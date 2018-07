John F. Kennedys Plädoyer für eine politische Tugend: „Profiles in Courage“

Von hing Fetscher

John F. Kennedy: Zivilcourage, Gedächtnisausgabe mit einem Vorwort von Robert F. Kennedy; Econ-Verlag, Düsseldorf, 1964; 280 S., 19,80 DM.

Kennedys „Profiles in Courage“ sind seit Wochen in den Vereinigten Staaten ein Bestseller. Sie verdienten in der Bundesrepublik ein gleiches Schicksal, würden aber eine ganz andere Funktion zu erfüllen haben. Wenn der amerikanische Leser voll Stolz auf die acht großen Senatoren blickt, in deren politischer Karriere jener zivile Mut eine entscheidende Rolle spielte, der auch John F. Kennedy nicht fehlte, werden deutsche Leser darüber nachdenken, warum Zivilcourage bei uns eine so wenig bekannte und so gering geschätzte Tugend ist, warum als „Vollblutpolitiker“ gelten kann, wer von ihr noch nicht einen Hauch verspüren läßt und – zu unserer Schande – als „dumm“ verlacht wird, wer sie einmal bewiesen hat. Gewiß, diese Haltung ist auch älteren demokratischen Ländern nicht unbekannt, und Kennedy gibt genügend Beispiele für sie, aber auf die Dauer setzte sich dann doch die Einsicht in den Wert der Charakterstärke und mutiger, unabhängiger Gesinnungstreue durch.

„Wahre, lebendig wachsende und Begeisterung inspirierende Demokratie glaubt an das Volk und setzt voraus, daß der Bürger nicht einfach Leute wählt, die seine Ansichten treu und brav vertreten, sondern daß er auch Männer aussucht, die ihrem Wissen und Gewissen folgen. Das heißt auch, daran zu glauben, daß das Volk nicht jene verdammt, die aus Grundsatztreue unpopuläre Anliegen vertreten, sondern vielmehr, daß es den Mut belohnt, die Ehrenhaftigkeit achtet und schließlich das Richtige erkennt.“ Das klingt vielleicht manchen Skeptikern allzu optimistisch und idealistisch, aber Kennedy hat – nicht nur in diesem Buch – bewiesen, daß er auch die weniger rosigen Seiten der politischen Realität kannte. Mit Churchill bekennt er sich zu der weisen Erkenntnis, daß Demokratie die miserabelste Staatsform ist – „außer allen anderen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert wurden“.

„Standhaftigkeit und Würde unter äußerem Druck“, so umschreibt Ernest Hemingway den Mut. Ihn zu beweisen, braucht ein Politiker mehr Kraft und Charakterstärke als die meisten Menschen in anderen Berufen und Lebenskreisen.

Ein Senator der Vereinigten Staaten zum Beispiel unterliegt einer Vielzahl von äußeren Einflüssen, denen er sich legitimer Weise und um seiner Selbsterhaltung willen niemals ganz entziehen kann. Es wird von ihm erwartet, daß er die Belange seines Bundesstaates vertritt und zugleich hat er doch die Angelegenheiten der ganzen Nation mitzuentscheiden, die Partei, die ihm zur Wahl geholfen hat, erwartet von ihm ein gewisses Ausmaß an Loyalität und vermag – im Hinblick auf die Wiederwahl – einen erheblichen Druck auf ihn auszuüben (das gilt in den Vereinigten Staaten vornehmlich für die lokalen Parteiorganisationen). Ja, ein gewisses Maß von Bindung an das Parteiprogramm ist sogar für die Funktionsfähigkeit eines Zwei-Parteien-Systems unabdingbar. Viele Wähler kennen weder die persönlichen Eigenschaften noch Ansichten ihrer Abgeordneten und Senatoren, aber sie wissen wenigstens ungefähr, wofür sich deren Partei einsetzt. Hätte daher das Programm gar keine Bedeutung für diese Kandidaten, wäre die Wahl ein reines Betrugsmanöver.