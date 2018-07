Inhalt Seite 1 — Deutsche Katholiken heute Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hans Maier (Herausgeber): Deutscher Katholizismus nach 1945. – Kirche, Gesellschaft, Geschichte; Kösel-Verlag, München; 223 S., kartoniert 10,80, Leinen 12,80 DM.

Angeregt durch zahlreiche Veröffentlichungen der letzten zwei Jahre, beginnt der deutsche Katholizismus über sich nachzudenken. Eine Frucht dieser Anstrengung legt Hans Maier vor. Das Buch enthält acht Beiträge zumeist jüngerer Autoren.

Der wichtigste Teil des Buches ist der Aufsatz von Schiene „Der Katholizismus als Religion“. Hier wird eine Bestandsaufnahme vorgelegt, die ohne Umschweife die Dinge beim Namen nennt. Das Ergebnis ist: „Wenn man nicht kleinste, im Gesamtkatholizismus überhaupt nicht in Erscheinung tretende Gruppen oder gar die Meinung der wenigen profilierten Theologen verallgemeinern will, so ergibt sich auch heute noch ein ziemlich düsteres Bild“ (S. 87).

Christentum werde, so schreibt Schlette, nicht nur von den Nichtchristen, sondern auch von einem erheblichen Teil der katholischen Christen als „Religion“, als Ethik, institutionelle Sicherung des politischen Lebens und der öffentlichen Sicherheit, als Kulturwert mißverstanden; den Forderungen des Evangeliums dagegen stehe man verständnislos gegenüber. Christentum sei jedoch vor allem erst einmal lebendiger Glaube durch bewußte Entscheidung des einzelnen, nicht aber Institution zur Deckung religiösen Massenbedarfs. Dazu aber sei es, insbesondere auch nach 1945, in Deutschland immer mehr geworden. Für diese Art des Katholizismus (als Religion), mit Hilfe dessen man einen nicht unerheblichen Einfluß auf die Massen gewinnen könne, sei der Katholizismus als Glaube sogar unerwünscht und gefährlich. Nicht selten verhinderte man deshalb, daß gewisse Einsichten sich im Kirchenvolk verbreiteten. Es müsse ernstlich gefragt werden, „ob nicht der Katholizismus als Religion an der theologischen Unwissenheit ‚des Volkes‘ interessiert sein wird“ (S. 91).

Schlette schließt mit den Worten: „Es bleibt zu wünschen, daß die Geduld eines aus dem Glauben geborenen Denkens allmählich die einengenden Mauern der katholischen Religion abtragen wird, um der Freiheit des Glaubens zunehmend mehr Autorität zu verschaffen“ (S. 96).

Die soziologische Analyse Franz Greiners bestätigt das Bild. „Alle in der technischen Welt ‚Frustrierten‘ sind eifrige Kirchgänger, das sind vor allem die aus dem Arbeitsprozeß Ausgegliederten oder noch nicht voll Eingegliederten wie auch die ‚Versager‘... Die Schulkinder sind ‚zwangsabgeordnet‘ (ein anderer Autor spricht von einer ‚Feminisierung, Verkindung und Vergreisung des Kirchenvolkes‘...).“

Daß es auf die Frage, ob man aus diesen Erkenntnissen etwas lernen solle oder nicht, sehr verschiedene Antworten gibt, zeigen die Aufsätze, die P. Schmölz und der Direktor der Katholischen Akademie in Bayern, Karl Forster, beisteuern. Das, was Forster zu sagen hat, ist nicht neu. „Verchristlichung der Welt“, „christliche Politiker“, „Besetzung führender Positionen“. Bei aller Kritik an den gegenwärtigen Formen der katholischen Geschlossenheit wird diese keineswegs in Frage gestellt. „In der pluralistischen Gesellschaft ist anhaltender öffentlicher Einfluß nur auf dem Wege über Gruppen und Organisationen zu erreichen“ (S. 49). Daß hiermit rein katholische Organisationen gemeint sind, zeigt die nachfolgende Kritik an den katholischen Verbänden, die sich, der Meinung Forsters nach für diese Aufgabe aus vielerlei Gründen nicht so recht eignen. Das Rezept Forsters lautet also: Renovierung der katholischen Kader zur Sicherung der katholischen Belange innerhalb der pluralistischen Gesellschaft.