Das skandinavische Exil schärfte den Blick. Den Gegensatz zwischen der Stille der Sunde und den Schreien aus ihren Lagern notierend, suchte Brecht sich mit Hilfe von Augenzeugenberichten und Zeitungsnotizen ein Bild von jener Alltagsrealität des „Dritten Reiches“ zu machen, die er beschreiben und verändern wollte. Bei diesen Studien, im Garten mit dem Einpflocken einer Kinderschaukel beschäftigt und zugleich schon den fernen Kanonendonner erwartend, kam der Emigrant zu der Einsicht, der wahre Herrscher in Deutschland hieße nicht Hitler, sondern: die Furcht... und diese These schien ihm so wichtig, daß er sie zweimal, ausgeführt in Furcht und Elend des Dritten Reiches und lyrisch gerafft in den Ängsten des Regimes, zu beschreiben versuchte. (Die Strophe zwei des Gedichts gibt eine Abbreviatur der Opferszenen des Stücks.)

Furcht und Elend, lieber ein feiger als ein toter Mann: unter diesem Aspekt stand auch die Vierszenenauswahl des Brecht Schülers Monk. Ein Regisseurquartett inszenierte den „Verrat“ und die „Rechtsfindung“, die „jüdische Frau“. und den „Spitzel“ – und dies, wie gesagt sein muß, nicht immer erfolgreich. Wenn Mann und Frau in der Breslauer Kleinbürgerwohnung sich über einen Nachbarn unterhalten, den man gerade abgeholt hat, dann will ich das Denunziantengesicht, aber nicht die Pyjamabeine des Opfers, nicht den Angeschwärzten sehen, den Brecht, auf indirekte Charakterisierung bedacht, mit voller Absicht nur im Dialog von denen spiegeln läßt, die für alle Zeit um den Schlaf gebracht sind. Das allzu Deutliche verwischt in Wahrheit die Konturen, am Schluß der „Rechtfertigung“ hat kein SA-Chor im Gerichtssaal zu singen! (Marcus Scholz war deshalb vortrefflich beraten, als er im „Spitzel“ der Frau die Klischee-Sätze nahm und dem Studienrat den Angang ersparte, sich das Eiserne Kreuz an den Aufschlag zu heften! Das war gegen den Text, aber brechtisch gedacht, das waren begründbare Striche, das verriet jene Einsicht, die der Regisseur der zweiten Szene vermissen ließ, als er dem Amtsrichter ausgerechnet den verlogenen Zentralsatz des Feiglings und Karrieremachers nahm: „nach Pommern gehe ich auf keinen Fall, lieber ins Konzentrationslager!“)

Drei Verräter-Szenen rahmten den berühmten Monolog jener kofferpackenden jüdischen Frau ein, die Gisela Mattishent so meisterlich spielte, daß der Betrachter selbst Helene Weigel zu vergessen begann. In winzigen Pausen, gestischen Gedankenstrichen, die Antwort ihres Telephonpartners spiegelnd, Muskelzucken und Spiel mit den Händen, einmal große Dame, einmal das gehetzte Wild, hier das redliche Opfer und dort die Bourgeoise, die über ihre Reizwäsche nachsinnen darf, während die Proleten in Sonnenburg schrein ... Frau Mattishent gab ein vollkommenes Porträt dieser von Brecht ganz offensichtlich mit Haßliebe entworfenen Figur. Ein Kabinettstück, eine „Kiste“ nach des Autors Herz, war die Zelebration des Smoke-Rituals, die Verwendung der Zigarette als eines Requisits von gestischem Rang: das Rauchaussprudeln im Gespräch mit der verhaßten Schwägerin, im Gegensatz zum starren Stäbchenhochhalten während des Dialogs mit der Freundin. „Sie hat geraucht“, heißt es bei Brecht, und wie viel machte die Schauspielerin, Ekel und Sympathie illustrierend, aus diesem winzigen Satz! Ein Jammer dagegen, daß sie vor dem grandiosen Sessel-Monolog, den Variationen über ein Thema, ihr Notizbuch wegwerfen mußte, statt es, dem Wunsch des Stückschreibers entsprechend, in Flammen zu setzen...

Eine Judith Keith, verehrter Herr Regisseur, kennt die herrschende Furcht sehr genau. Ihr Fortgang ist endgültig, sie hinterläßt keine Spur.

Momos