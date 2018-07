Inhalt Seite 1 — Die Illusion des V. Planes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Georges-Louis Puech

Es liegt etwas mehr als ein Jahr zurück, daß General de Gaulle unter dem Eindruck der galoppierenden Inflation, die seinem Regime drohte, seine Minister um sich versammelte und sie zu Taten drängte. Stabilität lautete fortan die Parole. Der Stabilisierungsplan wurde aus der Taufe gehoben, und er hat wahrlich Früchte getragen.

Die Preissteigerung, die in Frankreich innerhalb von zwei Jahren 13 Prozent erreicht hatte, betrug im letzten halben Jahr nur noch 0,84 Prozent, also weniger als ein Prozent.

Das ist ein Erfolg, der nicht gering zu veranschlagen ist; freilich konnte er nur durch drastische Maßnahmen in der französischen Wirtschaft erreicht werden. So wurden die Preise aller Industriewaren nach dem Willen der Regierung auf dem Stand vom 31. August 1963 eingefroren. Die Kreditgewährungen wurden eingeschränkt und der Kreditspielraum der Banken verringert. Die Lohnentwicklung, die völlig außer Kontrolle geraten war, wurde für die öffentlichen Dienste von der Regierung streng überwacht. Das waren höchst unpopuläre Maßnahmen, die jedoch von Unternehmern wie Arbeitnehmern akzeptiert wurden, in der Hoffnung, der Inflation Einhalt zu gebieten.

Sind diese Hoffnungen nun in Erfüllung gegangen, nicht nur im ablaufenden Jahr, sondern auch für die nahe Zukunft? In einem Augenblick, wo der Plankommissar Pierre Masse den fünften Plan für die französische Wirtschaft bekanntgibt mit Voraussagen für die Jahre 1966 bis 1970, kommt der „Zukunft“ besondere Bedeutung zu. Die Voraussetzungen, auf denen der neue Plan beruht, könnten sich als unrealistisch erweisen, vor allem, was die Entwicklung der Löhne und Gehälter betrifft. Der Plan sieht vor, daß die Löhne jährlich nur bis zu drei Prozent steigen werden.

Demgegenüber fordern Beamte, Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst, die sich durch den Stabilisierungsplan am stärksten benachteiligt sehen, daß ihre Einkünfte denen der Privatwirtschaft gleichgesetzt werden. Während die Löhne in der Privatwirtschaft in diesem Jahr schon um etwa 8 Prozent gestiegen sind, wurde die Lohnsteigerung im öffentlichen Dienst von der Regierung zwischen 3 und 4 Prozent begrenzt. Das Lohngefälle, das auf diese Weise zwischen der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Dienst entstanden ist, birgt gefährlichen Zündstoff für Lohnkonflikte, die sich heute schon am Horizont abzeichnen.

Alle großen Gewerkschaften zeigen sich mit den Ergebnissen des Stabilisierungsplanes unzufrieden, und die „Confederation Generale des Travailleurs“ (CGT) fordert, daß die Lohnunterschiede zwischen dem staatlichen und privaten Bereich beseitigt werden. Die bekannte Politik des ständigen „Gleichziehens“ beschwört schon wieder Streiks herauf, die den fünften Plan von vornherein zu durchkreuzen drohen. Das wird sich schon in den nächsten Wochen und Monaten zeigen! Auf die Ferienruhe sind in Frankreich erfahrungsgemäß immer wieder lohnpolitische Unruhen gefolgt. Sie dürften um so ernster zu nehmen sein, als die lohnpolitischen Forderungen durch den Stabilisierungsplan künstlich zurückgestaut worden sind. Kreditbeschränkungen zeigt sich darin, daß die Unternehmer auf Investitionen verzichtet haben, verzichten mußten, zumal sie entgegen den Absichten der Regierung Lohnerhöhungen auf Kosten der Investitionstätigkeit zugestanden haben.