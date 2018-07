Inhalt Seite 1 — Der Kongreß zieht Bilanz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington, im Oktober

Außer dem Präsidenten werden am 3. November in den USA auch eine Reihe von Gouverneuren der 50 Bundesstaaten, das ganze Repräsentantenhaus mit seinen 435 Abgeordneten und ein Drittel des Senats neu gewählt. Soeben hat der 88. Kongreß seine Legislaturperiode mit einiger Verspätung beendet; mit wankenden Knien eilten Abgeordnete und Senatoren in den Wahlkampf. Freilich, auch der nächste Kongreß wird in beiden Häusern eine demokratische Majorität aufweisen. Im Senat ist die Mehrheit der Demokraten ohnehin gesichert, im Repräsentantenhaus wird sie kaum wesentliche Einbußen erleiden, vielleicht sogar gekräftigt werden. Und wie immer der nächste Präsident der USA heißen mag, er wird für die nächsten zwei Jahre wieder mit einem demokratischen Kongreß regieren müssen.

Der Kongreß wird oft als das eigentlich retardierende Element der amerikanischen Demokratie gescholten. Die Herrschaft der Senioren im Senat, so heißt es, die Zweckkoalition von konservativen Südstaaten-Demokraten mit den konservativen Republikanern und die archaische Zusammensetzung des Repräsentantenhauses, in dem das ländliche Amerika unverhältnismäßig stark vertreten ist, nähmen ihm jeglichen Schwung zur Neuerung.

Daran ist soviel richtig, daß Kennedy mit dem Kongreß unüberwindliche Schwierigkeiten hatte. Indessen ist nicht zu leugnen, daß sich das Parlament in den zehn Monaten der Regierung Lyndon Johnsons als äußerst leistungsfähig und sehr fortschrittlich gestimmt zeigte. Die amerikanischen Parlamentskritiker sind des Lobes voll; seit Roosevelts New Deal hat kein Kongreß eine so günstige Bilanz ziehen können.

So sieht das Resultat aus:

Außenpolitik – Der Senat ratifizierte das Festbann-Abkommen und sanktionierte damit das Bemühen der demokratischen Administration um einen Ausgleich mit der Sowjetunion. Beide Häuser genehmigten ohne wesentliche Abstriche das diesjährige Auslandshilfesprogramm mit 3,25 Milliarden Dollar. Johnson hätte es so zurechtgetrimmt, daß es in diesem Jahr darum keine großen Debatten und keine so schmerzlichen Kürzungen mehr gab wie im Vorjahr bei der Vorlage Kennedys. Die Ratifizierung des sowjetischamerikanischen Konsularabkommens wurde vom Weißen Haus mit Rücksicht auf die bevorstehende Wahl zwar zurückgestellt, aber die Zustimmung des Senates wird jederzeit zu erlangen sein.

Innenpolitik – Weit bedeutsamer waren die gesetzgeberischen Leistungen für die Innenpolitik. Das große Steuersenkungsprogramm ging ohne Mühe über die Bühne. Die dadurch erreichte Kaufkraftsteigerung (rund 11 Milliarden Dollar) begann sich konjunkturfördernd bemerkbar zu machen. Sie hatte keine inflationären Preistendenzen zur Folge und bewirkte keinen Einnahmeausfall für die Bundeskasse. Epochal war die Verabschiedung des Bürgerrechtsgesetzes; wenn auch noch viele Schwierigkeiten zu überwinden sind, bis es überall praktiziert wird, ist damit dem reaktionärsten Segregationismus wohl für alle Zeiten das Rückgrat gebrochen.