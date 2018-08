Berliner Oktobertage 1964: Im Westen der Stadt versucht der Kanzler mit zwei Illustrierten-Autoren ins Reine zu kommen – mit dem nominellen Oppositionsführer Brandt und dem heimlichen Oppositionsführer Strauß. Im Osten der Stadt läßt Ulbricht zur Feier des fünfzehnjährigen DDR-Bestehens Häftlinge frei und Truppen paradieren. Tausende stehen Schlange vor den wiedereröffneten Passierscheinstellen, und unter der Erde wird ein Unteroffizier der Zonenarmee von Westberliner Studenten in einem Fluchttunnel erschossen. Derweil versammelt sich in der Freien Universität die Elite der deutschen Historiker und diskutiert über Deutschlands Schuld am Ersten Weltkrieg.

Verwirrende Widerspiegelungen verwirrten deutschen Schicksals. Am nachdenklichsten aber stimmt dies eine Ereignis: der Tod im Tunnel. Daß Studenten, die helfen und durch ihre Hilfe gegen das Unrecht protestieren wollten, selber Unrecht begehen – muß es nicht Beklommenheit, dumpfe Verzweiflung erwecken? Freilich, man mag zu den Tunnelunternehmungen stehen, wie man will, zu ihren oft zweifelhaften Motiven und dem allzu gegenwärtigen Kamera-Aufgebot: all dies ist Reaktion. Solange oben an der Mauer geschossen wird, darf man die Schüsse im Tunnel nicht Mord nennen. H. G.