiden ist langweiliger, besonders wenn man achtzehn ist.

Ein Tag später.