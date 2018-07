Man ahnt sie schon voraus, die Gedenkartikel zum einjährigen Regierungsjubiläum Ludwig Erhards, ein wenig auf Moll gestimmt und mit viel Psychologie versetzt: Der Volkskanzler, der sich mit dem Regieren etwas schwer tut, ein politischer Amateur, dem die hartgesottenen Profis, besonders in der eigenen Partei, mit genüßlicher Bosheit Prügel zwischen die Beine werfen, ein homerischer Redner und ein Hamlet in der Entscheidung; ein Kanzler, dem ein gewaltiges Kapital in den Schoß gefallen ist: Die Opposition ist zum Mitläufer geworden, der Koalitionspartner spielt die Rolle des getreuen, wenn auch nicht immer bequemen Paladins, die eigene Partei, so oft sie auch aufmuckt, weiß letzten Endes, was sie an ihrem Ludwig Erhard hat.