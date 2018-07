Schulkrach in einem bayrischen Dorf

S., Neustadt

Die Abc-Schützen des Dorfes Püchersreuth, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab erlebten am ersten Schultag eine schöne Überraschung. Als sie mit Schulranzen und Tüten, geleitet von besorgten Müttern, anrückten, standen sie vor verschlossenen Schulzimmertüren. Es half kein Rütteln, kein Protestieren: Die Türen blieben zu. Die Kinder mußten, abrücken. Allerdings arbeitete in diesem Fall die Bürokratie ausnahmsweise recht schnell. Mit Sack und Pack und Betreuern wurden die Kleinen in andere Schulhäuser „umgeleitet“. Mit dem freien ersten Schultag war es aus.

Zugesperrt hatte die Klassenzimmer der Ortsgeistliche, der katholische Pfarrer Franz Dietheuer. Er war der Hausherr jener Volksschule, der kircheneigenen Sankt-Josephs-Anstalt. Für die hundert Quadratmeter großen Schulräume hatte der Schulverband Püchersreuth bisher jährlich 150 Mark Miete gezahlt. Das schien Pfarrer Dietheuer zu wenig.

Pfarrer Dietheuer verlangte eine Jahresmiete von 3600 Mark. Falls nicht wenigstens die Hälfte dieser Mietsumme bis zum 15. August einbezahlt sei, werde er einfach die beiden Schulzimmer aufkündigen. Punktum. Der Schulverband überwies das Geld jedoch nicht, er hatte nur 900 Mark flüssig. Also sperrte Hochwürden die Klassen zu.

Da halfen keine Bitten, keine Drohungen des Püchersreuther Schulverbandes. Der Pfarrer berief sich auf sein Hausherrenrecht. Die Regierung der Oberpfalz mußte sich mit dem Fall beschäftigen. Sie hält die vom Pfarrer geforderten 3600 Mark für überhöht, einen Preis von 2400 Mark hingegen für angemessen. Doch Pfarrer Dietheuer blieb zunächst hart. Er wollte nicht mit sich handeln lassen.

Nun aber scheint sich eine Lösung auf friedlichem Wege anzubahnen: Das bischöfliche Ordinariat in Regensburg hat einem Antrag des katholischen Pfarrers von Püchersreuth zugestimmt: Aus gesundheitlichen Gründen will er vorzeitig in den Ruhestand zu treten. Mittlerweile erklärte sich Pfarrer Dietheuer auch bereit, die Klassenzimmer wieder aufzuschließen.